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опубликовано редакцией на Переводике 03.01.18 07:41
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия снова “империя зла”

Russia the 'evil empire' again: Our view

Редакционная статья, USA TODAY  2 января 2018


Протесты в Берлине в  2016 году.   Adam Berry, Getty Images

В 1983 году, во время выступления перед евангельскими христианами во Флориде, Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Президент предупреждал о росте советской мощи, её  глобальной угрозе и необходимости противостоять ей.

История повторяется. Сегодняшняя Россия - бледная версия коммунистического режима, который наконец распался в 1991-м. Но президент России Владимир Путин, как всем хорошо известно, озлобленный этим крахом, твердо намерен вернуть  хотя  бы  часть  былой славы.

Путинская стратегия “Сделаем Россию снова великой” - это  источник международного хаоса

  • Россия вторглась в соседнюю Грузию в 2008-м и на Украину в 2014-м, война там продолжается и уже 10000  человек погибли. Его незаконная аннексия Крыма была первой попыткой изменить европейские границы силой после окончания Второй мировой войны. Российские вооруженные силы, отправленные им в Сирию, укрепили режим Башара Асада и совершали злодеяния, бомбя гуманитарный конвой Организации Объединенных Наций и  нанося  удары по больницам и госпиталям.   

  • Основываясь на полученных  данных высокой степени достоверности, ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности пришли к заключению, что Путин приказал, провести кибер- и пропагандистские атаки с целью повлиять на американские президентские выборы 2016 года и подорвать  общественную веру в американский демократический процесс. Российские "тролли" размещали сфабрикованные истории в Facebook, эти истории прочли 140 миллионов американцев, российские хакеры украли тысячи электронных писем лидеров Демократической партии и обнародовали их. Подобные атаки были с тех пор проведены в Германии, Франции и Нидерландах.

  • Другие агрессивные акции России включают в себя продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти Северной Корее. Кремль также предоставляет убежище целой галерее киберпреступников, посылает боевые самолеты, которые преследуют американские военные самолеты в Сирии и самолеты НАТО над Балтикой, посылает подводные лодки рыскать подозрительно близко к критически важным подводным кабелям в Атлантике, несущим 97% глобальной связи. Одновременно с этим Путин работает  над тем, чтобы  сфальсифицировать результаты предстоящих российских выборов в свою пользу.

Ответ администрации Трампа на эту нарастающую угрозу был шизофреническим. Госсекретарь Рекс Тиллерсон пишет в “Нью-Йорк таймс”, что у администрации Трампа нет "иллюзий" относительно  возродившейся России. В  прошлом месяце, внезапно  проявилась более жесткая линия  - было озвучено долгожданное решение о продаже противотанковых комплексов украинскому правительству для  обороны от поддерживаемых Россией мятежников.

Но даже если и так, всё равно, эти шаги предпринимаются вопреки стремлению президента Трампа к умиротворению Путина. Администрация всячески тормозила внедрение новых, жестких,санкций против России, принятых подавляющим большинством Конгресса прошлым летом. Санкции должны наконец вступить в силу в этом месяце.

И Трамп так и не созвал совещания на правительственном уровне для обсуждения российского вмешательства  в кампанию по выборам президента. "Когда все, и  ненавистники и дураки поймут, что наличие хороших отношений с Россией является хорошей вещью" - Трамп написал в Твиттере в ноябре.

Рейган, как известно, призвал своих слушателей  в 1983 году "остерегаться искушения..., игнорировать факты истории и агрессивные импульсы империи  зла". Тридцать пять лет спустя к этим словам снова стоит прислушаться.

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теги: США  
   
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