навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.01.18   Редакция

Рожать - так в Майями

(0)
10.01.18   Редакция

Случай из Индии как предупреждение о неэффективности биометрии

(0)
 
09.01.18   Редакция

Дэвид Кэмерон считал, что Барак Обама страдает нарциссизмом, говорит бывший помощник

(0)
08.01.18   Редакция

Альпеншток и колокольчик

(0)

последние за вчера, 10.01.18  
21:16   Редакция

Случай из Индии как предупреждение о неэффективности биометрии

(0)
 
06:55   Редакция

Разведчик, который сменил власть в Македонии

(0)
 
06:37   Редакция

ЛЕВАДА-ЦЕНТР

(0)
 
06:13   Редакция

Сколько стоят России нарушения прав человека

(0)
 
05:14   Редакция

RT издевается....

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
11.01.18 15:53    
CaptainHook Кто и как бросил курить? (12)
10.01.18 12:59    
Mooncats Футболки с нанесением. Качественная печать на футболках http://maek-mir.ru (1)
08.01.18 18:51    
3674721 Путешествие на автобусе (1)
06.01.18 21:48    
rommani Отдых (27)
06.01.18 21:43    
rommani Москва (2)
06.01.18 21:41    
rommani физическая красота - что это такое? (37)
06.01.18 21:39    
rommani Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (9)
02.01.18 17:37    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (196)
 
опубликовано редакцией на Переводике 11.01.18 06:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Рожать - так в Майями


by CYNTHIA MCFADDEN, SARAH FITZPATRICK, TRACY CONNOR and ANNA R. SCHECTER


Почему русские  беременные женщины  стремятся рожать  во  Флориде?

MIAMI — Соблазнённые   очарованием “маленькой  Гаваны”  или романтическим ореолом  Южного Пляжа, приблизительно 15 миллионов туристов посещают Майами каждый год.

Но  всё  больше  российских женщин  манят сюда  не  солнечные пляжи  или пульсирующая  жизнь  ночных  клубов. Их  привлекает сюда  американское гражданство для их новорожденных детей.

В Москве это - символ положения в обществе  -  иметь родившегося в Майами ребенка, и социальные сети полны русских  мамаш  хвастающихся  своими  маленькими  “americantsamy”.

"Это действительно распространено"  сказала Екатерина Кузнецова, 29 лет. "Когда я садилась  на самолет, чтобы  лететь  сюда,  там  была  не  только  я  одна.  Там было  ещё  четыре или пять женщин, летевших  сюда".

Екатерина была одной  из  нескольких  десятков российских “родильных туристок” , с которыми  поговорили NBC News  за последние  четыре месяца.  Разговаривали  о поездке туда и обратно, которая стоит десятков тысяч долларов и отрывает   их от  дома на  многие  недели  или месяцы.

Почему они приезжают?

"Американский паспорт - большой  плюс для ребенка. Почему нет?"  сказала NBC News  Олеся Решетова, 31 год.

"И врачи, уровень образования", добавила Кузнецова.

К  тому же  и  погода не причиняет неудобств.

"Это очень удобное место для пребывания зимой", сказала Олеся Сухарева.

Олеся Сухарева  приехала  из  России в  Майами, чтобы родить. Фото Олеси Сухаревой

Но  приезжают не  только  русские.  Китайские будущие мамы стекаются  рожать в  южной Калифорнию  в течение многих лет.

То, что они делают, абсолютно законно, пока они не  солгут  в  какой-нибудь  иммиграционной бумаге  или  страховых документах. На самом деле  это  определено 14-й поправкой к американской Конституции, в которой говорится, что любой  родившийся на  американской земле автоматически  становится гражданином США.

Ребенок  получает пожизненное  право  жить и работать и  получать льготы  в  США.  А  когда ему исполнится  21 год, он  может  спонсировать заявление своих родителей на получение  американской  “грин карты”.

Как президент, Дональд Трамп дал понять  -   из-за недавних террористических атак,  он настроен против так называемой “цепочной миграции”, которая дает американским гражданам право спонсировать родственников. И ещё  как кандидат, он потребовал прекращения предоставления гражданства  “по  праву рождения”, объявив  в  одном  из  своих  первых  политических документов, что оно  представляет собой  "самый большой магнит для нелегальной иммиграции".

"Мы  должны  отказаться  от этого", сказал он на  передаче    "Meet the Press"  на  канале  NBC. "У них есть ребенок и внезапно — никто не знает как  — но  ребенок здесь. У вас нет выбора".

Неожиданно  выяснилось,  как первым  сообщил Daily Beast, что  самыми популярными  среди  приезжих  рожениц  являются  многоквартирные жилые комплексы, которые носят имя Трампа, и  хотя  квартиры  субарендованы  индивидуальными  владельцами,   совершенно  не ясно, знает ли  о  такой  ситуации   менеджмент  комплексов.

Ничто  не  указывает  на  то, что Трамп или организация Трампа получают прибыль непосредственно от   “родильного туризма”; ни  компания  ни Белый дом не ответили на запросы  о  комментариях.

Роман Бокерия,  директор Флоридской ассоциации агентов по продаже недвижимости сказал Новостям NBC, что  “жилые комплексы Трампа” - фирменные здания в  районе  Санни-Айлз-Бич к северу от Майами особенно популярны у российских  туристок-рожениц и российских иммигрантов.

"У Санни-Айлз-Бич есть прозвище — “Маленькая Россия” — потому что люди, которые приезжают из  русскоязычных стран в  Америку, они хотят [жить  в]… знакомой обстановке".

"Они  переходят улицу, у них есть русский рынок, русский  доктор, русский адвокат", добавил он. "Это очень удобно для них".

Ребенок Олеси Сухаревой стал американским гражданином, родившись в Майами. Фото  Олеси  Сухаревой

Решетова приехала в Майами, чтобы родить своего  первого ребенка,  для  организации  поездки  она  наняла  агентство. Услуги агентства — которые  включают  квартиру,   врачей и получение виз — обходятся недешево. Она  ожидает что  ей  придется  заплатить  около  50,000$, а  цена  некоторых  пакетов  достигает 100,000$. Бокерия говорит, что некоторые владельцы  квартир  просят внести  арендную плату   за  шесть  месяцев вперед.

Одна фирма,  Miami Mama, говорит, что  привозит  в  США   100 российских и русскоязычных клиентов в год, 30 процентов из них  -  повторно. Владельцы - Ирина и Константин Любневский, которые  купили  Miami Mama  после   того  как  сами  воспользовались  её  услугами, чтобы  заиметь  двух детей-американцев.

Пара заявляет, что они рекомендуют  своим  клиентам быть абсолютно честными с чиновниками американской  иммиграционной службы, которых они ожидают.

"Мы говорим каждому клиенту -  'У  вас есть документы, вы должны говорить правду. Это - Америка. Им нравится правда здесь'"  сказал Константин.

"Я хотел бы, чтобы американцы поняли, что они не должны волноваться"  добавил он. "Те, кто приезжает сюда, хотят стать частью американского  народа".

Тем  не  менее  Miami Mama  привлекла  внимание органов  правопорядка. В июне,  ФБР  произвела  здесь  обыск, и  один  сотрудник был осужден  за  подачу ложных сведений  в   заявлении  на паспорт. Владельцы говорят, что ничего не знали об этом, уволили  рабочего, и их лицензия на ведение коммерческой деятельности была возобновлена.

Федеральные  прокуроры  отказались комментировать  этот  случай, а  ФБР заявило, что не может  обсуждать  "ведущееся  расследование".

Никаких официальных данных по “родильному туризму”  в Соединенные  Штаты  нет. Центр по изучению иммиграции, который хочет  введения  более строгих ограничений на иммиграцию, оценивает  количество  младенцев, рожденных  в США иностранными   гражданами  в  год,  цифрой  36000, хотя  их  число  может  быть существенно ниже. Флорида заявляет,  что  в  штате,  количество  рождений  иностранными  гражданами,  живущими  за  пределами  Соединенных Штатов, выросло  с  2000 года  на  200  процентов.

Таможенная  и  пограничная служба говорит, что  нет никаких  законов  регулирующих  вопрос въезда  беременных иностранок  и  их  родов  здесь.

"Однако, если беременная женщина или кто-либо еще используют мошенничество или обман, чтобы получить визу или получить допуск на территорию  Соединенных  Штатов, то  это  представляет  собой  преступление"  заявило агентство.

Когда федеральные агенты  провели  в  2015 году  рейд  по  китайским клиентам калифорнийских  “отелей  для  беременных”,  то  власти  заявили в судебных  документах,  что некоторые семьи ложно утверждали, что они  являлись  малоимущими  и получили скидки  с  больничных  расценок.

В Майами,  Jackson Health System сказала  что  72 процента международных пациентов-матерей (они составили  8 процентов всех  рожениц  в прошлом году) — платят страховкой или через заранее подготовленный пакет.

Решетова сказала, что понимает беспокойство,  возникающее  у  некоторых  людей  по  поводу  “родильного туризма”,  потому что такая  проблема  существует и в России.

"Но я плачу сама"  сказала она. "Я плачу своими деньгами, приношу их сюда,  в Америку. Я не собираюсь брать что-то у  Америки.

"Я не знаю, что моя дочь выберет в будущем. Но если я могу потратить деньги — мои деньги — для ее выбора, то  почему нет?"

статью прочитали: 232 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Marabu, 11.01.2018 13:28:11
Мне интересно, а что они делают дальше в плане гражданства ребенка? Ведь он, получив российское гражданство, автоматически потеряет американское. То есть, чтобы сохранить некий "выбор" на будущее, здесь у ребенка должен быть ВНЖ. А это значит как минимум отсутствие возможности голосовать, устраиваться на гос.службу и в целый ряд крупных компаний.
Ну и родители врут, конечно. Это не выбор для ребенка, это билет в Америку для родителей.
Цитировать Имя
юрий троцкий, 11.01.2018 14:30:13
Marabu

Так их и не надо брать на госслужбу. Это спящие враги России.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 