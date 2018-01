архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.01.18 06:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “NBCNews.com”,

"Birth tourism brings Russian baby boom to Miami" США - 10 января 2018 г. Рожать - так в Майями

by CYNTHIA MCFADDEN, SARAH FITZPATRICK, TRACY CONNOR and ANNA R. SCHECTER

Почему русские беременные женщины стремятся рожать во Флориде? MIAMI — Соблазнённые очарованием “маленькой Гаваны” или романтическим ореолом Южного Пляжа, приблизительно 15 миллионов туристов посещают Майами каждый год. Но всё больше российских женщин манят сюда не солнечные пляжи или пульсирующая жизнь ночных клубов. Их привлекает сюда американское гражданство для их новорожденных детей. В Москве это - символ положения в обществе - иметь родившегося в Майами ребенка, и социальные сети полны русских мамаш хвастающихся своими маленькими “americantsamy”. "Это действительно распространено" сказала Екатерина Кузнецова, 29 лет. "Когда я садилась на самолет, чтобы лететь сюда, там была не только я одна. Там было ещё четыре или пять женщин, летевших сюда". Екатерина была одной из нескольких десятков российских “родильных туристок” , с которыми поговорили NBC News за последние четыре месяца. Разговаривали о поездке туда и обратно, которая стоит десятков тысяч долларов и отрывает их от дома на многие недели или месяцы. Почему они приезжают? "Американский паспорт - большой плюс для ребенка. Почему нет?" сказала NBC News Олеся Решетова, 31 год. "И врачи, уровень образования", добавила Кузнецова. К тому же и погода не причиняет неудобств. "Это очень удобное место для пребывания зимой", сказала Олеся Сухарева. Олеся Сухарева приехала из России в Майами, чтобы родить. Фото Олеси Сухаревой Но приезжают не только русские. Китайские будущие мамы стекаются рожать в южной Калифорнию в течение многих лет. То, что они делают, абсолютно законно, пока они не солгут в какой-нибудь иммиграционной бумаге или страховых документах. На самом деле это определено 14-й поправкой к американской Конституции, в которой говорится, что любой родившийся на американской земле автоматически становится гражданином США. Ребенок получает пожизненное право жить и работать и получать льготы в США. А когда ему исполнится 21 год, он может спонсировать заявление своих родителей на получение американской “грин карты”. Как президент, Дональд Трамп дал понять - из-за недавних террористических атак, он настроен против так называемой “цепочной миграции”, которая дает американским гражданам право спонсировать родственников. И ещё как кандидат, он потребовал прекращения предоставления гражданства “по праву рождения”, объявив в одном из своих первых политических документов, что оно представляет собой "самый большой магнит для нелегальной иммиграции". "Мы должны отказаться от этого", сказал он на передаче "Meet the Press" на канале NBC. "У них есть ребенок и внезапно — никто не знает как — но ребенок здесь. У вас нет выбора". Неожиданно выяснилось, как первым сообщил Daily Beast, что самыми популярными среди приезжих рожениц являются многоквартирные жилые комплексы, которые носят имя Трампа, и хотя квартиры субарендованы индивидуальными владельцами, совершенно не ясно, знает ли о такой ситуации менеджмент комплексов. Ничто не указывает на то, что Трамп или организация Трампа получают прибыль непосредственно от “родильного туризма”; ни компания ни Белый дом не ответили на запросы о комментариях. Роман Бокерия, директор Флоридской ассоциации агентов по продаже недвижимости сказал Новостям NBC, что “жилые комплексы Трампа” - фирменные здания в районе Санни-Айлз-Бич к северу от Майами особенно популярны у российских туристок-рожениц и российских иммигрантов. "У Санни-Айлз-Бич есть прозвище — “Маленькая Россия” — потому что люди, которые приезжают из русскоязычных стран в Америку, они хотят [жить в]… знакомой обстановке". "Они переходят улицу, у них есть русский рынок, русский доктор, русский адвокат", добавил он. "Это очень удобно для них". Ребенок Олеси Сухаревой стал американским гражданином, родившись в Майами. Фото Олеси Сухаревой Решетова приехала в Майами, чтобы родить своего первого ребенка, для организации поездки она наняла агентство. Услуги агентства — которые включают квартиру, врачей и получение виз — обходятся недешево. Она ожидает что ей придется заплатить около 50,000$, а цена некоторых пакетов достигает 100,000$. Бокерия говорит, что некоторые владельцы квартир просят внести арендную плату за шесть месяцев вперед. Одна фирма, Miami Mama, говорит, что привозит в США 100 российских и русскоязычных клиентов в год, 30 процентов из них - повторно. Владельцы - Ирина и Константин Любневский, которые купили Miami Mama после того как сами воспользовались её услугами, чтобы заиметь двух детей-американцев. Пара заявляет, что они рекомендуют своим клиентам быть абсолютно честными с чиновниками американской иммиграционной службы, которых они ожидают. "Мы говорим каждому клиенту - 'У вас есть документы, вы должны говорить правду. Это - Америка. Им нравится правда здесь'" сказал Константин. "Я хотел бы, чтобы американцы поняли, что они не должны волноваться" добавил он. "Те, кто приезжает сюда, хотят стать частью американского народа". Тем не менее Miami Mama привлекла внимание органов правопорядка. В июне, ФБР произвела здесь обыск, и один сотрудник был осужден за подачу ложных сведений в заявлении на паспорт. Владельцы говорят, что ничего не знали об этом, уволили рабочего, и их лицензия на ведение коммерческой деятельности была возобновлена. Федеральные прокуроры отказались комментировать этот случай, а ФБР заявило, что не может обсуждать "ведущееся расследование". Никаких официальных данных по “родильному туризму” в Соединенные Штаты нет. Центр по изучению иммиграции, который хочет введения более строгих ограничений на иммиграцию, оценивает количество младенцев, рожденных в США иностранными гражданами в год, цифрой 36000, хотя их число может быть существенно ниже. Флорида заявляет, что в штате, количество рождений иностранными гражданами, живущими за пределами Соединенных Штатов, выросло с 2000 года на 200 процентов. Таможенная и пограничная служба говорит, что нет никаких законов регулирующих вопрос въезда беременных иностранок и их родов здесь. "Однако, если беременная женщина или кто-либо еще используют мошенничество или обман, чтобы получить визу или получить допуск на территорию Соединенных Штатов, то это представляет собой преступление" заявило агентство. Когда федеральные агенты провели в 2015 году рейд по китайским клиентам калифорнийских “отелей для беременных”, то власти заявили в судебных документах, что некоторые семьи ложно утверждали, что они являлись малоимущими и получили скидки с больничных расценок. В Майами, Jackson Health System сказала что 72 процента международных пациентов-матерей (они составили 8 процентов всех рожениц в прошлом году) — платят страховкой или через заранее подготовленный пакет. Решетова сказала, что понимает беспокойство, возникающее у некоторых людей по поводу “родильного туризма”, потому что такая проблема существует и в России. "Но я плачу сама" сказала она. "Я плачу своими деньгами, приношу их сюда, в Америку. Я не собираюсь брать что-то у Америки. "Я не знаю, что моя дочь выберет в будущем. Но если я могу потратить деньги — мои деньги — для ее выбора, то почему нет?" статью прочитали: 232 человек Комментарии