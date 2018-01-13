Военно-морская разведка США открестилась от доклада о гибели аргентинской подлодки

Белоруссия

Разведка США рассказала о взрыве на борту аргентинской подлодки: она разрушилась за 40 миллисекунд Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», пропавшая почти два месяца назад, была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд. Об этом сообщило управление военно-морской разведки США (Office of Naval Intelligence, ONI ) на основе данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



Подлодка San Juan ВМС Аргентины

Согласно докладу ONI, на глубине 400 метров произошел взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте. «Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)», — цитирует документ РИА «Новости». Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий, указывают американцы.

После взрыва обломки субмарины, по оценке ONI, затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

Подлодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту было 44 человека.

Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением «Сан-Хуана». Специалисты 15 ноября зафиксировали «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры.







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12 Янв 2018

Подводная лодка San Juan

ВАШИНГТОН, 12 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Управление разведки ВМС США не имеет отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки San Juan, он написан бывшим аналитиком данной службы. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил ее представитель.

Ранее зарубежные СМИ начали цитировать якобы доклад управления, согласно которому корпус судна был полностью уничтожен примерно за 40 миллисекунд. Автор данного исследования Брюс Рул утверждает, что аргентинские моряки погибли мгновенно.

"Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад", - сказал собеседник агентства. По его словам, ВМС США не имеет никакого отношения к данной публикации, изложенные в ней выводы принадлежат исключительно самому бывшему аналитику.

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