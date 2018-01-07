СИРИЯ: “Василёк” стреляет по русским, а они спасают солдат режима

Москва задает Дамаску вопросы об обстреле российской базы Хмеймим

Saturday, 6 January, 2018





Президент России Владимир Путин обращается к российским военнослужащим во время на авиабазу Хмеймим 11 декабря. TASS

Moscow - Taha Abdel-Wahed

На фоне противоречивых предположений относительно стороны, ответственной за ущерб, нанесенный минометным обстрелом российской авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 г., в пятницу появились сообщения, что Москва начала задавать Дамаску вопросы о минометном обстреле.

Министерство обороны России не раскрыло никаких деталей, которые помогли бы определить место откуда велась стрельба и калибр использовавшегося миномета.

Российские политики считают, что ответственными за атаку являются боевики ИГИЛ обученные Вашингтоном.

В то же время, военные эксперты из России старались избегать любых подозрений или намёков в сторону сирийского режима.

Сирийские оппозиционные группы, со своей стороны заявили, что за атакой могут стоять анти-асадовские группы алавитов или поддерживаемые Ираном ополченцы.

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Канал Russia Today процитировал сообщение опубликованное ранее русскоязычной газетой “Вестник Мордовии” относительно типа миномета, использовавшегося при обстреле.

Не называя имени эксперта, в сообщении говорилось, что нападение на авиабазу Хмеймим было осуществлено с помощью миномета “Василек”, относящегося ко времени 1950-х, все еще используемого многими армиями мира и до сих пор производимого в России.

Веб-сайт сообщил, что сирийская армия не обладает этим типом оружия, это доказывает, что террористы получили его через Турцию и подтверждает, что за нападением на авиабазу Хмеймим стоит Вашингтон.

Веб-сайт Military Balance подтвердил, что силы сирийского режима использовали такой вид минометов до 2017 года.

Информационное агентство SMART news заявило в пятницу, что Свободная сирийская армия получила документ разведслужбы режима, в котором подтверждается, что обстрел авиабазы Хмеймим был произведен из района находящегося под контролем режима.









Воздушные удары русских спасают солдат режима

Friday, 5 January, 2018





Сирийские сотрудники Международного Красного Креста эвакуируют ребёнка из Дума, восточная Гута, Сирия. Abdulmonam Eassa/AFP

Beirut - Asharq Al-Awsat

В четверг, российские самолеты поддерживали силы сирийского режима в их усилиях освободить военных заблокированных в квартале Военно-транспортной администрации в восточном Дамаске. Десятки военных, включая высокопоставленных офицеров, попали в окружение после того как оппозиционные силы начали атаку, в ходе которой было убито много солдат режима.

[Правозащитная организация] Syrian Observatory for Human Rights заявила в четверг, что по осажденному войсками режима городу Масраба было нанесено, по меньшей мере, четыре удара с воздуха, в результате которых было убито, по крайней мере, 20 человек и свыше 40 - ранено.

Силы режима вступили в бой с оппозиционными группами, которые сумели в последние дни окружить базу сил режима под Дамаском.

Для проведения наступления армия запросила подкрепление из Дамаска и помощь бойцов Революционной гвардии Ирана.

Сирийская про-режимная газета Al-Watan сообщила в четверг, что сирийские силы “сконцентрировались на окраине Harasta и начали работать над тем чтобы выдавить террористов с территории Военно-транспортной администрации”.

Мохаммед Аллоуш, лидер Jaish al-Islam, одной из главных группировок воюющих в восточной Гуте, обвинил сирийские силы в том, что они начали подготовку наступления на этот район больше месяца назад.

Он отрицал в четверг, что эскалация бомбежек была связана с артобстрелом группировкой позиций сил режима.

“Эти силы сконцентрировались перед нашим фронтом больше месяца назад, чтобы напасть на дамаскскую восточную Гуту” сказал он.

Со своей стороны, оппозиционная группа Syrian National Coalition заявила, что Россия распространила свои военные операции на все районы Дамаска и его пригороды, и на провинцию Идлиб, убив десятки гражданских лиц и вынудив закрыть одну из больниц.

По сообщениям принадлежащего оппозиции агентства Sham News, в четверг, силы режима также расширили территорию контролируемых ими районов в восточном Идлибе

Информационное агентство заявило, что продвижение сил режима в регионе не встретило никакого сопротивления.













Израиль

Сирия сбила два беспилотника повстанцев, направлявшихся для нанесения удара к российской авиабазе

Jan 6, 2018

Сирийские военные источники сообщают, что их ПВО на прошлой неделе перехватило два беспилотника сирийских повстанцев, предназначавшихся для нанесения ударов по российской авиабазе Хмеймим. Источники сказали, что БПЛА принадлежавшие связанной с Аль-Каидой группировке Hayat Tahrir al-Sham, приводились в действие дизельными двигателями и были оснащены минометными минами. Это был первый случай атаки дронов на российские вооруженные силы в Сирии. Та же самая группировка была ответственна за минометный обстрел 31 декабря, в ходе которого было уничтожено 7 российских военных самолетов.

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