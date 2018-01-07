Финский вопрос — «пить или не пить?»

Автор: Редакция LSM.lv
На судоверфи в городе Турку работников просят дыхнуть в трубочку — если обнаружат «промилли», с работы увольняют, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «Как вам там» бывший рижанин, работник судоверфи Андрей Рево. Это совершенно другая трудовая среда и совсем другое мировоззрение.
На родину Андрей приехал погостить под Рождество. На верфи Мajor Turku он недолго, всего четыре месяца. Там занимаются строительством крупных круизных судов, лайнеров. Работу за границей рижанин нашел случайно — листая ленту новостей в соцсети Facebook. Со стороны нанимателя были русскоговорящие специалисты — они ответили на все вопросы соискателя, затем состоялась встреча и собеседование.
«Первое впечатление — порядок! Чистоплотность, организованность. Порядочность, экологичность. Чистота и какое-то общее спокойное, уверенное благополучие чувствуется».
Незнание языка помехой работе не стало, говорит Рево:
«Финны понимают, что их язык — он непопулярный в мире, они сами изучают английский с малых лет, у них по центральному ТВ идут фильмы на английском без перевода, и это считается нормальным. Можно сказать, это второй государственный (хотя официальный второй – шведский). И хоть английский государственным не признан, им владеют практически все — 90% населения точно».
Коллектив рабочих верфи многонациональный: это приезжие из Эстонии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины, России. Есть и сами финны, их примерно половина. Мировоззрение последних, их понятия о жизненном успехе кардинально отличаются от латвийских:
«Там нет никакой предвзятости по отношению к рабочему классу — для них это совершенно нормальная, уважаемая работа! Они не стесняются ходить в рабочей одежде по городу, нормально зайти в таком виде в банк по своим делам — и в банке на тебя не будут смотреть криво. Наоборот, посмотрят с уважением: ведь ты один из тех налогоплательщиков, благодаря кому страна поддерживается и поддерживается общий порядок и благополучие».
По профессии Андрей — столяр-краснодеревщик, а на верфи его работа — оборудовать интерьеры вновь построенных судов.
«Платят по 10,50 евро в час чистыми (после уплаты налогов). Отдельно оплачивается проезд на работу, жилье. Нам остается только купить продукты со своего заработка. Плюс дорогу домой оплачивают — туда и обратно. Раз в два месяца можно летать за счет компании, например, в Латвию, если работник соскучился по дому. Никто не приковывает нас! Если есть какие-то дела или семейные обстоятельства, или просто устал — надо заявить заранее, что ты хочешь съездить домой на какой-то промежуток времени, неделю-две, и летишь. Но конечно, эти недели тебе не оплачиваются. Выбор за тобой!»
При производственных травмах, по его оценке, финны выплачивают такую медицинскую страховку, что на нее можно купить автомобиль. В Суоми рижанина подкупает высокий уровень благосостоянии и социальной защиты, о котором в Латвии можно только мечтать. Однако «есть планы вернуться домой в конце концов». Пока работа за границей позволяет получить сразу ощутимую сумму, приехать домой, «решить проблемы» и уладить некоторые дела. Подробнее о том, будет ли это в итоге частный бизнес, Рево говорить пока не готов.
Для рабочих компания снимает дом, окруженный лесом, рядом с дорогой, по которой они добираются до работы. Рядом – другие такие же коттеджи. В доме на четверых у каждого есть своя комната — приличные условия.
Но в Финляндии есть еще одна особенность, и культивируется она на уровне государства, рассказал Рево: употребление алкоголя в целом не приветствуется. Алкоголь в Финляндии дорогой, в продуктовом магазине его нет вообще, и продается он только в специальных магазинах.
«И на судоверфи — закон: нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам! Если ты пришел в понедельник, и от тебя разит перегаром или ты качаешься — тебя быстро вычислят, тебе дадут трубочку подышать, и если там есть какое-то количество промилле, ты моментально теряешь работу.
Поэтому если ты чувствуешь себя неуверенно — лучше позвонить своему куратору и сказать, что ты не можешь сегодня вот по такой причине, и лучше не приходить на работу. Это будет выгоднее для всех! И для судоверфи, и для компании, на которую ты работаешь, и для тебя самого».
Разумеется, тестам подвергают не всех и отнюдь не ежедневно. Но если на работу нужно в субботу — охранник на проходной, впускающий людей на объект, может выборочно подойти к кому-то и предложить «дыхнуть». Это — профилактическая мера, но все видят, что попустительства не будет, полутрезвым являться на работу нельзя — это будет чревато негативными последствиями.
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