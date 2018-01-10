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опубликовано редакцией на Переводике 10.01.18 06:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сколько стоят России нарушения прав человека

Москва жалуется, что  является объектом атак  Европейского суда по правам человека. Но суд предоставляет многим  русским  последний  шанс  на  получение  помощи. Вот  сколько компенсаций  должна была выплатить Россия   за  последние  10 лет по сравнению с другими странами.



Сумма  компенсаций:

Красное -  которые  должна была  выплатить  Россия по  решениям ЕСПЧ  в  данном году;

Черное - максимальная сумма компенсаций (и  страна  которая  их  должна была  выплатить)  определенная  решениями ЕСПЧ в данном году.


В  2014 году, ЕСПЧ определил, что Россия  должна выплатить  бывшим   акционерам  ЮКОСА  1,9 млрд. Евро


Это  была  самая крупная компенсация, когда-либо  определенная  решением ЕСПЧ.  В 2017 году  Конституционный суд России  определил что  Россия не должна исполнять это решение



статью прочитали: 217 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Ангелина Белокопытова, 10.01.2018 11:46:03
Этот европейский суд никогда не судил справедливо. Сколько он уничтожил бывших югославских чиновников и военных. Разве можно прислушиваться к мнению этого суда? :cry: Ничего мы не должны платить по решению этих варварских судов. И пора уже убрать эту норму, что международные законы имеют главенство над нашими государственными. Слишком много чести! Почему-то суд не судил натовских генералов, которые бомбили Белград и Приштину, Вот такие двойные стандарты. :evil:
Цитировать Имя
Marabu, 10.01.2018 13:49:27
Ангелина Белокопытова, а какой смысл убирать норму о верховенстве международный соглашений (не законов) над национальными? Мы и не подписываемся под теми соглашениями, которые нам не выгодны или противоречат нац.законодательству. То, что журналисты размахивают этим ЕСПЧ как аргументом, так это либо безграмотность, либо намеренное искажение реальности - решения ЕСПЧ никогда не являлись для кого-либо обязательными, и не заменяют национальной системы судов. То есть, говоря проще, ЕСПЧ является эдакой декорацией для дурачков, думающих, что они что-то там выиграют и что-то получат. Получат, если проигравшая сторона сама согласится исполнить решение, и заставить ее нельзя.
Из этого нам также понятно, что ЕСПЧ создано для публичной моральной "порки" тех стран, которые "провинились" по мнению основных спонсоров этого типа-суда. Для этой же цели существуют всякие "международные рейтинговые агентства", составляющие списки самых "счастливых", "комфортных для проживания", "с самой низкой коррупцией" и прочих стран. Эти рейтинги настолько "достоверны", что Китай давно поклал с прибором на эти данные и запилил свои рейтинговые агентства.

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