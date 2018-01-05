Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт МАКМАСТЕР: «Мы должны найти способ ответить на новую угрозу со стороны России»

Грета Ван Састерен



В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Састерен советник президента США оп национальной безопасности генерал Герберт МАКМАСТЕР (H.R. McMaster) рассказал о том, как Соединенные Штаты собираются ответить на вмешательство России в политические процессы в странах Запада, а также о том, как администрация США оценивает ситуацию в Северной Корее, Иране и других регионах мира.





Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять «весьма продвинутой новой стратегии», которую Россия использовала для вмешательства в избирательные процессы во многих странах мира. При этом, как утверждает Макмастер, в Белом доме не сомневаются в том, что за попытками вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году стоял Кремль.

«Да, это безусловно случилось, и президент также официально об этом заявлял, – сказал советник главы Белого дома. – Мы, со своей стороны, должны найти способ ответить на эту очень продвинутую стратегию, на этот новый вид угрозы, которую Россия усовершенствовала разными способами, в том числе с использованием дезинформации и проганады, инструментов, предоставляемых социальными сетями для того, чтобы поляризовать общество, внести раздор и настроить (разные политические группы) друг против друга... Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия».

По словам советника президента США, Кремль не ограничился вмешательством в американскую избирательную кампанию.

«Русские очень активно действовали также в Европе, - сказал Герберт Макмастер. – Совсем недавно (вмешивались) в выборы во Франции, в проведение референдума, посвященного (судьбе) Каталонии в Испании. Вы видите, что они активны в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга».

В Москве по-прежнему отвергают эти обвинения, но как считает Герберт Макмастер, в последнее время российское руководство перешло «от правдоподобных отрицаний к неправдоподобным отрицаниям».

«Эти же самые люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит», – убежден Макмастер.

Макмастер считает, что Россия неизбежно поплатится своей репутацией за попытки использовать деструктивные действия Ирана на Ближнем Востоке.

«Каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, – заявил он «Голосу Америки». – А именно – стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде «Хезболлы». Около 80% бойцов, воюющих на стороне режима Асада в Сирии, связаны с Ираном... Необходимо спросить у России: «Как это может быть в ваших интересах - подстрекать иранский режим к подобным действиям?».

Как считает Герберт Макмастер, внешняя политика, проводимая президентом Трампом, основана на «принципиальном реализме», а ее основные положения изложены в представленной в конце прошлого года Стратегии национальной безопасности США.

«То, что делает президент, это вызов фундаментальным предположениям, – уточнил советник главы Белого дома. – Он всегда спрашивает: “Почему мы должны делать это так?”... Я бы сказал, что он принял несколько мудрых политических решений за последний год, а некоторые из них были очень важными».

Одним из таких решений, безусловно, станет ответ на ситуацию в Иране. По мнению Герберта Макмастера, Соединенные Штаты должны не только выразить свою поддержку протестующим, но и предпринять конкретные шаги для того, чтобы помочь простым иранцам.

«Мы выражаем им свою поддержку и сочувствие. Нам приятно видеть, что эти люди используют свое право на высказывание недовольства этим диктаторским режимом», – заявил Макмастер.

«Но мы уже делаем больше, чем просто (выражаем поддержку), – продолжил он. – Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру использовали санкции в ответ на насилие, на котором строится поведение властей в Иране. Важно, чтобы этому режиму было отказано в ресурсах, в которых он нуждается для продолжения кампании убийств. Мы используем дипломатию, но также используем санкции».

Еще одной ключевой проблемой, по словам Герберта Макмастера, является ситуация в Северной Корее. Советник президента США убежден, что Пхеньян сотрудничает с Тегераном в разработке новых ракетных технологий.

«Если вы посмотрите на историю Северной Кореи, то не было ни одного вида вооружений, которое бы северокорейцы не передали (другим странам)», – сказал он.

«Пока существет возможность того, что режим в Северной Корее поймет, что продолжение программ по создания ядерного оружия и ракет приведет в тупик, – продолжил Герберт Макмастер. – Единственный способ добиться этого, если не считать объявления войны, это использовать силу экономического принуждения, которой в основном обладает Китай и некоторые другие (страны)... Все большее и большее число стран прекращают торговлю с Северной Кореей, это, например, Вьетнам, Филиппины и еще очень длинный список (стран)».

Генерал Макмастер признает, что развитие диалога с Пхеньяном во многом зависит от позиции Китая, который может использовать свое экономическое влияние. Свою роль должны сыграть и санкции, введенные Советом безопасности ООН.

«Со своей стороны мы должны подготовить широкий спектр возможных решений для президента (США), – сказал советник хозяина Белого дома. – Этот список включает в себя и военные решения, и мы этого не скрываем. Мы будем работать вместе с нашими союзниками над разработкой этих возможностей, и, в сущности, если нам придется заняться денуклеаризацией Северной Кореи без согласия режима, то мы предложим этот (способ), включая нашу оценку рисков и последствий, президенту для принятия решения».

статью прочитали: 209 человек