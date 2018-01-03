Среди 53-х арестованных в прошлом месяце в Саудовской Аравии по подозрению в террористической деятельности - 4 русских
Mishal Al-Otaibi Saudi Gazette
Riyadh — Среди 53 арестованных в прошлом месяце по подозрению в участии в террористических действиях в Королевстве - четверо русских.
Трое из них имеют Iqama (вид на жительство), у четвертого была транзитная виза. Они были арестованы 25 декабря.
Подозреваемые - первые российские граждане, которые были арестованы по обвинению в террористической деятельности в Саудовской Аравии.
Чиновники, представляющие Агентство национальной безопасности и контртеррористические службы, допросили подозреваемых и передали их для судебного разбирательства. Среди других 49 подозреваемых арестованных в прошлом месяце - граждане США, индийский эмигрант, гражданин Турции, остальные - из Саудовской Аравии, Пакистана, Сирии, Египта и Йемена.
Согласно обновленному списку, размещенному на Nafethah (портал Министерства внутренних дел), который публикует все случаи задержания, данные аресты довели число подозреваемых, задержанных по обвинениям в терроризме и угрозе безопасности Королевства до 5310. Список включает пять граждан США.
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