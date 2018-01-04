Financial Times: битва НАТО по сдерживанию России только начинается

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
04.01.18  

Беженцы в Германии и уровень преступности: факты и мифы

(0)
 
03.01.18   Редакция

Убьют ли санкции тихую потребительскую революцию в Северной Корее?

(0)
 
03.01.18  

Министерство юстиции о конфликте c RT

(0)
02.01.18   Редакция

О браке.

(0)
 
02.01.18  

Ракетный катер ВМС Украины открыл огонь по нарушителям из Танзании

(0)
 
01.01.18  

Оппозиционные группировки в Сирии объединяются

(0)
01.01.18   Редакция

Павел Грудинин – «гнилая клубника» от КПРФ

(0)

последние за вчера, 03.01.18  
 
13:00   Редакция

Убьют ли санкции тихую потребительскую революцию в Северной Корее?

(0)
 
07:41   Редакция

Россия снова “империя зла”

(0)
 
05:49   Редакция

Среди 53-х арестованных в прошлом месяце в Саудовской Аравии по подозрению в террористической деятельности - 4 русских

(0)
 
04:13  

Министерство юстиции о конфликте c RT

(0)
 
04:05   Редакция

Великобритания может утонуть в пластиковом мусоре

(0)
 
03:56  

Зачем Россия воскрешает Ивана Грозного?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
02.01.18 17:37    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (196)
26.12.17 20:09    
OlyaK Привезти домой лежачего больного. (2)
24.12.17 13:17    
Олька Просто стихи (846)
13.12.17 11:16    
AndrewZ Скоро Новый год! (4)
13.12.17 11:10    
IrinKya Немного веселья (11)
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
 
дата публикации 04.01.18 04:52
скаут: Игорь Львович;
   
 

Financial Times: битва НАТО по сдерживанию России только начинается



НАТО обнаружило препятствия на пути сдерживания России

"Битва НАТО по сдерживанию России" - так Financial Times назвала свою большую аналитическую статью, рассказывающую об огромном комплексе проблем - от геополитических и финансовых до инфраструктурных и технических, - которые возникли с тех пор, как аннексия Крыма и агрессивное поведение России на востоке Украины побудили НАТО резко усилить свое военное присутствие в Восточной Европе для предотвращения возможного, а, как некоторые натовские стратеги считают, даже неизбежного вторжения российских войск в страны Балтии или Польшу.

Альянс значительно укрепил воздушное, наземное и морское присутствие на своих восточных границах, напоминает газета. Контингент НАТО на территории Польши, Латвии, Эстонии и Литвы вырос до 4,5 тысяч человек. Начиная с 2015 года бригада американской бронетехники по очереди размещается в той или иной стране Восточной Европы.

Если Россия решится начать вторжение, ее войска смогут оказаться в Таллине через 60 часов после начала операции - к такому выводу привели сделанные в 2016 году американским стратегическим исследовательским центром Rand Corporation расчеты. А, по словам НАТО, для дислокации туда даже частей "передового базирования" уйдет несколько дней. В этом году части передового базирования должна будет предоставлять Италия, находящаяся в 2000 км от Таллина.

Расстоянием логистические проблемы не ограничиваются. В центральной и восточной Европе, многие страны которой были частью либо Советского Союза, либо Варшавского договора, инфраструктура или недоразвита, или находится в негодном состоянии. Мосты, тоннели, дороги, железнодорожные пути и порты в странах Восточной Европы в течение последних 25 лет не были ориентированы на транспортировку или прием тяжелой американской военной техники. "В Европе больше не строят мостов, способных выдержать 70-тонный американский танк Abrams", - сказал изданию бывший постоянный представитель США в НАТО Дуглас Лют.

Количество и разнообразие возникающих препятствий пугает. Шесть часов требуется для перехода на железнодорожную колею другой ширины при пересечении границы между Польшей и Литвой. Бремерхафен - порт на северо-западе Германии - способен принять не более 1500 единиц боевой техники в сутки. Инвестиции, которые Евросоюз и НАТО делают для совершенствования и развития инфраструктуры - решение политическое.

Большинство аналитиков все же считают прямое нападение России на одного из членов НАТО маловероятным. Большую угрозу, по их мнению, несет в себе гибридная война (или кибервойна) - сочетание традиционных и цифровых методов. Однако многие официальные лица в Европе не склонны сбрасывать со счетов и прямую военную угрозу. Движение российских военных самолетов либо в самом воздушном пространстве балтийских государств, либо в непосредственной близости от него значительно активизировалось, Морская активность России находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Российские подводные лодки размещены в Черном море, в восточном Средиземноморье и, как утверждает НАТО, вокруг проложенных по морскому дну ключевых трансатлантических коммуникационных кабелей.

Москва, в свою очередь, обвиняет НАТО в военной эскалации, в том числе в размещении в Европе противоракетных систем, называя это актом агрессии, направленным против России. Посол России в НАТО Александр Грушко осудил, как он выразился, "генетический код НАТО, проявляющийся в поиске врага на востоке, против которого необходимо обороняться". В сентябре, когда Москва проводила на своих западных границах учения "Запад", на территории балтийских государств было резко увеличено присутствие натовских солдат, авиации и боевых кораблей. И это лишь малая часть того, к чему стратеги НАТО начали серьезную подготовку.

Новые приоритеты НАТО в каком-то смысле - не что иное как запоздалое последствие решения принять в свой состав бывшие страны восточного блока, расширив таким образом границы альянса вплоть до территории России. Это расширение накладывает дорогостоящие обязательства на европейских членов альянса. Вопрос теперь в том, готов ли континент, стоящий перед целым рядом проблем, от растущего популизма до "брексита", взять на себя и значительно повышенные обязательства по военным расходам.

"Никто не ожидал, что Крым может произойти, но он произошел, - цитирует в заключение своей статьи FT слова одного европейского дипломата. - Теперь мы смотрим и видим, что на пути нужного нам быстрого перемещения войск и боевой техники стоят миллионы препятствий".

статью прочитали: 184 человек

   
теги: Великобритания  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 