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дата публикации 13.01.18 05:11
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Видео: Ледяная стена


Стена изо льда на границе России и Китая

На российско-китайской границе – со стороны Приморского края и китайской провинции Хэйлунцзян, на озере Ханка – появилась ледяная стена высотой в 20 метров. Видео необычного явления природы разместил телеканал CCTV.

Эксперты сообщили, что стена возникла в результате сильного ветра, собравшего пласты льда разных размеров на востоке озера. Сначала сооружение не превышало 4 метров в высоту, но потом за несколько дней достигло уровня в 20 метров. Протяженность естественного "забора" насчитывает десятки километров.

Наблюдатели уже сравнили сооружение с Великой Китайской стеной, высота которой в среднем достигает 7 метров, зато длина составляет почти 9000 километров.

Подобные ледяные стены иногда появляются в этой местности, но нечасто, комментирует глава метеостанции на озере Ханка Сюй Чжун. Для их формирования нужно, чтобы в районе озера долгое время стояли морозы и дул сильный ветер.



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