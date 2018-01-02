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Ракетный катер ВМС Украины открыл огонь по нарушителям из Танзании

Инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.


Фото: пресс-служба ВМС Украины

Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое подозревали в перевозке наркотиков. Об этом сообщается на странице ВМС в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

"В последние часы 2017 в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов. Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер "Прилуки", – говорится в сообщении.

Судно не отвечало на вызов, поэтому ракетный катер Прилуки начал его преследовать. После этого судно вышло на связь, его экипаж опросили, но приказ об остановке не был выполнен. Оно остановилось только после того, как ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна. Его отконвоировали в порт Одесса.

"Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сообщили в ВМС.

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теги: Украина  
   
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