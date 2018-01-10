RT издевается....

By Alex Ward@AlexWardVox Jan 9, 2018





Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

RT, российский, финансируемый правительством англоязычный канал новостей, который сыграл большую роль в российской кампании вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, теперь открыто троллит западные информационные агентства работающие в Москве.

В прошлом году американское правительство вынудило RT официально зарегистрироваться в качестве “иностранного агента” в Соединенных Штатах, из-за его участия в кампании по вмешательству в выборы 2016 года. Президент России Владимир Путин, в отместку, сделал так что филиалы зарубежных информагенств, — как, например, NPR, которое частично финансируется американским федеральным правительством, должны были также идентифицировать себя как “иностранные агенты”.

Но ясно, что для супер-троллей из RT это было совершенно недостаточным возмездием. Во вторник утром, репортер NPR Люсьен Ким придя в московское бюро NPR, обнаружил у себя на рабочем месте издевательский “Праздничный набор Иностранного Агента” от RT, который включал в себя фирменные молоко и печенье марки RT — да-да, молоко и печенье.

View image on Twitter

Lucian Kim

✔@Lucian_Kim

Сегодня я пришел в московское бюро @NPR’ и нашел этот “праздничный набор” от RT: печенье, молоко и приветственную открытку.

11:06 AM - Jan 9, 2018

Twitter Ads info and privacy

Похоже что RT, это аббревиатура его бывшего названия Russia Today, все еще немного злится, что многие в Соединенных Штатах — особенно в разведывательном ведомстве — рассматривают его не как легитимный новостной канал, а как пропагандистский рупор Кремля.

Глава RT, Маргарита Симонян, недавно защищала невиновность ее канала на CBS в воскресной передаче Лесли Шталь “60 Минут”. “Мы не делали ничего незаконного” сказал Симонян. “Ничего тайного или мутного. Не было никакой необычной деятельности, в которую мы были вовлечены. Ничего”.

RT прилагает большие усилия продолжая изображать из себя жертву. В прошлом сентябре, Дженнифер Уильямс из Vox, увидела этот рекламный баннер RT, на автомобиле на дороге в Вашингтоне, округ Колумбия

View image on Twitter

Jenny from the Vox

✔@jenn_ruth

Только что видела этот перл на дороге возле Капитолия.

1:58 PM - Sep 29, 2017

Twitter Ads info and privacy

Так что, “подарок” от RT, это, кажется, очень чёрный юмор — который проистекает из собственной неуверенности RT в себе больше, чем из чего-либо еще.

Тем не менее, уверен, что молоко и печенье были очень вкусными

*На машине надпись:

RT - Застрял в пробке?

- Проиграл выборы?

- Вали всё на нас!

статью прочитали: 591 человек