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опубликовано редакцией на Переводике 13.01.18 07:32
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Экспатистан: стоимость жизни в России

Стоимость жизни в России

Собираетесь в Россию? Вы знаете сколько Вам нужно денег  чтобы  поддерживать  Ваш  нынешний уровень  жизни?


Питание



Обычный  обед (включая напитки)  в  деловом  районе города

руб 407


Комбо-обед в закусочной (Big Mac  или что-то подобное)

руб 285


500 gr (1 lb.)  куриных грудок без костей

руб 140


1 liter (1 qt.)  цельного молока

руб 64


12 яиц, больших

руб 94


1 kg (2 lb.) помидоров

руб 165


500 gr (16 oz.) местного сыра

руб 359


1 kg (2 lb.) яблок

руб 89


1 kg (2 lb.) картошки

руб 35


0.5 l (16 oz) местного пива в супермаркете

руб 62


1 бутылка красного столового вина хорошего качества

руб 550


2  литра Кока-Колы

руб 92


Хлеб для 2-х человек в день

руб 32

Жильё



Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в ДОРОГОМ районе

руб 75,915


Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в нормальном районе

руб 46,815


Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в  месяц за 2-х человек (кв. 85 m2)

руб 6,739


Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в ДОРОГОМ районе

руб 38,482


Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft)  в нормальном районе

руб 28,958


Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в  месяц за 1 человека (студия 45 m2)

руб 5,348


Internet 8 Mbps (1 month)

руб 487


40” flat screen TV

руб 32,947


Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands)

руб 6,033


Стиральный порошок (3 l. ~ 100 oz.)

руб 364


Часовая ставка за уборку

руб 597

Одежда



1  джинсы (Levis 501 или подобные)

руб 4,964


1 набор летней одежды  от High Street Store (Zara, H&M или  подобных)

руб 2,836


1  пара кроссовок  (Nike, Adidas, или подобные)

руб 5,698


1 пара мужских кожаных туфель

руб 8,189

Tранспорт



Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или подобный), новый, базовой комплектации

руб 1,252,320


1 liter (1/4 gallon) бензина

руб 39


Месячный проездной

руб 1,995

Медицина и гигиена



Лекарства от простуды на 6 дней (Tylenol, Frenadol, Coldrex, или подобные)

руб 394


1 упаковка (12 доз) антибиотиков

руб 477


Короткий визит к частному доктору (15 minutes)

руб 1,497


1 пачка тампонов (32 шт) (Tampax, OB, ...)

руб 268


Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.)

руб 170


 Шампунь для волос 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.)

руб 187


4 рулона туалетной бумаги

руб 74


1 тюбик зубной пасты

руб 110


Стандартная мужская стрижка в  районе города  где живут экспаты

руб 682

Развлечения



Обычный обед для двоих в ближайшем баре

руб 1,691


2 билета в кино

руб 657


2 билета в театр (лучшие места)

руб 4,662


Обед на 2-х в итальянском ресторане в экспат-районе  с  закусками, вторым, вином и десертом

руб 3,760


1 коктейль в клубе в центре города

руб 417


Каппучино в экспат-районе города

руб 191


1  порция пива в ближайшем баре (500ml or 1pt.)

руб 195


iPad Wi-Fi 128GB

руб 34,213


Тариф  на 1 мин.  по предоплате (без плана или скидок) 

руб 2.45


Абонемент на 1 месяц в спортзал  в  деловом районе  города

руб 3,396


1 пачка Marlboro 

руб 121



Первые 11 городов  России ранжированные  по  стоимости  жизни (Индекс цен - Price Index)

Ranking

City

Price Index *

1st

Yuzhno-Sakhalinsk

121

2nd

Moscow

114

3rd

Saint Petersburg

93

4th

Vladivostok

89

5th

Kazan'

85

6th

Yekaterinburg

77

7th

Samara

72

8th

Novosibirsk

72

9th

Nizhniy Novgorod

67

10th

Rostov-on-Don

65

11th

Perm

64


Индекс цен (Price Index):

Чтобы вычислить стоимость Индекса цен каждого города, мы начали с того  что  установили  значение Индекса цен равное  100   для  базисного справочного  города (которым  оказалась  Прага). Как только ориентир был установлен,  значение  Индекса цен любого города в базе данных  была  вычислена  сравнением  стоимости  проживания в нем  со  стоимостью проживания  в  Праге.


Таким образом, если у города Индекс цен  равен  134, это  означает, что  стоимость  жизни (проживания)  в  этом  городе  на 34%  дороже, чем проживание в Праге


Список городов России для  которых  есть  Индексы цен


Arkhangelsk

Astrakhan'

Barnaul

Belgorod

Biysk

Blagoveshchensk

Bratsk

Bryansk

Cheboksary

Chelyabinsk

Cherepovets

Chita

Grozny

Irkutsk

Ivanovo

Izhevsk

Kaliningrad

Kaluga

Kazan'

Kemerovo

Khabarovsk

Khabarovsk Vtoroy

Kirov

Komsomol'sk-na-Amure

Kostroma

Krasnodar

Krasnoyarsk

Kurgan

Kursk

Lipetsk

Magnitogorsk

Makhachkala

Moscow

Murmansk

Naberezhnyye Chelny

Nakhodka

Nal'chik

Nizhnekamsk

Nizhnevartovsk

Nizhniy Novgorod

Nizhniy Tagil

Novokuznetsk

Novorossiysk

Novosibirsk

Omsk

Orenburg

Orsk

Orël

Penza

Perm

Petrozavodsk

Pskov

Rostov-on-Don

Ryazan

Rybinsk

Saint Petersburg

Samara

Saransk

Saratov

Shakhty

Smolensk

Sochi

Stary Oskol

Stavropol'

Sterlitamak

Surgut

Syktyvkar

Taganrog

Tambov

Tol'yatti

Tomsk

Tula

Tver

Tyumen'

Ufa

Ul'yanovsk

Ulan-Ude

Velikiy Novgorod

Vladikavkaz

Vladimir

Vladivostok

Volgograd

Vologda

Voronezh

Yakutsk

Yaroslavl'

Yekaterinburg

Yoshkar-Ola

Yuzhno-Sakhalinsk



Недавние сравнения


 На  этой  карте  показаны   все города представленные  на  сайте Expatistan.


статью прочитали: 559 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
ватник, 13.01.2018 18:06:42
Информация верная, подтверждаю.
Рассчитана с упреждением и на трудового мигранта очень высокой проф. квалификации.
Например, туфли мужские, более-менее приличные, можно и за 1,5-2 штуки купить без всяких поисков. Но будет не чистая кожа, а прессовка.
Стрижка - 400.

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