Финский вопрос — «пить или не пить?»

«Первое впечатление — порядок! Чистоплотность, организованность. Порядочность, экологичность. Чистота и какое-то общее спокойное, уверенное благополучие чувствуется».

Незнание языка помехой работе не стало, говорит Рево:

«Финны понимают, что их язык — он непопулярный в мире, они сами изучают английский с малых лет, у них по центральному ТВ идут фильмы на английском без перевода, и это считается нормальным. Можно сказать, это второй государственный (хотя официальный второй – шведский). И хоть английский государственным не признан, им владеют практически все — 90% населения точно».

Коллектив рабочих верфи многонациональный: это приезжие из Эстонии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины, России. Есть и сами финны, их примерно половина. Мировоззрение последних, их понятия о жизненном успехе кардинально отличаются от латвийских:

«Там нет никакой предвзятости по отношению к рабочему классу — для них это совершенно нормальная, уважаемая работа! Они не стесняются ходить в рабочей одежде по городу, нормально зайти в таком виде в банк по своим делам — и в банке на тебя не будут смотреть криво. Наоборот, посмотрят с уважением: ведь ты один из тех налогоплательщиков, благодаря кому страна поддерживается и поддерживается общий порядок и благополучие».

По профессии Андрей — столяр-краснодеревщик, а на верфи его работа — оборудовать интерьеры вновь построенных судов.

«Платят по 10,50 евро в час чистыми (после уплаты налогов). Отдельно оплачивается проезд на работу, жилье. Нам остается только купить продукты со своего заработка. Плюс дорогу домой оплачивают — туда и обратно. Раз в два месяца можно летать за счет компании, например, в Латвию, если работник соскучился по дому. Никто не приковывает нас! Если есть какие-то дела или семейные обстоятельства, или просто устал — надо заявить заранее, что ты хочешь съездить домой на какой-то промежуток времени, неделю-две, и летишь. Но конечно, эти недели тебе не оплачиваются. Выбор за тобой!»

При производственных травмах, по его оценке, финны выплачивают такую медицинскую страховку, что на нее можно купить автомобиль. В Суоми рижанина подкупает высокий уровень благосостоянии и социальной защиты, о котором в Латвии можно только мечтать. Однако «есть планы вернуться домой в конце концов». Пока работа за границей позволяет получить сразу ощутимую сумму, приехать домой, «решить проблемы» и уладить некоторые дела. Подробнее о том, будет ли это в итоге частный бизнес, Рево говорить пока не готов.

Для рабочих компания снимает дом, окруженный лесом, рядом с дорогой, по которой они добираются до работы. Рядом – другие такие же коттеджи. В доме на четверых у каждого есть своя комната — приличные условия.

Но в Финляндии есть еще одна особенность, и культивируется она на уровне государства, рассказал Рево: употребление алкоголя в целом не приветствуется. Алкоголь в Финляндии дорогой, в продуктовом магазине его нет вообще, и продается он только в специальных магазинах.

«И на судоверфи — закон: нулевая толерантность к алкоголю и наркотикам! Если ты пришел в понедельник, и от тебя разит перегаром или ты качаешься — тебя быстро вычислят, тебе дадут трубочку подышать, и если там есть какое-то количество промилле, ты моментально теряешь работу.

Поэтому если ты чувствуешь себя неуверенно — лучше позвонить своему куратору и сказать, что ты не можешь сегодня вот по такой причине, и лучше не приходить на работу. Это будет выгоднее для всех! И для судоверфи, и для компании, на которую ты работаешь, и для тебя самого».