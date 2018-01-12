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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.18 16:34
скаут: Poiew;
 
 

Чем отличаются пластиковые окна в России и Европе?

Окна оказались невостребованными из-за того, что в первоначальном варианте в них не использовалось армирование, из-за чего конструкция быстро приходила в негодность, при этом стоимость пластикового окна была дороже деревянных. Позднее технологию усовершенствовали, и пластиковые окна стали популярны во всем мире.

В России окна появились только в начале 90-х годов. Тогда никто не знал, как правильно устанавливать и изготавливать конструкции, поэтому учились на ходу, и многое было сделано не по ГОСТУ. Общие правила появились позднее с помощью компании KBE, которая приняла участие в разработке стандартов. После этого все компании-производители пластиковых окон стали придерживаться общепринятых правил.

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теги: Россия  
   
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