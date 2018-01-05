Россия не только отказалась поддержать операции коалиции против ИГИЛ, но и не позволила США бомбить позиции террористов













Возглавляемая США коалиция попросила Россию о помощи в очищении пустыни Хомса и части долины Евфрата от ИГИЛ, но Россия отказалась помогать поддерживаемым Соединёнными Штатами силам - сообщил 4 января сирийский про-оппозиционный источник Hammurabi’s Justice News.

Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция поделилась с Россией координатами нескольких позиций ИГИЛ в пустыне Хомса и долине Евфрата. Предположительно с этих позиций ИГИЛ атаковало базу возглавляемой США коалиции в районе аль-Танафа вблизи сирийско-иракской границы.

Согласно Hammurabi’s Justice News, Россия не только сама отказалась наносить удары по позициям ИГИЛ, но и отказалась позволить США бомбить их, потому что они были окружены силами Сирийской арабской армии. Новостной источник пошел дальше и подверг критике Россию за “несерьёзное отношение к борьбе с ИГИЛ”.





Чиновник возглавляемой США коалиции сказал Hammurabi’s Justice News, что российский ответ на их запрос был “прискорбным”.

“С первого дня борьбы коалиции против ДАИШ [ИГИЛ] в Сирии, мы поняли, что это будет долговременное обязательство. И мы привержены ему пока сирийцы и весь Ближний Восток нуждаются в защите от террористических угроз, даже если мы сталкиваемся с трудностями, такими как серьезные угрозы нашим силам, которые исходят из удерживаемых режимом областей в 55 зонах. Российская реакция на наши запросы прискорбна”, сказал чиновник возглавляемой США коалиции порталу Hammurabi’s Justice News.





Возглавляемая США коалиция и несколько групп Свободной сирийской армии (FSA), 23 декабря начали атаки на позиции ИГИЛ в пустыне Хомса вокруг базы аль-Танафа. Операция подтвердила, что ИГИЛ на самом деле атаковало базу аль-Танафа из “карманов” все еще находящимся под ее контролем около базы, а не из удерживаемых Сирийской арабской армией (САА) областей, как утверждала возглавляемая США коалиция.

Кроме того, возглавляемая США коалиция не поддерживала ни САА, ни Россию ни в каком сражении против ИГИЛ. Факт - самолеты коалиции наблюдали как боевики ИГИЛ входят в древний город Пальмиру в мае 2015 года, и не сделали вообще ничего. Позже, в сентябре 2017-го, боевики ИГИЛ захватили город эль-Карьятайн в южной части провинции Хомс, пройдя через районы контролировавшиеся поддерживаемыми Соединёнными Штатами группами FSA.

Сообщение Hammurabi’s Justice News всё таки должно быть подтверждено возглавляемой США коалицией. Однако вполне возможно, что Россия и САА действительно не спешат начать операцию против ИГИЛ в пустыне Хомса. САА, в настоящее время, проводит крупномасштабное наступление на позиции связанной с Аль-Каидой группировки Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) в провинции Идлиб. По словам сирийских про-правительственных активистов, операция против ИГИЛ в пустыне Хомса могла бы быть начата этой весной, когда погода в центральной Сирии улучшится.

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