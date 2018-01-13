|
Питание
|
|
|
Обычный обед (включая напитки) в деловом районе города
|
руб 407
|
|
Комбо-обед в закусочной (Big Mac или что-то подобное)
|
руб 285
|
|
500 gr (1 lb.) куриных грудок без костей
|
руб 140
|
|
1 liter (1 qt.) цельного молока
|
руб 64
|
|
12 яиц, больших
|
руб 94
|
|
1 kg (2 lb.) помидоров
|
руб 165
|
|
500 gr (16 oz.) местного сыра
|
руб 359
|
|
1 kg (2 lb.) яблок
|
руб 89
|
|
1 kg (2 lb.) картошки
|
руб 35
|
|
0.5 l (16 oz) местного пива в супермаркете
|
руб 62
|
|
1 бутылка красного столового вина хорошего качества
|
руб 550
|
|
2 литра Кока-Колы
|
руб 92
|
|
Хлеб для 2-х человек в день
|
руб 32
|
Жильё
|
|
|
Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в ДОРОГОМ районе
|
руб 75,915
|
|
Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в нормальном районе
|
руб 46,815
|
|
Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 2-х человек (кв. 85 m2)
|
руб 6,739
|
|
Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в ДОРОГОМ районе
|
руб 38,482
|
|
Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в нормальном районе
|
руб 28,958
|
|
Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 1 человека (студия 45 m2)
|
руб 5,348
|
|
Internet 8 Mbps (1 month)
|
руб 487
|
|
40” flat screen TV
|
руб 32,947
|
|
Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands)
|
руб 6,033
|
|
Стиральный порошок (3 l. ~ 100 oz.)
|
руб 364
|
|
Часовая ставка за уборку
|
руб 597
|
Одежда
|
|
|
1 джинсы (Levis 501 или подобные)
|
руб 4,964
|
|
1 набор летней одежды от High Street Store (Zara, H&M или подобных)
|
руб 2,836
|
|
1 пара кроссовок (Nike, Adidas, или подобные)
|
руб 5,698
|
|
1 пара мужских кожаных туфель
|
руб 8,189
|
Tранспорт
|
|
|
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или подобный), новый, базовой комплектации
|
руб 1,252,320
|
|
1 liter (1/4 gallon) бензина
|
руб 39
|
|
Месячный проездной
|
руб 1,995
|
Медицина и гигиена
|
|
|
Лекарства от простуды на 6 дней (Tylenol, Frenadol, Coldrex, или подобные)
|
руб 394
|
|
1 упаковка (12 доз) антибиотиков
|
руб 477
|
|
Короткий визит к частному доктору (15 minutes)
|
руб 1,497
|
|
1 пачка тампонов (32 шт) (Tampax, OB, ...)
|
руб 268
|
|
Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.)
|
руб 170
|
|
Шампунь для волос 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.)
|
руб 187
|
|
4 рулона туалетной бумаги
|
руб 74
|
|
1 тюбик зубной пасты
|
руб 110
|
|
Стандартная мужская стрижка в районе города где живут экспаты
|
руб 682
|
Развлечения
|
|
|
Обычный обед для двоих в ближайшем баре
|
руб 1,691
|
|
2 билета в кино
|
руб 657
|
|
2 билета в театр (лучшие места)
|
руб 4,662
|
|
Обед на 2-х в итальянском ресторане в экспат-районе с закусками, вторым, вином и десертом
|
руб 3,760
|
|
1 коктейль в клубе в центре города
|
руб 417
|
|
Каппучино в экспат-районе города
|
руб 191
|
|
1 порция пива в ближайшем баре (500ml or 1pt.)
|
руб 195
|
|
iPad Wi-Fi 128GB
|
руб 34,213
|
|
Тариф на 1 мин. по предоплате (без плана или скидок)
|
руб 2.45
|
|
Абонемент на 1 месяц в спортзал в деловом районе города
|
руб 3,396
|
|
1 пачка Marlboro
|
руб 121
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