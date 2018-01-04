Беженцы в Германии и уровень преступности: факты и мифы

Молодые мигранты чаще других оказываются "героями" немецкой криминальной хроники. Но общий уровень молодежной преступности в Германии снижается. DW - с подробностями.

С 2014 до 2016 года число зарегистрированных полицией насильственных преступлений увеличилось в Нижней Саксонии на 10,4 процента. В подавляющем большинстве случаев (92,1 процента) такой прирост вызван беженцами.

Эти данные, содержащиеся в докладе нижнесаксонских криминалистов, подготовленном по заказу федерального министерства по делам семьи и молодежи, на первый взгляд, вроде бы подтверждают бытующие в Германии представления, что под видом беженцев сюда хлынул поток грабителей и насильников. Тем более что Нижняя Саксония - среднестатистическая федеральная земля, и криминогенную ситуацию в ней вполне допустимо экстраполировать на всю страну. Не все, однако, так просто.

Криминальная энергия у мигрантов разная

После известных событий в новогоднюю ночь в Кёльне два года назад немецкие СМИ перестали деликатничать с беженцами, совершающими в Германии преступления. Пишут о таких случаях подробно, с деталями, с указанием национальной принадлежности и страны исхода. Глупо из стыдливой политкорректности умалчивать очевидное: мигранты в немецкой криминальной статистике представлены непропорциональное широко.

Наряд полиции у общежития для беженцев

Это подтверждают и данные нижнесаксонских экспертов: почти каждое восьмое насильственное преступление в этой федеральной земле совершают беженцы, что значительно больше, чем их доля в населении Нижней Саксонии. Тем не менее и вывод о том, что все беженцы обладают более высокой, чем у немцев, криминальной энергией, авторы доклада называют неверным.

Во-первых, указывают они, многое зависит от ситуации в стране, из которой мигранты прибыли в Германию. Во-вторых, именно в те два года был зафиксирован стремительный рост притока беженцев. С 2014 до 2016 годы он увеличился более чем вдвое. Правда, преступность среди мигрантов в тот же период возросла почти в три с половиной раза.

Такой дисбаланс, в-третьих, криминалисты объясняют тем фактом, что в разгар миграционного кризиса в Германию прибыло непропорционально много юношей, а также молодых и одиноких мужчин. А преступников, хулиганов и насильников в возрастной категории юношей и мужчин от 14 до 30 лет - вне зависимости от их национальности - больше, чем в любой другой группе населения.

На беженцев чаще пишут заявления в полицию

Кроме того, в криминальную хронику беженцы попадают чаще и потому, что потерпевшие охотнее пишут заявления в полицию на представителя другой национальности, чем на своего соплеменника. То есть, если, например, серб избил немца или иранец - хорвата.

По данным нижнесаксонских исследователей, треть всех потерпевших от кулаков мигрантов - это либо немцы, либо представитель какой-либо другой, чем у преступника, национальности. Немец же пишет заявление на немца только в 13 процентах случаев, а, допустим, афганец на афганца или сириец на сирийца и того реже - только в одном из десяти.

После массовой драки в одном из общежитий для беженцев

58 процентов женщин, изнасилованных беженцами, правда, немки, но, считают авторы исследования, такая высокая доля объясняется в первую очередь тем, что беженки, подвергшиеся изнасилованию в самих общежитиях для мигрантов, крайне редко обращаются с жалобами к властям.

Впрочем, как раз сирийцы, афганцы, а также иракцы значительно реже становятся "героями" криминальной хроники, чем беженцы, например, из Марокко, Алжира или Туниса. В 2016 году доля выходцев из этих трех североафриканских стран составляла всего 0,9 процента всех мигрантов, зарегистрированных в Нижней Саксонии в качестве соискателей убежища, и 17,1 процента - среди подозреваемых в совершении преступлений.

Одно из объяснений авторы исследования видят в том, что шансы североафриканцев на убежище в Германии - а половина из них это как раз мужчины в возрасте от 14 до 30 лет - практически равны нулю, то есть, не имея перспектив в Германии, им нечего терять.

Бегущие от войн ведут себя прилично

Руководитель авторской группы Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) в интервью второму каналу телевидения ФРГ (ZDF) привел такие, в частности, цифры. Из всех беженцев, подозреваемых в совершении грабежей, 16 процентов - это выходцы из стран, охваченных гражданскими войнами, то есть, из Сирии, Ирака и Афганистана. Их доля в общей массе беженцев - 54 процента.

Кристиан Пфайфер

В то же время 31 процент подозреваемых в совершении таких преступлений - североафриканцы, которых среди беженцев менее одного процента. "Североафриканцам с самого начала дают понять, что шансов остаться в Германии у них нет, - пояснил Пфайфер. - Беженцам же от войн обещают убежище, а потому они и стараются вести себя прилично".

Пфайфер не призывает предоставлять убежище в Германии всем желающим, чтобы снизить уровень преступности среди мигрантов. Его рецепт - выделение крупных сумм на программы репатриации, массированная финансовая помощь североафриканским странам с тем, чтобы вообще лишить их жителей стимула искать лучшей доли в странах ЕС, а также - укрепление контроля на внешних границах Евросоюза.

Молодежная преступность сокращается

Молодые беженцы-мужчины, несомненно, омрачают немецкую криминальную статистику, что в очередной раз подтвердили эксперты из Нижней Саксонии. Вместе с тем нередко звучащие утверждения о том, что Германия вообще переживает разгул преступности, что по вечерам тут стало опасно выходить на улицу, не соответствуют действительности.

Молодежная преступность в Германии сокращается, и тюрьмы, специально построенные для молодых правонарушителей, редеют. В Гамбурге в такой тюрьме половина камер пустуют, опечатаны несколько тюремных трактов в Вуппертале, в Эссене тюрьма для несовершеннолетних и молодых мужчин вообще закрыта за ненадобностью.

За последние 20 лет число грабежей, совершенных в Германии малолетними преступниками, сократилось на 55,7 процента, количество убийств - на 36,5, опасных и тяжких телесных повреждений - на 15,5 процента. Немецкие эксперты объясняют такую позитивную тенденцию целым рядом причин, в том числе, например, заметным снижением уровня применения насилия в семьях.

В 1998 году 57 процентов школьников в Германии признавались в том, что родители их порой поколачивают. В 2015 году таковых было уже только 39 процентов. Считается, что это и следствие измененного в 2000 году немецкого закона, запретившего родителям рукоприкладство в воспитании детей.

Ученые же - не только в Германии, но и некоторых других странах - уже давно заметили, что склонных к насилию преступников (вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности, социального статуса, уровня образования и экономического благополучия) объединяют в первую очередь побои, перенесенные в детстве.

Еще одна причина - наличие или отсутствие жизненных перспектив. Молодые люди, такие перспективы имеющие, менее склонны к агрессивному поведению. Примечательный факт: уровень молодежной преступности сократился в Германии с 2004 до 2016 года в два раза. И почти также уменьшился и уровень безработицы среди молодежи - с 15,3 до 6,8 процента.

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