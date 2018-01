архив



дата публикации 03.01.18 04:13 скаут: Игорь Львович

"Министерство юстиции о конфликте c RT" США - 01 января 2018 г. Министерство юстиции о конфликте c RT

POSTED BY: ЕВГЕНИЙ АРОНОВ ДЕКАБРЬ 26, 2017 21-го декабря Министерство юстиции России опубликовало проект, из которого следует, что любое иностранное СМИ может быть теоретически квалифицировано как «иностранный агент», если оно получает финансирование из-за границы, будь то от государства, организаций или частных лиц. В тот же день в результате, надо полагать, случайного совпадения заместитель министра юстиции США провел селекторную пресс-конференцию с участием отечественных и иностранных журналистов, включая российских, на которой был поднят вопрос о регистрации телеканала RT в Америке в качестве инагента. Замминистра Адам Хики в ходе пресс-конференции то и дело возвращался к мысли о том, что письмо, направленное Минюстом руководству Russia Today с рекомендацией зарегистрироваться как иностранный агент, основывалось в огромной мере не на собственном анализе, а на выводах американского разведсообщества об участии российского СМИ во вмешательстве его патронов в избирательный процесс в США. Хики признался также, что информацию о том, что на самом деле представляет собой RT, его ведомство почерпнуло из разоблачительных материалов о телеканале, которые со времени выборов появились в огромном количестве в американской прессе. Примечательно, что отчет разведсообщества увидел свет еще в январе, а рекомендательное письмо было отправлено в августе. RT, в конце концов, зарегистрировался в ноябре, пресс-конференция состоялась только сейчас, на исходе декабря. Оставим дыры в хронике, но чем объясняется такая скромная оценка Минюстом своей роли в деле Russia Today? На этот вопрос я просил ответить профессора университета Сетон-Холл Натаниэла Найта. — Хроника действительно очень любопытная. Ну а что касается заявлений замминистра, то, как мне кажется, их цель состоит в том, чтобы попытаться несколько успокоить Россию, смягчить удар от уже принятого и, видимо, необратимого решения, а также разделить ответственность за него между несколькими американскими ведомствами, не говоря уже о прессе — минюст, очевидно, не хочет брать на себя всю ответственность за это решение. Тогда, кстати, и эта пауза в восемь месяцев между отчетом разведсообщества и письмом министерства юстиции начинает выглядеть вполне логичной: это, дескать, было вполне рутинное событие, ничего архиважного, и именно в таком свете и должно восприниматься Россией. — Министерство юстиции, разумеется, прекрасно знает также о крайне негативном отношении президента Трампа к этому январскому документу разведывательных учреждений. — Не будем большим преувеличением мнение, что тон замечаний замминистра Хики был даже несколько извинительным, мол, после того, что обнародовало разведсообщество, у нас просто не было иного выхода, как рекомендовать RT пойти по пути регистрации. Ведь RT как-никак является частью TV-Novosti, — а это структура, спонсируемая российским государством. Ничего избыточного мы не сделали, ту же процедуру выполнили работающие в США такого типа организации из Китая, Южной Кореи, Японии. Эта наша позиция, как бы дает понять Минюст. Однако мы не могли пойти полностью наперекор разведсообществу, которое заключило, что RT участвовало в беспрецедентной по своим масштабам координированной и спланированной в высших эшелонах власти кампании по дискредитации американской демократии и продвижению враждебных ей интересов российского государства. -: С точки зрения своих, так сказать, юридических реквизитов Russia Today никак не изменился с 2010 года, когда он начал работать в Штатах. Тем не менее в 2016 году от него потребовали официально признать себя иностранным агентом. Адам Хики этого момента впрямую на пресс-конференции не затронул, но не подумает ли ненароком сторонний наблюдатель, что Вашингтону по большому счету все равно, соблюдает ли иностранное юрлицо его законы и что, в итоге, все сводится к политике? — Значение политического фактора, естественно, отрицать невозможно. И ничего в собственно юридическом статусе RT не изменилось. Но я не согласен с тем, что это же самое, что сохранение статус-кво. Принципиальная новизна ситуации заключалась в том, что минюст впервые получил достоверные доказательства использования Кремлем своего пропагандисткого телеканала против святая святых американской демократии — выборов президента. — Глава RT Маргарита Симоньян плачется по поводу того, что минюст выломал ей руки, заставив согласиться на регистрацию чуть ли не под страхом ареста сотрудников канала. — Это тонкий правовой момент, который, к сожалению, не получил должного освещения в анализе политических комментаторов. Минюст мог лишь рекомендовать RT зарегистрироваться в качестве инагента, полномочий на принуждение у него нет. Регистрация это вещь добровольная. Только после отказа субъекта регистрироваться министерство вправе передать дело в суд. И на нем лежит бремя доказательства, что субъект на самом деле является иностранным агентом. RT мог пойти по этому пути, вынудив истца раскрыть секретные разведданные, чтобы доказать участие канала в махинациях российских спецслужб. И выиграть в состязательном процессе, если эти доказательства не будут признаны бесспорными. Перспектива для минюста не очень радостная, и я не удивлюсь, если он хотел избежать такого сценария, дабы не раздувать еще больше скандал вокруг вмешательства России в выборы. -У американских судов в подобных делах репутация не плохая: на пике «холодной войны» в 1951 году власти потребовали от афроамериканского общественного деятеля, коммуниста Уильяма Дюбуа зарегистрироваться в качестве иностранного агента, распространяющего пропаганду, изготовленную в Москве. Он отказался, дело пошло в суд, и судья не стал его рассматривать за отсутствием состава преступления. Американский закон об иностранных агентах в своей исходной редакции от 1938 года был направлен на раскрытие находившихся в Берлине, Риме и Токио вдохновителей безудержной фашистской пропаганды, захлестнувшей страну в канун глобальных политических потрясений. Во второй редакции закона от 1966 года уже не было ни слова об иностранной пропаганде, акцент делался на выявление лиц, добывающих политико-экономические выгоды своим иностранным патронам через лоббирование американских должностных лиц. Дойди эпизод с RT до суда, и истцу пришлось бы либо возвращаться к первоначальной версии закона об иностранных агентах, либо доказывать, что RT фактически лоббировал американских чиновников на предмет оказания политико-экономических услуг обитателям Кремля.

