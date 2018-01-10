ЛЕВАДА-ЦЕНТР





26.12.2017

Опрос проведен 15 – 20 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ, ТО НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СЧАСТЛИВЫ ИЛИ НЕСЧАСТЛИВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (один ответ)



июн.90 июн.91 сен.98 янв.08 дек.17 Очень счастлив 6 8 3 7 13 Скорее счастлив, чем несчастлив 36 50 39 53 64 Скорее несчастлив, чем счастлив 22 24 33 19 13 Очень несчастлив 5 6 8 5 2 Затрудняюсь ответить 32 13 18 17 9

Обращаем ваше внимание, что «уровень счастья» не стоит понимать, как счастье в «социально-психологическом измерении» – со сложной структурой чувств и установок. Он, скорее, указывает на удовлетворенность жизнью в целом, в том числе – экономической стороной (поэтому, например, в 1998 году после “дефолта” он значимо снизился).

В ОБЩЕМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОТНОШЕНИЯМИ С ЧЛЕНАМИ ВАШЕЙ СЕМЬИ? (один ответ)



дек.17 Полностью доволен 21 Очень доволен 26 Достаточно доволен 35 Ни то чтобы доволен, ни то чтобы и нет 12 Достаточно недоволен 2 Очень недоволен 1 Совершенно недоволен 0 Затруднились ответить 3

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. Здесь.









25.12.2017

Опрос проведен 24 – 28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР? (один ответ)

Да Нет Затруднились ответить ноя.17 58 26 16 ноя.16 56 28 16 мар.16 56 28 16 ноя.15 54 37 9 ноя.14 54 28 18 дек.13 57 30 13 дек.12 49 35 16 ноя.11 53 32 16 ноя.10 55 30 16 ноя.09 60 28 12 ноя.08 60 30 10 ноя.07 55 36 10 ноя.06 61 30 9 ноя.05 65 25 9 дек.04 68 26 6 дек.02 68 25 7 дек.01 72 21 7 дек.00 75 19 6 мар.99 74 16 10 авг.94 66 19 15 мар.93 63 23 14 мар.92 66 23 11

В целом доля россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза, в период 2014–2017 годов колеблется на уровне 54–58%, демонстрируя небольшой рост доли «сожалеющих» (стоит отметить, что это не самый высокий показатель в ряду, начиная с 1992 года).

Вместе с тем динамика общественного мнения имеет возрастную специфику. Для её понимания был рассчитан «Индекс ностальгии по СССР». Он рассчитывался следующим образом: доля респондентов, выбравших позицию «Да», минус доля респондентов, выбравших позицию «Нет», + 100. Соответственно, чем выше значение индекса, тем выше уровень ностальгии по Советскому Союзу.

Единственная возрастная группа, в которой индекс практически всегда ниже 100, это россияне в возрасте 18–24 лет. На момент 2017 года — это люди, родившиеся в промежуток между 1993 и 1999 годами, уже после распада СССР. В этой группе доля тех опрошенных, кто не сожалеет, в два раза превышает долю ностальгирующих (42% против 20% соответственно), и этот разрыв в пользу «не сожалеющих» устойчив в период 2014–2017 годов. Примечательно, что в «протестный» период 2011–2012 годов доля молодых россиян в возрасте 18–24 лет, не сожалеющих о распаде СССР, преобладала еще значительнее, превышая долю ровесников, ностальгирующих по СССР, уже в четыре раза (51% против 13% в 2011 году).

Следующая молодая группа в выборке – это респонденты в возрасте 25–34 лет, часть из которых на момент 2017 года родилась уже после распада, а часть успела застать СССР, но в период детства. В последние десять лет эта группа демонстрирует паритет мнений относительно распада Советского Союза, т.е. доли «сожалеющих» и «не сожалеющих» практически равны. Стоит отметить, что до 2007 года в этой группе преобладала «ностальгирующая» позиция, однако и россияне в возрасте 25–34 лет на тот момент успели пожить в СССР в более взрослом и сознательном возрасте, чем нынешние 25–34-летние.

В двух возрастных группах (35–54 и 55 и старше) «Индекс ностальгии» всегда выше 100, а, следовательно, в них доминирует сожаление о распаде СССР, в то время как «не сожалеющие» опрошенные составляют меньшинство. Интересно, что самый заметный рост Индекса в период 2015–2016 годов фиксируется в группе респондентов старше 55 лет, вероятно, для которой дестабилизация отношении России с западными странами и конфликт вокруг присоединения Крыма, «реанимировали» в какой-то степени советский контекст «холодной войны» и «двуполярного мира». На это, отчасти, указывает таблица о причинах такой ностальгии, где позиция «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» является второй по популярности среди «ностальгирующих» респондентов (а среди респондентов из группы 55+ её поддержка значимо выше), после «разрушения единой экономической системы».

В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОЖАЛЕЕТЕ О РАСПАДЕ СССР? (в %% от числа тех опрошенных, кто сожалеет о распаде СССР; респондентам предлагалась карточка;множественный выбор; ранжировано по убыванию по ноябрю 2017 года)

мар.99 дек.06 ноя.07 ноя.11 дек.12 ноя.14 ноя.16 ноя.17 Разрушена единая экономическая система 60 49 49 48 49 55 53 54 Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе 29 55 44 45 51 56 43 36 Возросло взаимное недоверие, ожесточенность 32 36 36 41 39 41 31 34 Разрушаются связи с родственниками, друзьями 29 35 38 34 26 29 28 26 Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома» 10 25 18 20 18 24 30 25 Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых 10 23 21 18 19 12 15 15 Другое 1 1 2 3 1 3 3 5 Затруднились ответить 7 3 2 1 1 1 2 2

Более того, чем старше респондент, тем выше его уверенность в том, что распада СССР можно было избежать. В 2017 году этой точки зрения придерживались две трети опрошенных (69%) среди самой возрастной группы; каждый второй опрошенный в возрасте 40–54 лет (56%), каждый третий респондент в группе 25–39 (39%); каждый четвертый совершеннолетний россиянин младше 25 лет (27%).

В целом по выборке 18–24 25–34 35–54 55+ Был неизбежен 29 32 35 29 21 Можно было избежать 52 27 39 56 69 Затруднились ответить 19 40 26 15 11

КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН, ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ? (один ответ)

Был неизбежен Можно было избежать Затруднились ответить ноя.17 29 52 19 ноя.16 29 51 20 мар.16 33 51 17 ноя.15 39 51 11 ноя.14 30 55 15 дек.13 29 53 18 дек.12 31 48 21 ноя.11 33 53 14 ноя.10 32 53 15 ноя.09 28 57 15 ноя.08 30 55 15 ноя.07 30 56 14 ноя.06 27 59 14 ноя.05 29 61 10 ноя.04 24 65 10 мар.03 25 65 10 дек.02 29 59 12 дек.01 29 58 13 мар.00 26 62 12 фев.98 24 58 18

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. Здесь.









21.12.2017

Опрос проведен 24 – 28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ ТЕМ, ЧТО ЖИВЕТЕ В РОССИИ? (один ответ)

мар.06 окт.07 окт.08 апр.10 окт.13 окт.14 апр.15 май.16 ноя.17 Определенно да 48 54 40 44 28 37 42 43 42 Скорее да 35 32 43 40 42 49 41 39 41 Скорее нет 9 8 9 9 17 5 8 8 8 Определенно нет 4 3 3 2 5 2 3 2 2 Затруднились ответить 4 3 5 6 8 8 6 7 6

ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ НЫНЕШНЕЙ РОССИЕЙ? (один ответ)

мар.06 окт.07 окт.08 апр.10 окт.13 окт.14 апр.15 май.16 ноя.17 Определенно да 19 27 22 18 13 22 27 28 24 Скорее да 29 33 40 37 40 47 43 40 43 Скорее нет 32 23 23 27 30 13 15 18 20 Определенно нет 16 12 6 7 10 5 5 6 6 Затруднились ответить 5 6 9 11 7 12 9 9 8

Левада-Центр продолжает осуществлять мониторинг патриотических настроений граждан. В ноябре 2017 года уровень гордости за страну остается без существенных изменений, в целом сохраняя значения 2014–2016 годов. В настоящее время 83% опрошенных гордятся тем, что живут в России, а гордость за «нынешнюю Россию» испытывают две трети опрошенных (67%). Ранее мы уже указывали, что ответы первого ряда на графике ниже (линия желтого цвета), всегда выше «гордости за нынешнюю Россию» (методически эти вопросы задаются в паре). И если десять лет назад разрыв в пользу гордости за Россию в целом практически в полтора раза превышал ответы второго ряда (линия фиолетового цвета), то в «посткрымский» период 2014–2017 годов этот разрыв между двумя типами гордости сократился (и в целом увеличилась доля россиян, которые считают себя «патриотами»).

В ноябре 2017 года Левада-Центр использовал вопрос (закрытый, с карточкой) из проекта «Советский человек», который исследует важность тех или иных историко-культурных («наше прошлое, наша история»), этнических («язык моего народа», «наша религия, вера моих предков») и государственно-гражданских («наша военная мощь», «знамя, герб, гимн» и т.д.) параметров при изучении структуры идентичности и гордости в общественном мнении.

Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с «историей», которую отметил каждый второй опрошенный (46%), и это прослеживается на других индикаторах, замеряющих гордость (например, в мае 2016 года 44% респондентов отметили, что «российская история» прежде всего внушает им чувство гордости за страну). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность – «место, где я родился и вырос» (39%). На третьем – территориальная идентичность («наша земля, территория на которой мы живем»), важность которой значимо выросла в 2015 году (на 10 п.п. в сравнении с предыдущим замером в 2012 году).

Интересно, что за прошедший год снизилась значимость позиции «государство, в котором я живу» (с 26% до 17%). Мы сейчас не беремся анализировать образ государства для россиян, однако представляется важным указать на два момента. Во-первых, на дистанцированность от государства значительной части населения, и, в частности, государственных институтов (признание в своей невозможности влиять на происходящее в своей стране или городе,низкая готовность принимать участие в голосовании, решение бытовых проблем в обход институтов и т.д.). Во-вторых, на устойчивое одобрение президента, уровень поддержки которого с марта 2014 года существенно не изменился, несмотря на «выравнивание» отношения к другим институтам власти.

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВЯЗЫВАЕТСЯ У ВАС С МЫСЛЬЮ О ВАШЕМ НАРОДЕ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор; ранжировано по убыванию по ноябрю 2017 года)

авг.94 мар.99 авг.03 авг.08 окт.12 июн.15 авг.16 ноя.17 Наше прошлое, наша история 37 48 48 43 41 37 46 46 Место, где я родился и вырос 41 35 43 39 43 41 40 39 Наша земля, территория, на которой мы живем 25 26 32 34 34 44 42 38 Родная природа 18 18 23 17 19 30 24 28 Великие люди моей национальности 10 14 14 14 16 20 21 23 Язык моего народа 19 17 19 23 25 25 21 21 Наша военная мощь 5 7 8 8 9 15 18 21 Душевные качества моего народа 16 19 15 14 9 16 16 18 Государство, в котором я живу 17 19 22 32 28 25 26 17 Наши песни, праздники и обычаи 17 19 16 14 13 17 12 14 Родные могилы, памятники 9 7 7 7 6 10 9 12 Наша религия, вера моих предков 8 7 8 12 10 15 14 11 Знамя, герб, гимн 2 3 4 8 8 9 10 9 Наше трудолюбие, умение хозяйствовать 6 10 7 6 5 8 11 9 Другое 1 <1 1 1 <1 <1 <1 1 Затруднились ответить 8 4 3 3 3 3 3 1

Дизайн общероссийской выборки в подобных исследованиях не позволяет использовать при анализе фактор этнической принадлежности, кроме как деления представителей этнических групп на «русских» и «нерусских» (в наибольшей степени в ней представлены народы Северного Кавказа, татары и башкиры, народы Поволжья), из-за малочисленности относящихся к ним граждан России, которые попадают в выборку.

Такое разделение указывает на большую значимость локальной идентичности, языка и религии для «нерусских» граждан России, чем для респондентов, идентифицирующих себя как «русских» (43% против 39%, 26% против 20%, 14% против 10% соответственно). Причем, среди «нерусских» респондентов в выборке значимость локальной идентичности («место, где я родился и вырос») выше значимости общей истории (43% против 32%). Что еще раз указывает на важность исследования многокомпонентности структур идентичности, соотношения различных идентичностей друг с другом: общероссийской и этнической, этнической и локальной, и т.д.

В целом по выборке Респонденты, указавшие «русский (-ая)» в вопросе о национальности Респонденты, указавшие иную национальность Наше прошлое, наша история 46 49 32 Место, где я родился/лась и вырос/ла 39 39 43 Наша земля, территория, на которой мы живем 38 40 29 Родная природа 28 30 22 Великие люди моей национальности 23 24 15 Язык моего народа 21 20 26 Наша военная мощь 21 21 19 Душевные качества моего народа 18 19 14 Государство, в котором я живу 17 18 14 Наши песни, праздники и обычаи 14 15 9 Родные могилы, памятники 12 12 11 Наша религия, вера моих предков 11 10 14 Знамя, герб, гимн 9 9 8 Наше трудолюбие, умение хозяйствовать 9 9 10 Другое 1 1 1 Затруднились ответить 1 1 2

Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимального значения (64%), кардинально отличаясь от распределения ответов общественного мнения в 1992 году.

ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ? (один ответ)

апр.92 мар.99 окт.16 ноя.17 Русские – великий народ, имеющий особое значение в мировой истории 13 57 57 64 Русские – такой же народ, как другие 80 36 34 32 Затруднились ответить 7 7 9 4

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ СЕГОДНЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ? (один ответ)

мар.99 окт.01 ноя.05 ноя.06 ноя.07 ноя.10 ноя.11 ноя.15 ноя.16 ноя.17 Определенно да 12 11 7 12 17 16 11 65 21 28 Скорее да 19 29 23 31 36 39 36 43 44 Скорее нет 34 35 44 36 31 32 35 25 23 19 Определенно нет 31 22 23 16 11 9 11 4 3 Затруднились ответить 4 3 4 5 5 4 6 10 9 6

ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ? (один ответ)

апр.92 мар.99 авг.08 окт.16 ноя.17 Россия должна сохранить за собой роль великой державы 72 78 86 76 82 России не нужно претендовать на роль великой державы 14 9 6 17 13 Затруднились ответить 13 13 8 7 5

72% опрошенных считают, что Россия сегодня является «великой державой» (и это максимальное значение в динамике). Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент (22%). За последний год также выросло число тех опрошенных, кто считает, что «Россия должна сохранить за собой роль великой державы»: с 76% до 82% (что продолжает «соседствовать» в общественном мнении с высоким уровнем негативизма в отношении западных стран).





АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

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