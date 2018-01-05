У США теперь проблема - несовершенство российских радаров раннего обнаружения

By: Kelsey Atherton

На фотографии, распространенной северокорейским правительством, показан, как говорят, запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-14, на северо-западе Северной Кореи, во вторник, 4 июля 2017 г. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Во всеобщей истерии по поводу испытательного пуска в прошлом июле первой межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи осталась незамеченной одна специфическая деталь недооценённого значения: в то время как все - и Соединенные Штаты, и Япония, и Южная и Северная Кореи, считали Hwasong-14 межконтинентальной баллистической ракетой, одна страна с этим была не согласна.

Это была Россия.

Она утверждала, что это была ракета среднего радиуса действия, а не межконтинентальная баллистическая ракета. В июле Diplomat разбирал некоторые варианты того, что это могло быть - техническая ошибка, политическое трюкачество или реальная недостаточность данных.

После второго северокорейского теста МБР в июле, Россия снова, в отличие от всего мира, отказалась признать северокорейскую ракету межконтинентальной. Этот повторный прокол заставляет предположить наличие определенных пределов возможностей современных российских радаров раннего обнаружения.

Diplomat пишет:

Учитывая относительно большую длину волны УВЧ-радаров, таких как российская система “Воронеж”, разработанная, прежде всего, для обнаружения американских МБР, не является неправдоподобным, что российские платформы были просто неспособны обнаружить вторую ступень сравнительно меньшей по размеру еверокорейской Hwasong-14. (Другие явления, такие как лучепреломление связанное с кривизной земной поверхности, также могут сказываться на эффективности этих радарных систем.)

“Бреши” и технические ограничения в российских системах дальнего обнаружения давно отмечались иностранными наблюдателями. И хотя Северная Корея никогда не рассматривалась в качестве объекта для наблюдения за которым разрабатывались российские радары, провал в определении типа северокорейских МБР может означать, что Россия отреагировала как на угрозу не на ракеты запущенные Пхеньяном, а на ракеты-перехватчики, выпущенные Соединенными Штатами. (Джошуа Поллак исследовал эту возможность в 2009 г.)

В декабре 2016-го Россия похвасталась, что закончила строительство своей сети раннего обнаружения, а в декабре 2017-го, Воздушно-космические силы России объявили о постановке на боевое дежурство последних трех станций дальнего обнаружения.

И тут остается непонятный пропуск: министр иностранных дел России Сергей Лавров ждал до декабря, чтобы признать, что Северная Корея имеет межконтинентальные баллистические ракеты, да и то сделал это только после того как северокорейцы произвели в ноябре испытательный пуск намного большей Hwasong-15.

Все это делает вполне возможным, что, если Северная Корея запустит Hwasong-14, Россия будет неспособна обнаружить небольшую МБР (какая она есть на самом деле), и в эти, несомненно, напряженные часы, может неправильно просчитать действия и намерения [США] в этот момент. Что, в свою очередь, бросает большую тень сомнения на эффективность и даже полезность недавно законченной системы раннего оповещения.

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