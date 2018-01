архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.01.18 07:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia the 'evil empire' again" США - 02 января 2018 г. Россия снова “империя зла” Russia the 'evil empire' again: Our view Редакционная статья, USA TODAY 2 января 2018

Протесты в Берлине в 2016 году. Adam Berry, Getty Images В 1983 году, во время выступления перед евангельскими христианами во Флориде, Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Президент предупреждал о росте советской мощи, её глобальной угрозе и необходимости противостоять ей. История повторяется. Сегодняшняя Россия - бледная версия коммунистического режима, который наконец распался в 1991-м. Но президент России Владимир Путин, как всем хорошо известно, озлобленный этим крахом, твердо намерен вернуть хотя бы часть былой славы. Путинская стратегия “Сделаем Россию снова великой” - это источник международного хаоса Россия вторглась в соседнюю Грузию в 2008-м и на Украину в 2014-м, война там продолжается и уже 10000 человек погибли. Его незаконная аннексия Крыма была первой попыткой изменить европейские границы силой после окончания Второй мировой войны. Российские вооруженные силы, отправленные им в Сирию, укрепили режим Башара Асада и совершали злодеяния, бомбя гуманитарный конвой Организации Объединенных Наций и нанося удары по больницам и госпиталям.

Основываясь на полученных данных высокой степени достоверности, ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности пришли к заключению, что Путин приказал, провести кибер- и пропагандистские атаки с целью повлиять на американские президентские выборы 2016 года и подорвать общественную веру в американский демократический процесс. Российские "тролли" размещали сфабрикованные истории в Facebook, эти истории прочли 140 миллионов американцев, российские хакеры украли тысячи электронных писем лидеров Демократической партии и обнародовали их. Подобные атаки были с тех пор проведены в Германии, Франции и Нидерландах.

Другие агрессивные акции России включают в себя продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти Северной Корее. Кремль также предоставляет убежище целой галерее киберпреступников, посылает боевые самолеты, которые преследуют американские военные самолеты в Сирии и самолеты НАТО над Балтикой, посылает подводные лодки рыскать подозрительно близко к критически важным подводным кабелям в Атлантике, несущим 97% глобальной связи. Одновременно с этим Путин работает над тем, чтобы сфальсифицировать результаты предстоящих российских выборов в свою пользу. Ответ администрации Трампа на эту нарастающую угрозу был шизофреническим. Госсекретарь Рекс Тиллерсон пишет в “Нью-Йорк таймс”, что у администрации Трампа нет "иллюзий" относительно возродившейся России. В прошлом месяце, внезапно проявилась более жесткая линия - было озвучено долгожданное решение о продаже противотанковых комплексов украинскому правительству для обороны от поддерживаемых Россией мятежников. Но даже если и так, всё равно, эти шаги предпринимаются вопреки стремлению президента Трампа к умиротворению Путина. Администрация всячески тормозила внедрение новых, жестких,санкций против России, принятых подавляющим большинством Конгресса прошлым летом. Санкции должны наконец вступить в силу в этом месяце. И Трамп так и не созвал совещания на правительственном уровне для обсуждения российского вмешательства в кампанию по выборам президента. "Когда все, и ненавистники и дураки поймут, что наличие хороших отношений с Россией является хорошей вещью" - Трамп написал в Твиттере в ноябре. Рейган, как известно, призвал своих слушателей в 1983 году "остерегаться искушения..., игнорировать факты истории и агрессивные импульсы империи зла". Тридцать пять лет спустя к этим словам снова стоит прислушаться. статью прочитали: 194 человек Комментарии