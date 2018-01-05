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опубликовано редакцией на Переводике 05.01.18 18:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

У США теперь проблема - несовершенство российских радаров раннего обнаружения

By: Kelsey Atherton 

На  фотографии, распространенной  северокорейским правительством, показан,  как говорят,  запуск  межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-14,  на северо-западе Северной Кореи, во  вторник, 4 июля 2017 г. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Во всеобщей истерии  по  поводу  испытательного пуска в прошлом июле   первой межконтинентальной  баллистической ракеты Северной Кореи осталась  незамеченной  одна  специфическая деталь  недооценённого  значения:  в то время  как  все  -  и  Соединенные Штаты, и  Япония, и  Южная и Северная Кореи, считали  Hwasong-14   межконтинентальной баллистической ракетой, одна страна  с  этим была не согласна.

Это была Россия.

Она  утверждала, что это  была  ракета  среднего радиуса действия,  а  не межконтинентальная  баллистическая ракета. В июле Diplomat  разбирал  некоторые варианты  того,   что  это могло быть  -  техническая ошибка, политическое трюкачество или реальная недостаточность данных.

После второго северокорейского теста МБР в июле, Россия снова,  в  отличие от всего мира,  отказалась  признать северокорейскую ракету  межконтинентальной.  Этот  повторный  прокол заставляет  предположить  наличие  определенных  пределов  возможностей  современных  российских радаров  раннего обнаружения.

Diplomat  пишет:

Учитывая относительно большую длину волны УВЧ-радаров, таких как российская система “Воронеж”, разработанная,  прежде всего,  для  обнаружения  американских  МБР, не  является неправдоподобным, что российские платформы были просто неспособны обнаружить  вторую ступень  сравнительно меньшей  по  размеру  еверокорейской Hwasong-14. (Другие явления, такие как  лучепреломление  связанное с кривизной земной поверхности,  также  могут сказываться  на  эффективности  этих радарных систем.)

“Бреши” и  технические ограничения в  российских  системах  дальнего обнаружения давно  отмечались иностранными наблюдателями. И  хотя  Северная Корея никогда не рассматривалась   в  качестве объекта  для  наблюдения за  которым  разрабатывались российские  радары,  провал  в  определении  типа  северокорейских  МБР может  означать, что Россия  отреагировала как  на  угрозу  не  на  ракеты  запущенные Пхеньяном,  а  на  ракеты-перехватчики, выпущенные Соединенными Штатами.  (Джошуа Поллак исследовал эту возможность в 2009 г.)

В декабре 2016-го  Россия  похвасталась, что закончила строительство своей сети  раннего обнаружения,  а  в декабре 2017-го, Воздушно-космические силы  России объявили о постановке  на  боевое  дежурство  последних трех  станций  дальнего обнаружения.

И тут остается непонятный пропуск: министр иностранных дел России Сергей Лавров  ждал  до декабря, чтобы признать, что Северная Корея имеет  межконтинентальные баллистические ракеты,  да  и  то  сделал это  только  после  того  как  северокорейцы произвели в  ноябре  испытательный  пуск  намного большей  Hwasong-15.

Все это делает вполне возможным, что,  если  Северная Корея  запустит  Hwasong-14, Россия будет неспособна  обнаружить  небольшую  МБР (какая она есть  на самом деле), и в  эти,  несомненно,  напряженные  часы, может  неправильно  просчитать  действия и намерения [США]  в  этот  момент. Что, в свою очередь, бросает большую  тень  сомнения  на эффективность  и  даже  полезность    недавно законченной системы раннего оповещения.


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