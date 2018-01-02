“Аль-Джарида” (Кувейт): США и Израиль договорились убить друга Путина, иранского генерала Сулеймани

Кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Израиль и США договорились о проведении операции по ликвидации командующего подразделением "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей Исламской революции" генерала Касема Сулеймани.

"Номером 2" в списке на устранение газета называет заместителя командира иранского "батальона 18000" Мохаммада Резу Фалахзадэ ("Абу Бакра"), который выступает в роли координатора действий иранских сил в Сирии.

Источники издания утверждают, что дискуссия между Израилем и США продолжалась три года. При этом израильтяне могли уничтожить Сулеймани три года назад, когда он находился недалеко от Дамаска, но американское руководство остановило союзников. После этого израильская разведка продолжала следить за генералом и несколько раз имела возможности для его ликвидации.

В начале декабря директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео сообщил, что обратился с посланием к Касему Сулеймани и представителям иранского руководства. Это заявление было сделано в ходе круглого стола на Рейгановском форуме национальной обороны в Южной Калифорнии и стало ответом на слова иранского военачальника, согласно которым Иран может атаковать американские силы в Ираке.

"Мы сообщили ему, что будем считать его лично и Иран в целом ответственным за любые атаки американских интересов на территории Ирака со стороны иранских и про-иранских сил. Мы хотели, чтобы все было предельно ясно", - цитирует главу ЦРУ NEWSru Israel.

Во время визита Сулеймани в сирийский город Албу Камаль иранские СМИ сообщили, что представитель Центрального разведывательного управления попытался передать ему запечатанный конверт. Однако генерал отказался его взять.

На прошлой неделе 10-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники в Вашингтоне сообщил, что на секретных переговорах в Белом доме Израиль и США разработали совместный план действий в отношении Ирана. Согласно этому сообщению, 12 декабря в Белый дом прибыла делегация из Израиля, которую возглавлял советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

Израильтяне встречались с американской переговорной группой, которой руководил Герберт Макмастер, советник президента США по национальной безопасности. Среди переговорщиков со стороны США также были члены команды Дональда Трампа, представители разведки, Госдепартамента и Пентагона. Во время двухдневных переговоров стороны договорились о создании трех совместных рабочих групп, перед каждой из которых будет стоять определенная цель.

Предполагается, что первая группа будет отвечать за противодействие иранской ядерной программе, вторая займется ограничением влияния Тегерана на регион и препятствием его связям с "Хизбаллах" и другими группировками. Третья группа сосредоточится на иранской ракетной программе.

10-й канал отмечал, что официальные источники в Иерусалиме подтвердили, что между США и Израилем существуют стратегические договоренности по Ирану.

Ранее американские СМИ, в частности Fox News, неоднократно сообщали о поездках Сулеймани в Москву, однако российская сторона неоднократно опровергала эти данные. При этом генерал находится под санкциями ООН, запрещающими ему покидать Иран.

В феврале источники Fox News полагали, что генерал якобы посещает Москву для того, чтобы "выразить свое недовольство отношениями России с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, прежде всего в отношении сделок по оружию и укреплению экономических связей". При этом иранские СМИ отмечали, что президент РФ Владимир Путин называет Касема Сулеймани своим другом.

Возглавляемое генералом подразделение "Аль-Кудс" представляет собой спецназ в составе КСИР, занимающийся проведением военных и тайных операций за пределами Ирана. В частности, сообщалось, что "Аль-Кудс" оказывает военную поддержку группировкам "Хамас" и "Хизбаллах" в Палестине и Ливане. По версии Запада, именно Сулеймани помог правительству президента Сирии Башара Асада начиная с 2012 года переломить ход гражданской войны в его пользу и отбить у оппозиции ряд стратегически важных территорий.

Кроме того, считается, что Касем Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака и шиитским боевикам в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*.

Касем Сулеймани входит в черный список ООН, состоящий из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ ИРИ. Согласно резолюции Совбеза ООН, этим лицам запрещен выезд за пределы Ирана. Таким образом, любая страна, которая находится в курсе передвижений Сулеймани по своей территории и не реагирует на них, нарушает распоряжение СБ.

Вашингтон обвиняет Сулеймани в причастности к терактам против американских граждан. Он объявлен в международный розыск в связи со сговором с целью убийства посла Саудовской Аравии в США.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

статью прочитали: 166 человек