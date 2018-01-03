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опубликовано редакцией на Переводике 03.01.18 05:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Среди 53-х арестованных в прошлом месяце в Саудовской Аравии по подозрению в террористической деятельности - 4 русских



Mishal Al-Otaibi   Saudi Gazette  

Riyadh — Среди 53  арестованных в прошлом месяце по  подозрению  в  участии  в террористических действиях в Королевстве -  четверо русских.

Трое из них имеют  Iqama (вид на жительство), у  четвертого  была  транзитная виза. Они были арестованы 25 декабря.

Подозреваемые - первые российские граждане, которые  были  арестованы по обвинению в террористической деятельности в Саудовской Аравии.

Чиновники, представляющие Агентство национальной безопасности и контртеррористические службы,  допросили подозреваемых и передали  их  для  судебного  разбирательства. Среди других  49 подозреваемых арестованных  в прошлом месяце  - граждане  США, индийский эмигрант,  гражданин  Турции,  остальные  -  из Саудовской Аравии, Пакистана, Сирии, Египта и Йемена.

Согласно обновленному списку, размещенному на Nafethah (портал Министерства внутренних дел), который  публикует  все  случаи задержания,  данные  аресты  довели  число подозреваемых, задержанных по обвинениям в терроризме  и  угрозе  безопасности  Королевства  до  5310.  Список включает пять граждан  США.


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теги: Саудовская Аравия  
   
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