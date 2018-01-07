Саудовские принцы вышли на протест против высоких коммунальных платежей

Гвардия Его Величества Служителя двух Святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, да хранит его Аллах, подавила попытку “майдана”. Принцы арестованы

ARAB NEWS | Published — 6 January 2018

Батальон саудовской Королевской гвардии арестовал 11 принцев, которые собрались в Королевском дворце Эр-Рияда. Указ об их аресте был издан после того как они отказались покинуть дворец.





На снимке - Главный зал Королевского дворца (Qassar Al-Hokum) в Эр-Рияде.

RIYADH: Батальон саудовской Королевской гвардии арестовал 11 принцев, которые собрались в Королевском дворце Эр-Рияда. Указ об их аресте был издан после того как они отказались покинуть дворец.

Местная онлайн-газета, Sabq, написала, цитируя источники, что принцы протестовали против недавней отмены привилегий, которые освобождали членов королевской фамилии от оплаты счетов за воду и электроэнергию. Они также потребовали выплаты финансовой компенсации за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

Получив известие, что их требования отклонены, принцы отказались покидать дворец и, поэтому Королевской гвардии было приказано вмешаться и задержать их.

Они были отправлены в тюрьму Hair для последующего суда.

С тех пор, как король Салман взошел на трон в 2015 году, он провел мероприятия, которые гарантировали, что члены королевской фамилии также равноответственны перед законом [как и другие члены общества]. Он одобрил казнь принца, который убил рядового гражданина.

Ранее, в телевизионных интервью, наследный принц Мохаммад бен Салман, тот кому приписывают авторство амбициозного плана Vision 2030, ясно дал понять, что планы реформирования страны не совместимы с коррупцией, не допускают чтобы кто-то, независимо от статуса или положения, получал особые привилегии когда дело доходит до оплаты коммунальных услуг.

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