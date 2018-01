В Сирии Россия получила “кладезь” разведданных о лучших американских боевых самолётах

В борьбе с террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии, авиация США и возглавляемой США коалиции совершила тысячи вылетов и сбросила тонны бомб — но при этом она раскрыла свои секреты российским истребителям, которые настойчиво преследовали её самолеты.

"Небо над Ираком и, особенно, над Сирией действительно были “кладезем” информации для них о том как мы действуем" сказал генерал-лейтенант ВераЛинн "Dash" Джемисон на брифинге Ассоциации Военно-воздушных сил, устроенном институтом Аэрокосмических исследований Митчелла в четверг.

"Наши противники наблюдают за нами — они изучают нас" сказал Джемисон, добавив, что военно-воздушные силы России пропустили большую часть своих лётчиков через Сирию, чтобы они получили реальный боевой опыт.

Во время воздушной кампании в Сирии Россия получила возможность изучить тактику действий, поведение, радарные и тепловые “подписи” главного борца за воздушное господство США, истребителя F-22.

В небе над Сирией лучшие истребители России столкнулись с F-22 и, похоже, отнеслись к нему без большого уважения.

Военно-воздушные силы России радовались своему господству в таких стычках, хотя его следовало бы воспринимать с изрядной долей скептицизма.

"Мы всегда оказывались “у них на хвосте”, как говорят лётчики, что означает победу в драке", сказал пилот российских ВКС Максим Маколин, по сообщениям государственных СМИ.

Хотя Россия часто преувеличивает или фальсифицирует истории о мастерстве своих военно-воздушных сил, есть основания полагать, что Россия получила ценную информацию, которая может помочь ей в борьбе с американскими самолетами.

"Россия может узнать больше, чем просто данные наблюдения тактики авиации США/коалиции, используемых методов и процедур", сказал Джастин Бронк, эксперт по воздушному бою в Институте Royal United Services изданию Business Insider. "Они могут также “срисовать” западные истребители и другие боевые воздушные единицы с помощью средств наземного и воздушного контроля огня и поисковых радаров".

F-22 полагается на “невидимость” как на своё главное преимущество перед российскими самолетами, которые имеют такие же, если не лучшие возможности в традиционных видах схватки, например, в ближнем бою. Если бы Россия приобрела опыт отслеживания F-22 с помощью инфракрасных поисковых радаров, что, как полагает Бронк, имело место быть, то был бы "очень полезный материал".

Оперативная близость сил России к силам США, скорее всего, позволила русским настроить свои воздушные и наземные датчики таким образом, чтобы обнаруживать все типы самолетов США и коалиции, работающих по Сирии.

Для России Сирия имеет и оборотную сторону





Как результат, все преимущества, которые имеют самолеты, такие как F-22, использующие стелс-технологии, и американские истребители, использующие секретные тактики боевых действий, все эти преимущества, возможно, были обесценены.

"Россия получила неоценимые знания, информацию и опыт работая в оспариваемом воздушном пространстве рядом с нами в Сирии, и они обязательно извлекут уроки из своей фактически первой “удаленной” войны” сказал Джемисон.

Но, как указал Бронк, наблюдение, скорее всего, было взаимным, так что для России Сирия имеет и оборотную сторону.

"Пока Россия, конечно, использует каждую предоставившуюся ей возможность, чтобы получить информацию о воздушных операциях Запада и его потенциале в общих небесах над Сирией, но этот процесс обоюдный, он идет с того самого момента когда российская авиация начала действовать в воздушном пространстве плотно контролируемом западными средствами" сказал Бронк.

Однако, поскольку противники нагоняют, будущее американского превосходства в воздухе становится менее ясным.

"Военно-воздушные силы США могут и будут поддерживать превосходство в воздухе сегодня", сказал генерал-лейтенант Крис Ноуланд на брифинге. "Вопрос - о будущем".

