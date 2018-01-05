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опубликовано редакцией на Переводике 05.01.18 06:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия не только отказалась поддержать операции коалиции против ИГИЛ, но и не позволила США бомбить позиции террористов




 Возглавляемая США коалиция  попросила Россию о  помощи  в  очищении  пустыни Хомса и части  долины  Евфрата  от ИГИЛ, но Россия отказалась помогать поддерживаемым Соединёнными Штатами  силам - сообщил 4 января  сирийский  про-оппозиционный  источник  Hammurabi’s Justice News.  

Согласно  сообщению, возглавляемая США коалиция  поделилась  с  Россией  координатами  нескольких позиций  ИГИЛ в пустыне Хомса и  долине Евфрата. Предположительно  с  этих  позиций ИГИЛ  атаковало  базу  возглавляемой  США коалиции в  районе аль-Танафа  вблизи  сирийско-иракской границы.

Согласно Hammurabi’s Justice News,  Россия не только сама  отказалась  наносить удары  по  позициям  ИГИЛ, но и отказалась  позволить  США бомбить их, потому что они были  окружены  силами  Сирийской арабской армии. Новостной источник пошел  дальше   и подверг критике Россию за “несерьёзное отношение к  борьбе с ИГИЛ”.


Чиновник возглавляемой США коалиции сказал Hammurabi’s Justice News, что российский ответ на их запрос   был  “прискорбным”.

“С первого дня борьбы  коалиции против  ДАИШ [ИГИЛ] в Сирии, мы поняли, что это будет долговременное  обязательство. И мы  привержены ему пока  сирийцы  и  весь Ближний Восток  нуждаются  в  защите от террористических угроз, даже если мы сталкиваемся с трудностями,  такими  как серьезные угрозы  нашим   силам, которые исходят  из  удерживаемых  режимом  областей в 55 зонах. Российская реакция на наши запросы  прискорбна”, сказал чиновник возглавляемой США коалиции  порталу  Hammurabi’s Justice News.


Возглавляемая США коалиция и несколько групп Свободной сирийской армии  (FSA),  23 декабря  начали  атаки  на  позиции  ИГИЛ в пустыне Хомса вокруг базы аль-Танафа. Операция подтвердила, что ИГИЛ на самом деле  атаковало  базу аль-Танафа  из  “карманов” все еще находящимся  под ее  контролем  около  базы,  а  не  из удерживаемых Сирийской арабской армией (САА) областей, как утверждала возглавляемая США коалиция.

Кроме того, возглавляемая США коалиция  не поддерживала  ни  САА,  ни  Россию ни в каком сражении против ИГИЛ. Факт - самолеты коалиции  наблюдали  как  боевики   ИГИЛ  входят  в древний город Пальмиру в мае  2015 года, и не сделали вообще ничего. Позже,  в  сентябре  2017-го, боевики  ИГИЛ захватили город эль-Карьятайн  в южной части  провинции Хомс,  пройдя  через  районы контролировавшиеся  поддерживаемыми  Соединёнными Штатами  группами  FSA.

Сообщение Hammurabi’s Justice News всё таки  должно быть подтверждено возглавляемой США коалицией. Однако  вполне  возможно, что Россия и САА   действительно не спешат  начать операцию против ИГИЛ в пустыне Хомса. САА,  в настоящее время,  проводит крупномасштабное  наступление  на  позиции  связанной с Аль-Каидой  группировки Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)  в провинции Идлиб. По словам сирийских про-правительственных активистов, операция против ИГИЛ в пустыне Хомса могла бы быть начата этой весной, когда погода в центральной Сирии  улучшится.


статью прочитали: 792 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
александр маркович, 05.01.2018 09:36:56
Извините, но теперь реже стал читать Переводику! Но всех ребят, которые ведут сайт и кто участвуют в комментах хочу поздравить с Новым Годом! Здоровья и счастья всем! И удачи в своих планах!!!
А по теме могу сказать нормальной, несколько изменённой русской поговоркой: Нас пытаются гнуть. но мы от этого только крепчаем! :)

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