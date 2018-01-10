ЛЕВАДА-ЦЕНТР
26.12.2017
Опрос проведен 15 – 20 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ, ТО НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СЧАСТЛИВЫ ИЛИ НЕСЧАСТЛИВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (один ответ)
|
|
июн.90
|
июн.91
|
сен.98
|
янв.08
|
дек.17
|
Очень счастлив
|
6
|
8
|
3
|
7
|
13
|
Скорее счастлив, чем несчастлив
|
36
|
50
|
39
|
53
|
64
|
Скорее несчастлив, чем счастлив
|
22
|
24
|
33
|
19
|
13
|
Очень несчастлив
|
5
|
6
|
8
|
5
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
32
|
13
|
18
|
17
|
9
Обращаем ваше внимание, что «уровень счастья» не стоит понимать, как счастье в «социально-психологическом измерении» – со сложной структурой чувств и установок. Он, скорее, указывает на удовлетворенность жизнью в целом, в том числе – экономической стороной (поэтому, например, в 1998 году после “дефолта” он значимо снизился).
В ОБЩЕМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ ОТНОШЕНИЯМИ С ЧЛЕНАМИ ВАШЕЙ СЕМЬИ? (один ответ)
|
|
дек.17
|
Полностью доволен
|
21
|
Очень доволен
|
26
|
Достаточно доволен
|
35
|
Ни то чтобы доволен, ни то чтобы и нет
|
12
|
Достаточно недоволен
|
2
|
Очень недоволен
|
1
|
Совершенно недоволен
|
0
|
Затруднились ответить
|
3
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. Здесь.
25.12.2017
Опрос проведен 24 – 28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР? (один ответ)
|
|
Да
|
Нет
|
Затруднились ответить
|
ноя.17
|
58
|
26
|
16
|
ноя.16
|
56
|
28
|
16
|
мар.16
|
56
|
28
|
16
|
ноя.15
|
54
|
37
|
9
|
ноя.14
|
54
|
28
|
18
|
дек.13
|
57
|
30
|
13
|
дек.12
|
49
|
35
|
16
|
ноя.11
|
53
|
32
|
16
|
ноя.10
|
55
|
30
|
16
|
ноя.09
|
60
|
28
|
12
|
ноя.08
|
60
|
30
|
10
|
ноя.07
|
55
|
36
|
10
|
ноя.06
|
61
|
30
|
9
|
ноя.05
|
65
|
25
|
9
|
дек.04
|
68
|
26
|
6
|
дек.02
|
68
|
25
|
7
|
дек.01
|
72
|
21
|
7
|
дек.00
|
75
|
19
|
6
|
мар.99
|
74
|
16
|
10
|
авг.94
|
66
|
19
|
15
|
мар.93
|
63
|
23
|
14
|
мар.92
|
66
|
23
|
11
В целом доля россиян, которые сожалеют о распаде Советского Союза, в период 2014–2017 годов колеблется на уровне 54–58%, демонстрируя небольшой рост доли «сожалеющих» (стоит отметить, что это не самый высокий показатель в ряду, начиная с 1992 года).
Вместе с тем динамика общественного мнения имеет возрастную специфику. Для её понимания был рассчитан «Индекс ностальгии по СССР». Он рассчитывался следующим образом: доля респондентов, выбравших позицию «Да», минус доля респондентов, выбравших позицию «Нет», + 100. Соответственно, чем выше значение индекса, тем выше уровень ностальгии по Советскому Союзу.
Единственная возрастная группа, в которой индекс практически всегда ниже 100, это россияне в возрасте 18–24 лет. На момент 2017 года — это люди, родившиеся в промежуток между 1993 и 1999 годами, уже после распада СССР. В этой группе доля тех опрошенных, кто не сожалеет, в два раза превышает долю ностальгирующих (42% против 20% соответственно), и этот разрыв в пользу «не сожалеющих» устойчив в период 2014–2017 годов. Примечательно, что в «протестный» период 2011–2012 годов доля молодых россиян в возрасте 18–24 лет, не сожалеющих о распаде СССР, преобладала еще значительнее, превышая долю ровесников, ностальгирующих по СССР, уже в четыре раза (51% против 13% в 2011 году).
Следующая молодая группа в выборке – это респонденты в возрасте 25–34 лет, часть из которых на момент 2017 года родилась уже после распада, а часть успела застать СССР, но в период детства. В последние десять лет эта группа демонстрирует паритет мнений относительно распада Советского Союза, т.е. доли «сожалеющих» и «не сожалеющих» практически равны. Стоит отметить, что до 2007 года в этой группе преобладала «ностальгирующая» позиция, однако и россияне в возрасте 25–34 лет на тот момент успели пожить в СССР в более взрослом и сознательном возрасте, чем нынешние 25–34-летние.
В двух возрастных группах (35–54 и 55 и старше) «Индекс ностальгии» всегда выше 100, а, следовательно, в них доминирует сожаление о распаде СССР, в то время как «не сожалеющие» опрошенные составляют меньшинство. Интересно, что самый заметный рост Индекса в период 2015–2016 годов фиксируется в группе респондентов старше 55 лет, вероятно, для которой дестабилизация отношении России с западными странами и конфликт вокруг присоединения Крыма, «реанимировали» в какой-то степени советский контекст «холодной войны» и «двуполярного мира». На это, отчасти, указывает таблица о причинах такой ностальгии, где позиция «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» является второй по популярности среди «ностальгирующих» респондентов (а среди респондентов из группы 55+ её поддержка значимо выше), после «разрушения единой экономической системы».
В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СОЖАЛЕЕТЕ О РАСПАДЕ СССР? (в %% от числа тех опрошенных, кто сожалеет о распаде СССР; респондентам предлагалась карточка;множественный выбор; ранжировано по убыванию по ноябрю 2017 года)
|
|
мар.99
|
дек.06
|
ноя.07
|
ноя.11
|
дек.12
|
ноя.14
|
ноя.16
|
ноя.17
|
Разрушена единая экономическая система
|
60
|
49
|
49
|
48
|
49
|
55
|
53
|
54
|
Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе
|
29
|
55
|
44
|
45
|
51
|
56
|
43
|
36
|
Возросло взаимное недоверие, ожесточенность
|
32
|
36
|
36
|
41
|
39
|
41
|
31
|
34
|
Разрушаются связи с родственниками, друзьями
|
29
|
35
|
38
|
34
|
26
|
29
|
28
|
26
|
Утрачено чувство, что ты повсюду, «как дома»
|
10
|
25
|
18
|
20
|
18
|
24
|
30
|
25
|
Трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых
|
10
|
23
|
21
|
18
|
19
|
12
|
15
|
15
|
Другое
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
3
|
3
|
5
|
Затруднились ответить
|
7
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
Более того, чем старше респондент, тем выше его уверенность в том, что распада СССР можно было избежать. В 2017 году этой точки зрения придерживались две трети опрошенных (69%) среди самой возрастной группы; каждый второй опрошенный в возрасте 40–54 лет (56%), каждый третий респондент в группе 25–39 (39%); каждый четвертый совершеннолетний россиянин младше 25 лет (27%).
|
|
В целом
по выборке
|
18–24
|
25–34
|
35–54
|
55+
|
Был неизбежен
|
29
|
32
|
35
|
29
|
21
|
Можно было избежать
|
52
|
27
|
39
|
56
|
69
|
Затруднились ответить
|
19
|
40
|
26
|
15
|
11
КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН, ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ? (один ответ)
|
|
Был неизбежен
|
Можно было избежать
|
Затруднились ответить
|
ноя.17
|
29
|
52
|
19
|
ноя.16
|
29
|
51
|
20
|
мар.16
|
33
|
51
|
17
|
ноя.15
|
39
|
51
|
11
|
ноя.14
|
30
|
55
|
15
|
дек.13
|
29
|
53
|
18
|
дек.12
|
31
|
48
|
21
|
ноя.11
|
33
|
53
|
14
|
ноя.10
|
32
|
53
|
15
|
ноя.09
|
28
|
57
|
15
|
ноя.08
|
30
|
55
|
15
|
ноя.07
|
30
|
56
|
14
|
ноя.06
|
27
|
59
|
14
|
ноя.05
|
29
|
61
|
10
|
ноя.04
|
24
|
65
|
10
|
мар.03
|
25
|
65
|
10
|
дек.02
|
29
|
59
|
12
|
дек.01
|
29
|
58
|
13
|
мар.00
|
26
|
62
|
12
|
фев.98
|
24
|
58
|
18
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. Здесь.
21.12.2017
Опрос проведен 24 – 28 ноября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ ТЕМ, ЧТО ЖИВЕТЕ В РОССИИ? (один ответ)
|
|
мар.06
|
окт.07
|
окт.08
|
апр.10
|
окт.13
|
окт.14
|
апр.15
|
май.16
|
ноя.17
|
Определенно да
|
48
|
54
|
40
|
44
|
28
|
37
|
42
|
43
|
42
|
Скорее да
|
35
|
32
|
43
|
40
|
42
|
49
|
41
|
39
|
41
|
Скорее нет
|
9
|
8
|
9
|
9
|
17
|
5
|
8
|
8
|
8
|
Определенно нет
|
4
|
3
|
3
|
2
|
5
|
2
|
3
|
2
|
2
|
Затруднились ответить
|
4
|
3
|
5
|
6
|
8
|
8
|
6
|
7
|
6
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ НЫНЕШНЕЙ РОССИЕЙ? (один ответ)
|
|
мар.06
|
окт.07
|
окт.08
|
апр.10
|
окт.13
|
окт.14
|
апр.15
|
май.16
|
ноя.17
|
Определенно да
|
19
|
27
|
22
|
18
|
13
|
22
|
27
|
28
|
24
|
Скорее да
|
29
|
33
|
40
|
37
|
40
|
47
|
43
|
40
|
43
|
Скорее нет
|
32
|
23
|
23
|
27
|
30
|
13
|
15
|
18
|
20
|
Определенно нет
|
16
|
12
|
6
|
7
|
10
|
5
|
5
|
6
|
6
|
Затруднились ответить
|
5
|
6
|
9
|
11
|
7
|
12
|
9
|
9
|
8
Левада-Центр продолжает осуществлять мониторинг патриотических настроений граждан. В ноябре 2017 года уровень гордости за страну остается без существенных изменений, в целом сохраняя значения 2014–2016 годов. В настоящее время 83% опрошенных гордятся тем, что живут в России, а гордость за «нынешнюю Россию» испытывают две трети опрошенных (67%). Ранее мы уже указывали, что ответы первого ряда на графике ниже (линия желтого цвета), всегда выше «гордости за нынешнюю Россию» (методически эти вопросы задаются в паре). И если десять лет назад разрыв в пользу гордости за Россию в целом практически в полтора раза превышал ответы второго ряда (линия фиолетового цвета), то в «посткрымский» период 2014–2017 годов этот разрыв между двумя типами гордости сократился (и в целом увеличилась доля россиян, которые считают себя «патриотами»).
В ноябре 2017 года Левада-Центр использовал вопрос (закрытый, с карточкой) из проекта «Советский человек», который исследует важность тех или иных историко-культурных («наше прошлое, наша история»), этнических («язык моего народа», «наша религия, вера моих предков») и государственно-гражданских («наша военная мощь», «знамя, герб, гимн» и т.д.) параметров при изучении структуры идентичности и гордости в общественном мнении.
Эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с «историей», которую отметил каждый второй опрошенный (46%), и это прослеживается на других индикаторах, замеряющих гордость (например, в мае 2016 года 44% респондентов отметили, что «российская история» прежде всего внушает им чувство гордости за страну). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность – «место, где я родился и вырос» (39%). На третьем – территориальная идентичность («наша земля, территория на которой мы живем»), важность которой значимо выросла в 2015 году (на 10 п.п. в сравнении с предыдущим замером в 2012 году).
Интересно, что за прошедший год снизилась значимость позиции «государство, в котором я живу» (с 26% до 17%). Мы сейчас не беремся анализировать образ государства для россиян, однако представляется важным указать на два момента. Во-первых, на дистанцированность от государства значительной части населения, и, в частности, государственных институтов (признание в своей невозможности влиять на происходящее в своей стране или городе,низкая готовность принимать участие в голосовании, решение бытовых проблем в обход институтов и т.д.). Во-вторых, на устойчивое одобрение президента, уровень поддержки которого с марта 2014 года существенно не изменился, несмотря на «выравнивание» отношения к другим институтам власти.
ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВЯЗЫВАЕТСЯ У ВАС С МЫСЛЬЮ О ВАШЕМ НАРОДЕ? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор; ранжировано по убыванию по ноябрю 2017 года)
|
|
авг.94
|
мар.99
|
авг.03
|
авг.08
|
окт.12
|
июн.15
|
авг.16
|
ноя.17
|
Наше прошлое, наша история
|
37
|
48
|
48
|
43
|
41
|
37
|
46
|
46
|
Место, где я родился и вырос
|
41
|
35
|
43
|
39
|
43
|
41
|
40
|
39
|
Наша земля, территория, на которой мы живем
|
25
|
26
|
32
|
34
|
34
|
44
|
42
|
38
|
Родная природа
|
18
|
18
|
23
|
17
|
19
|
30
|
24
|
28
|
Великие люди моей национальности
|
10
|
14
|
14
|
14
|
16
|
20
|
21
|
23
|
Язык моего народа
|
19
|
17
|
19
|
23
|
25
|
25
|
21
|
21
|
Наша военная мощь
|
5
|
7
|
8
|
8
|
9
|
15
|
18
|
21
|
Душевные качества моего народа
|
16
|
19
|
15
|
14
|
9
|
16
|
16
|
18
|
Государство, в котором я живу
|
17
|
19
|
22
|
32
|
28
|
25
|
26
|
17
|
Наши песни, праздники и обычаи
|
17
|
19
|
16
|
14
|
13
|
17
|
12
|
14
|
Родные могилы, памятники
|
9
|
7
|
7
|
7
|
6
|
10
|
9
|
12
|
Наша религия, вера моих предков
|
8
|
7
|
8
|
12
|
10
|
15
|
14
|
11
|
Знамя, герб, гимн
|
2
|
3
|
4
|
8
|
8
|
9
|
10
|
9
|
Наше трудолюбие, умение хозяйствовать
|
6
|
10
|
7
|
6
|
5
|
8
|
11
|
9
|
Другое
|
1
|
<1
|
1
|
1
|
<1
|
<1
|
<1
|
1
|
Затруднились ответить
|
8
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
Дизайн общероссийской выборки в подобных исследованиях не позволяет использовать при анализе фактор этнической принадлежности, кроме как деления представителей этнических групп на «русских» и «нерусских» (в наибольшей степени в ней представлены народы Северного Кавказа, татары и башкиры, народы Поволжья), из-за малочисленности относящихся к ним граждан России, которые попадают в выборку.
Такое разделение указывает на большую значимость локальной идентичности, языка и религии для «нерусских» граждан России, чем для респондентов, идентифицирующих себя как «русских» (43% против 39%, 26% против 20%, 14% против 10% соответственно). Причем, среди «нерусских» респондентов в выборке значимость локальной идентичности («место, где я родился и вырос») выше значимости общей истории (43% против 32%). Что еще раз указывает на важность исследования многокомпонентности структур идентичности, соотношения различных идентичностей друг с другом: общероссийской и этнической, этнической и локальной, и т.д.
|
|
В целом по выборке
|
Респонденты, указавшие «русский (-ая)» в вопросе о национальности
|
Респонденты, указавшие иную национальность
|
Наше прошлое, наша история
|
46
|
49
|
32
|
Место, где я родился/лась и вырос/ла
|
39
|
39
|
43
|
Наша земля, территория, на которой мы живем
|
38
|
40
|
29
|
Родная природа
|
28
|
30
|
22
|
Великие люди моей национальности
|
23
|
24
|
15
|
Язык моего народа
|
21
|
20
|
26
|
Наша военная мощь
|
21
|
21
|
19
|
Душевные качества моего народа
|
18
|
19
|
14
|
Государство, в котором я живу
|
17
|
18
|
14
|
Наши песни, праздники и обычаи
|
14
|
15
|
9
|
Родные могилы, памятники
|
12
|
12
|
11
|
Наша религия, вера моих предков
|
11
|
10
|
14
|
Знамя, герб, гимн
|
9
|
9
|
8
|
Наше трудолюбие, умение хозяйствовать
|
9
|
9
|
10
|
Другое
|
1
|
1
|
1
|
Затруднились ответить
|
1
|
1
|
2
Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимального значения (64%), кардинально отличаясь от распределения ответов общественного мнения в 1992 году.
ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ? (один ответ)
|
|
апр.92
|
мар.99
|
окт.16
|
ноя.17
|
Русские – великий народ, имеющий особое значение в мировой истории
|
13
|
57
|
57
|
64
|
Русские – такой же народ, как другие
|
80
|
36
|
34
|
32
|
Затруднились ответить
|
7
|
7
|
9
|
4
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ СЕГОДНЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ? (один ответ)
|
|
мар.99
|
окт.01
|
ноя.05
|
ноя.06
|
ноя.07
|
ноя.10
|
ноя.11
|
ноя.15
|
ноя.16
|
ноя.17
|
Определенно да
|
12
|
11
|
7
|
12
|
17
|
16
|
11
|
65
|
21
|
28
|
Скорее да
|
19
|
29
|
23
|
31
|
36
|
39
|
36
|
43
|
44
|
Скорее нет
|
34
|
35
|
44
|
36
|
31
|
32
|
35
|
25
|
23
|
19
|
Определенно нет
|
31
|
22
|
23
|
16
|
11
|
9
|
11
|
4
|
3
|
Затруднились ответить
|
4
|
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
6
|
10
|
9
|
6
ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ? (один ответ)
|
|
апр.92
|
мар.99
|
авг.08
|
окт.16
|
ноя.17
|
Россия должна сохранить за собой роль великой державы
|
72
|
78
|
86
|
76
|
82
|
России не нужно претендовать на роль великой державы
|
14
|
9
|
6
|
17
|
13
|
Затруднились ответить
|
13
|
13
|
8
|
7
|
5
72% опрошенных считают, что Россия сегодня является «великой державой» (и это максимальное значение в динамике). Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент (22%). За последний год также выросло число тех опрошенных, кто считает, что «Россия должна сохранить за собой роль великой державы»: с 76% до 82% (что продолжает «соседствовать» в общественном мнении с высоким уровнем негативизма в отношении западных стран).
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.
статью прочитали: 181 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь