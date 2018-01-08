Иран и глобальная угроза "сирийского сценария"

А тем временем прозвучало от американского представителя в ООН всего лишь три дня назад довольно буднично, и уже почти забылось следующее:



”Существует угроза повторения в Иране ситуации, которая сложилась в Сирии после акций протеста”, - заявила постпред США при ООН Никки Хейли. – ”Ужасы начались в Сирии с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест”.



А меж тем это фактически прямая угроза внешнего вмешательства. Пусть и не прямого, но бравада возможностями дестабилизировать ситуацию с сопредельных территорий, как это происходило в Сирии. Открытое недовольство в связи с обузданием беспорядков – и это тоже признание выгоды протестов в той форме, в которой они протекали, и желание их продолжения. Но всё же последнее – цветочки по сравнению с прямой угрозой повторить “сирийский сценарий”. Все настолько привыкли к таким угрозам, за которыми в случае реализации следуют десятки или сотни тысяч жертв, а порой и миллионы пострадавших, что и не обращают внимания.



Меж тем всегда возникает вселенский вопль, крик и информационный зуд уже лишь после предположений о гипотетической возможности вмешательства России в любые процессы – от выборов до влияния на общественное мнение – где бы то ни было. Вообще несоразмерные категории, но и к несоразмерности все привыкли.



Хотя, конечно, непонятно, заявление о "возможностях" от Хейли - блеф или... В первом случае - всё будет лишь попыткой торпедировать ядерную сделку, а во втором – подразумеваются некоторые возможности поддерживать через союзные (марионеточные) силы вооружённый мятеж и шантаж воплощением этих возможностей.



Рассмотрим второй случай. Вот как раз под руку – статья в Би-Би-Си на “Регнум” “Народное восстание в Иране”. Выражая заинтересованность в таком восстании, автор (Авигдор Эскин) пишет: “Отношение к нынешней власти азербайджанцев и курдов известно. Пока что в этой среде наблюдается относительная пассивность, но в любой момент она может перерасти в массовую революционность”. Этот момент в статье – намёк на использование сформированных на определённой этничности отрядов, точнее – некоторый туман, который предполагает, что какая-то работа по формированию уже была проведена.



Совершенно случайно вышел на русскоязычную страницу какого-то борца за права курдов – на него там какой-то читатель давал ссылку на странице Максима Шевченко (последний весь движ выдаёт как инспирированную самими иранскими властями акцию по выявлению пятой колонны...). Короче, на странице некоего Вакиля Мустафаева можно прочесть следующее:



“...лидеры Западного курдистана заявляют, что они согласны жить под руководством Асада в демократическом Сирии, продолжая доверять ему судьбу своего народа.



Неужели наши курды не понимают, что демократия в Сирии или создание трех федераций в Сирии, равносильно смерти диктатора Асада... Асад и его богатейший алавитский клан будут выброшены на свалку истории. Мало того, их всех посадят за хищения и терроризм против сирийского народа. Это реальность, которую отлично понимает Асад и его алавитское окружение...



Уважаемые курды Сирии! Опомнитесь. Или вы останетесь в Сирии, а Асада не будет, или Асад останется президентом, а вас не будет...”.



Уже в русскоязычной среде разгоняются такие прокурдские настроения, которые предполагают ситуацию “или-или”: или мы, или Асад с Сирией. Думаю, то же и с Ираном, одним из главных союзников Асада на БВ. (Там этот деятель вообще во время протестов призвал валить режим “престарелых муллов”).



Последнее к тому, что настроения использовать тот же курдский(/азербайджанский) фактор – есть.



Хотя другой эксперт на том же “Регнуме” отмечает: американцы просто подкапываются под Иран такими наездами “глубоко и далеко”, если уж после ядерной сделки не удалось вызвать необходимого изменения настроений в сторону прозападной лояльности.



Вот это и вызывало смущение: очень уж открыто поддержала протесты американская администрация, если сказать жаргонно – “подставила” протестующих. Словно в первую очередь ядерная сделка и была главной мишенью – смотрите, мол, тирания как душит выступления народа. То, что Франция не поддержала на экстренном заседании Совбеза позицию США, может свидетельствовать не только о нежелании утраты некоторых свежеприобретённых выгод после отмены санкций Обамой, но и отсутствии той согласованной работы за кулисами, которая предшествовала обрушению целых регионов во времена “голубя” Обамы и характеризовалась единой западной позицией и трактовкой событий (“ааа, народ жаждет свободы, руки прочь!!!”).



В то же время – таких "спонтанностей" не бывает. Если призывы не по “твиттер” (как в 2009-ом), так по Telegram (если иранские власти полностью сняли блокировку мессенджер Telegram – значит, посчитали, что угроза распространения беспорядков миновала). По ночам выходили побузить группы молодёжи и убегали до прихода сил правопорядка – вполне подсказанная тактика. Множество мутных роликов как "доказательство" распространения волнений. Одномоментная поддержка множеством глобальных и панарабских СМИ – так страстно “чужие акции” (про)западные медиа не поддерживают никогда, сравните с освещением “михомайдана” или домайданных акций троицы Кличко- Яценюк-Тягнибок “Вставай, Украина!”.



Ну и заявления официальных представителей США о поддержке народа против тирании какой-либо власти всегда подразумевают возможность поддержки сил, которые с этой властью намерены бороться, в том числе в рамках возможного цветного сценария.



“Объективные причины” – повышение цен, “достала власть мулл”, вечная коррупция, молодёжная жажда кружевных понятно чего – есть всегда и везде, тогда каждая власть должна пасть повсеместно в одно и то же время. Пала власть Януковича, даже дважды, но в гораздо худших условиях и поскрипывая нынешняя украинская власть – держится.



Ну и противоречия внутри иранских элит – куда без них (кстати, успешное внешнее вмешательство не представляется возможным нигде без достаточной готовности части элит играть на руку внешним силам). Под руку выскочило следующее сообщение:



“За поддержку протестов против действующей власти был арестован бывший президент Ирана Махмуда Ахмадинежада. Причиной стала поездка политика в иранский город Бушар, где Ахмадинежад обрушился с критикой в адрес действующего президента Хасана Роухани и правительства в своем выступлении перед жителями города. Ахмадинежад обвинил действующую власть в плохом управлении и присвоении себе монополии на общественное богатство. Такое поведение было расценено властями как подстрекательство к беспорядкам. Арест произошел с одобрения верховного лидера Ирана Али Хаменаи”.



Здесь интересно не только то, что фигура Ахмадинежада была мишенью классически “цветных” протестов 2009-го, и тогда – для внешних сил важно раскрутить ощущения нелигитимности иранских властей вне зависимости от фигур. И не только то, что другие источники подтверждают, что многие политики-консерваторы пытались воспользоваться протестами для разборок с политическими оппонентами (знакомо, кстати). И что в самом Иране даже пытались пропиариться в своё время на “арабской весне” – протесты, мол, справедливы, нужно прислушаться к гласу народному – до тех пор, пока она не подкатила к Сирии.



Интересно то, что информацию распространила “издаваемая в Лондоне панарабская газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на иранские источники”, а остальные СМИ просто подхватили. Позже последовало опровержение: “Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности”, — прокомментировал адвокат экс-президента публикации в арабской прессе.



А самым важным считаю следующее: вне зависимости, есть или нет консенсус глобальных элит в действиях относительно Ирана, любое американское руководство просто обречено постоянно искать жертву во имя демократии уже ради собственного самосохранения, поскольку без "продвижения демократии" эти элиты себя не мыслят. Отсюда и метания Трампа – от КНДР к Сирии, от Венесуэлы к Ирану, типа “вот-вот кого-нибудь замочу”, и Украина всё это время не забывается как дешёвый и непритязательный рычаг. Это и есть главный смысл сказанного постпредом США при ООН Никки Хейли об угрозе “сирийского сценария”.

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