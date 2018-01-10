Сколько стоят России нарушения прав человека

Москва жалуется, что является объектом атак Европейского суда по правам человека. Но суд предоставляет многим русским последний шанс на получение помощи. Вот сколько компенсаций должна была выплатить Россия за последние 10 лет по сравнению с другими странами.





Сумма компенсаций:

Красное - которые должна была выплатить Россия по решениям ЕСПЧ в данном году;

Черное - максимальная сумма компенсаций (и страна которая их должна была выплатить) определенная решениями ЕСПЧ в данном году.

В 2014 году, ЕСПЧ определил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСА 1,9 млрд. Евро

Это была самая крупная компенсация, когда-либо определенная решением ЕСПЧ. В 2017 году Конституционный суд России определил что Россия не должна исполнять это решение

статью прочитали: 217 человек