Великобритания может утонуть в пластиковом мусоре

Работники индустрии переработки отходов в Великобритании заявляют, что не знают, как будут справляться пластиковым мусором, после того как Китай запретил ввоз подобных отходов.

Британия ежегодно отправляла на переработку в Китай до 500 тысяч тонн пластика, однако теперь торговля пластиковыми отходами приостановлена.

По словам представителей британской Ассоциации по переработке отходов, в настоящий момент страна не в состоянии самостоятельно справиться примерно с четвертью производимого в ней пластикового мусора.

Исполнительный директор ассоциации Саймон Эллин заявил Би-би-си, что понятия не имеет, как будет решаться эта проблема в краткосрочной перспективе.

"Это огромный удар для нас ... это в корне меняет ситуацию в нашей отрасли, - говорит он. - Мы так долго полагались на Китай в плане утилизации наших отходов ... 55% бумаги, более 25% пластика.

"У нас в Великобритании попросту нет рынков для сбыта таких отходов, - объясняет Эллин. - А это означает, что всю нашу отрасль ждут серьезнейшие изменения".

С января 2018 года Китай ввел запрет на ввоз отходов из-за рубежа в рамках программы по модернизации экономики страны.

Часть британского пластика готовы принять другие страны Азии, но все равно останется еще очень много.

Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув уже признал, что не сумел вовремя осознать проблему, с которой в ближайшее время столкнется страна, и как следует подготовиться к китайскому запрету.





Британская организация Recoup, которая занимается переработкой пластика, заявила, что запрет на отправку отходов в Китай приведет к накоплению все новых и новых пластиковых отходов - а значит, их придется сжигать или захоранивать. Но и это не сильно спасет ситуацию.

Питер Флеминг из Ассоциации местных органов власти сказал Би-би-си: "Очевидно, что частично отходы придется сжигать, но не во всех частях страны есть мусоросжигательные заводы".

"Ситуация действительно сложная, но в основном в краткосрочной перспективе ... и мы справимся. В долгосрочной перспективе нам нужна гораздо более разумная стратегия, связанная с отходами", - добавил он.

Однако любая попытка начать сжигать больше пластиковых отходов будет встречена жестким сопротивлением со стороны экологических групп.

"Неправильное решение"

"Власти несут полную ответственность за этот хаос, поскольку они постоянно откладывали принятие решений", - заявила Би-би-си представитель "Гринпис" Луиз Эдж.

"Сжигание мусора - плохое решение. Это невозобновляемый способ получения электроэнергии, к тому же с высоким выбросом углекислого газа. Сжигание также приводит к выбросу отравляющих веществ и тяжелых металлов", - продолжает она.

"Если строить новые мусоросжигательные заводы, то в течение следующих 20 лет это создаст рынок для производства новых одноразовых пластиковых упаковок, а наша задача сейчас ровно обратная - сократить это производство", - объясняет Эдж.





Британские власти обдумывают введение налога на одноразовые пластиковые упаковки и рассматривают возможные схемы возврата пластиковых бутылок.

Сокращайте и упрощайте

По словам Майкла Гоува, долгосрочная цель состоит в том, чтобы уменьшить количество пластика в экономике в целом, сократить число различных пластмасс, упростить правила на местах - чтобы люди могли без проблем распознавать, что можно перерабатывать, а что нет, а также в целом ускорить процесс переработки отходов.

Великобритания должна "прекратить отправлять свой мусор за границу", уверен министр.

Представители парламентского Комитета по аудиту в сфере охраны окружающей среды заявили, что Британия должна ввести скользящую налоговую шкалу на пластиковые упаковки: наиболее сложные для переработки отходы должны облагаться самым высоким налогом, а самые легкие - минимальным.

В решении этой проблемы, по большей части, достигнут консенсус, однако пока так и не ясно, как Великобритания намерена достичь своих долгосрочных целей и как ей удастся решить "китайский кризис" в ближайшее время.