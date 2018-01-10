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опубликовано редакцией на Переводике 10.01.18 05:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

RT издевается....

By Alex Ward@AlexWardVox  Jan 9, 2018


Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

RT, российский,  финансируемый правительством  англоязычный канал новостей, который сыграл большую роль в  российской  кампании вмешательства  в американские президентские выборы 2016 года,  теперь открыто троллит западные  информационные  агентства работающие  в Москве.

В прошлом году американское правительство вынудило RT официально зарегистрироваться в  качестве  “иностранного  агента”  в Соединенных Штатах,  из-за  его участия  в  кампании  по вмешательству  в   выборы  2016 года. Президент России Владимир Путин,  в  отместку,   сделал  так   что  филиалы  зарубежных  информагенств, —  как,  например,  NPR, которое частично финансируется американским федеральным правительством,  должны  были  также  идентифицировать  себя   как   “иностранные агенты”.

Но  ясно,  что  для  супер-троллей  из RT  это  было  совершенно недостаточным возмездием.  Во вторник утром,  репортер NPR Люсьен Ким   придя   в московское  бюро NPR, обнаружил  у  себя  на рабочем месте   издевательский  “Праздничный  набор  Иностранного  Агента” от RT, который включал  в  себя  фирменные  молоко  и  печенье   марки RT — да-да,  молоко и печенье.

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Lucian Kim

✔@Lucian_Kim

Сегодня я пришел в московское бюро  @NPR’ и  нашел этот “праздничный набор” от  RT: печенье, молоко и приветственную открытку.

11:06 AM - Jan 9, 2018

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Похоже  что  RT, это  аббревиатура его бывшего названия  Russia Today, все еще немного злится, что многие в Соединенных Штатах — особенно в разведывательном ведомстве — рассматривают  его  не  как  легитимный  новостной  канал,  а  как  пропагандистский рупор Кремля.

Глава RT, Маргарита Симонян, недавно защищала невиновность ее канала  на  CBS в воскресной  передаче  Лесли Шталь  “60 Минут”. “Мы  не  делали ничего незаконного”  сказал Симонян. “Ничего  тайного  или мутного. Не  было  никакой  необычной  деятельности, в которую мы  были  вовлечены. Ничего”.

RT прилагает  большие  усилия продолжая  изображать  из  себя   жертву. В прошлом сентябре, Дженнифер Уильямс   из  Vox,  увидела  этот рекламный баннер RT, на   автомобиле  на  дороге  в Вашингтоне, округ Колумбия

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Jenny from the Vox

✔@jenn_ruth

Только что видела этот перл  на  дороге возле Капитолия.

1:58 PM - Sep 29, 2017

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Так  что, “подарок” от  RT, это,  кажется,  очень чёрный  юмор  — который  проистекает  из  собственной неуверенности RT   в  себе  больше, чем  из  чего-либо еще.

Тем не менее,  уверен, что   молоко  и печенье  были  очень вкусными



*На машине надпись:

RT -  Застрял в пробке?

-  Проиграл выборы?

- Вали всё  на  нас!



статью прочитали: 591 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Ангелина Белокопытова, 10.01.2018 11:49:46
Американцы , видимо, так поверили в свою безнаказанность, что впали в ступор от ответного хода РТ. Так им и надо! Глупые как пробки. 8)
Цитировать Имя
юрий троцкий, 10.01.2018 16:00:28
Так где пиндоские СМИ, зачисленные в иноагенты? Только проорали и ничего не сделали. Позор

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