Financial Times: битва НАТО по сдерживанию России только начинается







НАТО обнаружило препятствия на пути сдерживания России

"Битва НАТО по сдерживанию России" - так Financial Times назвала свою большую аналитическую статью, рассказывающую об огромном комплексе проблем - от геополитических и финансовых до инфраструктурных и технических, - которые возникли с тех пор, как аннексия Крыма и агрессивное поведение России на востоке Украины побудили НАТО резко усилить свое военное присутствие в Восточной Европе для предотвращения возможного, а, как некоторые натовские стратеги считают, даже неизбежного вторжения российских войск в страны Балтии или Польшу.

Альянс значительно укрепил воздушное, наземное и морское присутствие на своих восточных границах, напоминает газета. Контингент НАТО на территории Польши, Латвии, Эстонии и Литвы вырос до 4,5 тысяч человек. Начиная с 2015 года бригада американской бронетехники по очереди размещается в той или иной стране Восточной Европы.

Если Россия решится начать вторжение, ее войска смогут оказаться в Таллине через 60 часов после начала операции - к такому выводу привели сделанные в 2016 году американским стратегическим исследовательским центром Rand Corporation расчеты. А, по словам НАТО, для дислокации туда даже частей "передового базирования" уйдет несколько дней. В этом году части передового базирования должна будет предоставлять Италия, находящаяся в 2000 км от Таллина.

Расстоянием логистические проблемы не ограничиваются. В центральной и восточной Европе, многие страны которой были частью либо Советского Союза, либо Варшавского договора, инфраструктура или недоразвита, или находится в негодном состоянии. Мосты, тоннели, дороги, железнодорожные пути и порты в странах Восточной Европы в течение последних 25 лет не были ориентированы на транспортировку или прием тяжелой американской военной техники. "В Европе больше не строят мостов, способных выдержать 70-тонный американский танк Abrams", - сказал изданию бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Лют.

Количество и разнообразие возникающих препятствий пугает. Шесть часов требуется для перехода на железнодорожную колею другой ширины при пересечении границы между Польшей и Литвой. Бремерхафен - порт на северо-западе Германии - способен принять не более 1500 единиц боевой техники в сутки. Инвестиции, которые Евросоюз и НАТО делают для совершенствования и развития инфраструктуры - решение политическое.

Большинство аналитиков все же считают прямое нападение России на одного из членов НАТО маловероятным. Большую угрозу, по их мнению, несет в себе гибридная война (или кибервойна) - сочетание традиционных и цифровых методов. Однако многие официальные лица в Европе не склонны сбрасывать со счетов и прямую военную угрозу. Движение российских военных самолетов либо в самом воздушном пространстве балтийских государств, либо в непосредственной близости от него значительно активизировалось, Морская активность России находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Российские подводные лодки размещены в Черном море, в восточном Средиземноморье и, как утверждает НАТО, вокруг проложенных по морскому дну ключевых трансатлантических коммуникационных кабелей.

Москва, в свою очередь, обвиняет НАТО в военной эскалации, в том числе в размещении в Европе противоракетных систем, называя это актом агрессии, направленным против России. Посол России в НАТО Александр Грушко осудил, как он выразился, "генетический код НАТО, проявляющийся в поиске врага на востоке, против которого необходимо обороняться". В сентябре, когда Москва проводила на своих западных границах учения "Запад", на территории балтийских государств было резко увеличено присутствие натовских солдат, авиации и боевых кораблей. И это лишь малая часть того, к чему стратеги НАТО начали серьезную подготовку.

Новые приоритеты НАТО в каком-то смысле - не что иное как запоздалое последствие решения принять в свой состав бывшие страны восточного блока, расширив таким образом границы альянса вплоть до территории России. Это расширение накладывает дорогостоящие обязательства на европейских членов альянса. Вопрос теперь в том, готов ли континент, стоящий перед целым рядом проблем, от растущего популизма до "брексита", взять на себя и значительно повышенные обязательства по военным расходам.

"Никто не ожидал, что Крым может произойти, но он произошел, - цитирует в заключение своей статьи FT слова одного европейского дипломата. - Теперь мы смотрим и видим, что на пути нужного нам быстрого перемещения войск и боевой техники стоят миллионы препятствий".

статью прочитали: 184 человек