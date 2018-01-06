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опубликовано редакцией на Переводике 06.01.18 06:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Сирии Россия получила “кладезь” разведданных о лучших американских боевых самолётах

Alex Lockie


  US Air Force

В борьбе с террористической группировкой  ИГИЛ в Ираке и Сирии, авиация   США и возглавляемой США коалиции  совершила  тысячи вылетов  и  сбросила   тонны бомб — но при этом  она  раскрыла  свои  секреты  российским истребителям, которые настойчиво преследовали её самолеты.

"Небо над Ираком и,  особенно,   над  Сирией  действительно  были  “кладезем”  информации для  них  о  том как  мы  действуем"  сказал генерал-лейтенант ВераЛинн  "Dash"  Джемисон на брифинге Ассоциации Военно-воздушных сил, устроенном институтом Аэрокосмических  исследований  Митчелла  в четверг.

"Наши противники наблюдают за нами — они  изучают нас"  сказал Джемисон, добавив, что военно-воздушные силы России пропустили  большую  часть своих  лётчиков  через Сирию,  чтобы  они  получили  реальный боевой опыт.

Во время воздушной кампании в Сирии Россия получила  возможность  изучить  тактику  действий,  поведение,  радарные  и тепловые  “подписи”  главного борца  за  воздушное  господство  США, истребителя F-22.

Россия “разобралась” с Соединёнными Штатами и  позлорадствовала  над ними


Су - 35 с полной нагрузкой. TASS

В небе над Сирией лучшие истребители России столкнулись с F-22 и, похоже, отнеслись к нему  без большого уважения.

Военно-воздушные силы России  радовались  своему господству в таких стычках, хотя  его  следовало бы воспринимать  с  изрядной долей скептицизма.

"Мы всегда оказывались  “у них на хвосте”, как  говорят лётчики,  что означает победу в драке", сказал пилот российских ВКС  Максим Маколин,  по  сообщениям  государственных СМИ.

Хотя Россия часто преувеличивает или фальсифицирует истории  о  мастерстве  своих военно-воздушных сил, есть  основания  полагать, что Россия получила ценную информацию, которая может  помочь ей  в борьбе с американскими самолетами.

"Россия может узнать больше, чем просто  данные  наблюдения  тактики  авиации  США/коалиции,  используемых  методов и процедур", сказал Джастин Бронк, эксперт по воздушному бою в Институте Royal United Services  изданию Business Insider. "Они могут также  “срисовать”  западные истребители и другие боевые  воздушные  единицы  с  помощью   средств  наземного  и воздушного  контроля  огня  и  поисковых  радаров".

F-22 полагается на “невидимость”  как  на  своё  главное  преимущество  перед  российскими  самолетами, которые  имеют  такие  же, если не  лучшие   возможности    в  традиционных  видах  схватки,  например,  в  ближнем бою. Если  бы  Россия приобрела опыт  отслеживания  F-22 с  помощью  инфракрасных  поисковых радаров,   что,  как  полагает Бронк,  имело место быть,  то  был бы "очень полезный материал".

Оперативная  близость сил  России  к  силам США,  скорее всего, позволила  русским  настроить  свои воздушные  и  наземные  датчики  таким  образом,  чтобы обнаруживать все  типы  самолетов  США и  коалиции, работающих   по Сирии.

Для России  Сирия  имеет  и  оборотную  сторону


F/A-18 Hornets  взлетели с  авианосца  USS John C. Stennis (CVN 74).US Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Ignacio D. Perez/Released

Как результат,  все  преимущества, которые  имеют самолеты,  такие  как   F-22,  использующие  стелс-технологии,   и  американские  истребители,  использующие  секретные  тактики  боевых  действий,  все  эти  преимущества,  возможно, были  обесценены.

"Россия получила неоценимые  знания,  информацию  и  опыт работая  в оспариваемом воздушном пространстве рядом с нами в Сирии, и они  обязательно  извлекут  уроки   из  своей  фактически  первой  “удаленной”  войны”  сказал Джемисон.

Но,  как  указал Бронк,  наблюдение,  скорее всего,  было   взаимным,  так  что  для  России  Сирия  имеет  и  оборотную сторону.  

"Пока Россия, конечно,  использует  каждую  предоставившуюся  ей  возможность,   чтобы  получить  информацию  о  воздушных   операциях  Запада  и  его  потенциале  в общих небесах над Сирией,  но  этот процесс  обоюдный,  он  идет  с  того  самого  момента  когда  российская авиация  начала  действовать в воздушном пространстве  плотно контролируемом   западными  средствами"  сказал Бронк.

Однако, поскольку противники нагоняют, будущее американского превосходства в воздухе становится менее ясным.

"Военно-воздушные силы США могут и  будут поддерживать  превосходство в воздухе сегодня", сказал генерал-лейтенант Крис Ноуланд на брифинге. "Вопрос -   о  будущем".



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теги: Сирия  
   
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