Альпеншток и колокольчик

Первое воскресенье мая — праздник. Он без затей так и называется «Майский день». Считается что в этот день расцветают колокольчики. Которые в свою очередь являются одним из символов страны. Проводятся цветочные ярмарки, народ, конечно же — бухает в честь праздника. Словом, всё, как положено. Правда за последние лет 70 этот праздник как-то поблёк и выцвел, его заслонили другие, более отвечающие «текущему моменту».

Ну, например, гей-парад, шествие трансгендеров или митинг в поддержку мигрантов. Но праздник сохранился в национальном календаре. В отрывном (а такие ещё выпускают!) — он точно есть. А отмечают его в Англии. Вот такие у них противоречивые традиции. Почему противоречивые? Да потому, что долгое время основой благосостояния англичан было разведение овец. Как и их соседей — валлийцев. А колокольчик, по отношению к клеверу, который англичане всячески старались культивировать, как лучший из кормов для мелкорогатого своего скота — является просто сорняком, подлежащем всяческому искоренению (точный термин). Вот так они и жили — на лугах всячески боролись с сорняком, а в обычной жизни — почитали его, как символ. Да, так вот, а тут у них настали времена церковного раскола и сторонники «старой веры» на время одержали победу, но потом настали времена реставрации и гонения на «старообрядцев»-пуритан усилились. А когда начала устанавливаться теократическая монархия (она там и по сей день) — пуритане решили бежать.

Наняли вскладчину «Колокольчик» (судно) и отбыли к недавно открытым, благодаря феерическому разгильдяйству испанцев (так в канонической версии) берегам Нового Света.

Пуритане были очень интересными в отношении символов веры ребятами. Они желали найти такое место, где прям там можно было бы построить Новый Ершалаим строго по заветам Моисея. Ну и Америка для этих замыслов подходила им как нельзя лучше.

Это я для того всё — чтобы понимали этот вот градус поддержки Израиля на берегах Потомака.

Ребята эти имели очень сильное отличие от других колонистов — они были организованны. Т.е. естественным образом они представляли из себя зародыш некой властной стуктуры на «пустом» в этом отношении ландшафте. Что и конвертировалось потом в обретение ими и их организациями немалого политического веса. Ну а где политический — там и экономический, как вы понимаете.

Правда со строительством Ершалаима и всяких заветов у них дело пошло как всегда, т.е. — ни шатко ни валко. Да и то сказать — конкуренция там была в этом деле — ого-го! Не одни же они приехали со своими «старшими». И каждый хотел строить своё. Англичане, голландцы, французы, ирландцы, итальянцы, немцы, словом — Вавилон, столпотворение, кто в лес, кто по дрова — хуже Бейрутского базара, чесслово!

Ну да, так вот, а вот эта самая приверженность традициям всё время играла с ними злую шутку. И заключалась она в том, что на словах «порвав» с угнетавшей их Родиной — они всё время к вестям с этой Родины прислушивалиясь и придавали им очень большое значение (ну вылитые украинцы!). Так им весьма понравилась одна идея, родившаяся на их бывшем родном острове. А именно — идея социализма. А ещё точнее — идея мiровой революции в трактовке политического крыла, позднее названного «троцкистами».

Причём они не только её переняли, но и творчески доработали и развили, так что их можно назвать и авторами окончательной редакции этого политического движения. Естественно, что не все пуритане в этом участвовали. В этом отношении они очень похожи на разные общественные движения в самом Израиле — ортодоксов и политически ориентированных.

Да, так вот, а теперь рассмотрим шествие троцкизма по свету.

Условно, с 1905 года по мiру начала прокатываться некая революционная волна. Волнения вспыхивали то тут, то там. Практически на всех континентах. И в самых «продвинутых» странах — везде шла борьба между двумя «крыльями» передовой на то время общественной мысли — между «троцкистами», сторонниками «военного коммунизма» и вот этого всего и условными «ленинцами» — сторонниками некоего «мягкого» перехода из одной общественной формации в другую. Ну, там — через НЭП и эволюционно, в отличие от троцкистов — приверженцев «шоковой терапии».

Революционные события происходили в те года и скажем в Мексике, но там они носили скорее антифеодальный характер. Поэтому мы сосредоточимся на Евразии.

И мы увидим, что вот эти вот атрибуты «военного коммунизма» — присущи как режиму, скажем, Франко, так и итальянскому фашизму с его «обязательной трудовой повинностью», и «трудовые армии» в Германии — здесь абсолютно «в тему». Где же ещё мы можем увидеть подобное? Ну конечно же — в Китае с трудовыми армиями Мао! А позднее — в Камбодже. И если в Германии, Испании, Италии, «троцкисты» одержали несомненную и окончательную победу, то в России и Китае им не суждено было в итоге победить. В Китае после довольно таки продолжительной борьбы, власть таки взяли «ленинцы» с их НЭПом и эволюционным изменением общества. Что мы прямо в онлайн-режиме и наблюдаем сегодня. Причём китайцы в полном соответствии с теорией осознают, что им для построения социализма придётся пройти стадию империализма. Но они надеются пройти эту стадию под контролем КПК. И тут — полнейший простор для дискуссий по поводу того — «сползли «ли китайцы в «болото» гоминьдановского национализма или продолжают свой непреклонный поход по ленинскому пути*. Остаётся только наблюдать как у них это получится.

А что же в России?

А в России всё было как всегда — перемены развивались настолько стремительно, что реагировать на них неспешная европейская мысль просто не поспевала. Если китайцам для выяснения вопроса «куда всё таки мы идём?» потребовались десятилетия, то в России это сжалось в короткий временной промежуток. Сначала «ленинцы» победили «троцкистов», но и их тут же победили сторонники меньшевистского «кооперативного социализма». Ярчайшим представителем этого течения был Иосиф Виссарионович Сталин.

Можно много и нудно спорить о преимуществах и недостатках «кооперативного социализма», но факт состоит в том, что он задал такой мощный импульс развития и производительных сил и самого общества, что инерции этого импульса хватило аккурат до конца 60-х — начала 70-х годов прошлого столетия. И лишь с этого времени, пришедшие в середине прошлого века к власти «истинные ленинцы» смогли всерьёз начать поворот на «правильные» с их точки зрения «рельсы» — НЭП, конвергенция и всё вот это. И если у китайцев хватило ума и умения — не ломать госаппарат, выстроенный маоистами, а начать его постепенную трансформацию, в полном соответствии с их магистральным учением, то у наших «правильных коммунистов» мало того, что умения не хватило, но они в пылу «переделки неправильной модели» вляпались «по самую макушку» в «помощь» западных «партнёров» в этом благом деле.

И самое смешное, что деятельное (да что там— ведущее!) участие в этой вот «помощи» принимали как раз американские троцкисты, аффилированные с Госдепом.

Ну и в полном соответсвии с народной мудростью, говорящей, что одна голова — хорошо, а две — это мутант, ежели собрались два дурака дело делать — худо для дела. Ну вот так и здесь — поломали и то, что делать собирались и ещё и разворовали всё. Ну а кто ж устоит, ну, вот скажем — подрядились вы дом строить, а вам сам заказчик предлагает материалов совместно украсть и себе лично пять домов построить и ничего тебе за это не будет. Ну кто ж тут устоит?

Так всё с тех пор и тянется — к чему наши «либералы», они же бывшие «верные ленинцы» ни притронутся — всё в труху рассыпается. Эдакие анти-Мидасы.

Их, этих вот «либералов»-прихватизаторов, недалёкие журналисты называют «бизнесменами», «предпринимателями» и даже (ха-ха) — «олигархами».

Ну можно опять таки спорить по поводу — свои капиталы у этих «олигархов» или просто они играют роль зицпредседателей.

Но давайте рассмотрим саму суть. В результате стечения обстоятельств, сложившихся в 90-е, некий человек получил возможность украсть много денег или какие-то там материальные активы. Безо всякой отвественности за это деяние. И он таки украл. А дальше что он будет делать со всем этим? Займётся выскопроизводительным производством? Инвестирует во что нибудь прорывное? Нет, нет и ещё раз нет.

А я вам скажу что будет дальше — он начнёт прокакiвать все эти капиталы. А это ему совсем не нравится. В производство он не умеет, в бизнес, сложнее купил-продал — тоже (да и то — относительно весьма), в биржу он не верит, потому что чует родственную душу в биржевиках. Так куда ему «бедному» податься? А вот куда — он начнёт активно подкупать чиновников, чтобы «сесть» на бюджетные потоки денег и воровать как раньше, в 90-е, только уже на пару с этими чиновниками. Вот это и есть главный мотор нашей системной коррупции.

Вопщем — «либеряку на гилyaку!».

Закругляюсь, про кооперативный социализм — в следующем тексте.

ЗЫ: А Бронштейна то, похоже, свои, заграничные, «приложили». Обратите внимание на главной картинке, как обрезан альпеншток-ледоруб. Так, чтобы быть максимально похожим на кирочку каменщика. Хехехе-с, куды ж мы без конспирологии?

* Я то сам считаю, что они таки отошли от «магистрального пути» ленинизма и теперь КПК — это тот самый «добрый» Гоминьдан.

Всего вам доброго.

Ваш З.И.Л.

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