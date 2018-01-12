Новые русские мальтийцы. Кто из бизнесменов России "купил" гражданство Мальты





Десятки российских бизнесменов в последние три года получили гражданство Мальты, согласившись инвестировать свои деньги в мальтийскую экономику.

Это, в частности, основатель и совладелец интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож и владелец инвестиционно-девелоперской компании Борис Минц.

Среди "новых мальтийцев" – один из крупнейших российских землевладельцев Игорь Худокормов и главный управляющий директор и зампред правления "Альфа-Банка" Алексей Марей.

На сайте правительства Мальты опубликован документ, согласно которому за последнее время по меньшей мере 730 человек с известными в России именами стали новыми гражданами островного европейского государства.

Программа "Гражданство Мальты за инвестиции" была принята правительством Мальты в ноябре 2013 года и получила одобрение Европейской комиссии.

Согласно программе, гражданство Мальты, следовательно, и Евросоюза, куда Мальта входит с 2004 года, может получить частный инвестор в обмен на пожертвование в размере 650 тысяч евро. 70 процентов этой суммы – идет в фонд Национального развития и социальной политики Мальты, остальные деньги – напрямую в госбюджет.

Плюсы мальтийского паспорта

Гражданство Мальты привлекательно по многим причинам. В основном из-за того, что получить его можно, не проживая в стране и даже не становясь ее налоговым резидентом.

Схожие условия предлагает, например, и Кипр. Его гражданство стоит от двух миллионов евро. А паспорт Австрии можно получить, инвестировав в страну от восьми миллионов евро.

Получить европейское гражданство, по мнению замдиректора Transparency International Ильи Шуманова, российские бизнесмены пытаются в преддверии публикации Минюстом США так называемого "кремлевского списка".

"Это список, который будет касаться российских должностных лиц и российских олигархов, российских крупных бизнесменов, которые имеют тесные отношения с российской властью. Вопрос здесь, наверно, не в коррупции, а в том, что есть какой-то элемент лицемерия. Когда у нас речь идет о деофшоризации, некой консолидации вокруг президента. И одновременно крупные бизнесмены стараются выскочить из этого замкнутого круга", – говорит он.

В мальтийское гражданство, как выяснилось, инвестировали не только бизнесмены, но и родственники некоторых чиновников. Например, семья Леонида Левитина, брата помощника президента России Игоря Левитина, и сестра главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского – Екатерина Кибовская.

"Они самостоятельные личности и могут сами выбирать место, где они должны жить. Другое дело, это показывает, что даже родственники чиновников, семьи чиновников, чувствуют себя не очень комфортно в российской действительности, и российский паспорт не дает им гарантии и тех ожиданий, которые они получают в связи с получением паспорта европейской страны", – полагает Илья Шуманов.

Согласно индексу компании Henley & Partners, паспорт Мальты входит в десятку самых влиятельных в мире и открывает безвизовый доступ в почти в 170 стран мира. Российский паспорт в этом индексе занимает 48-е место.

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