Экспатистан: стоимость жизни в России

Стоимость жизни в России

Собираетесь в Россию? Вы знаете сколько Вам нужно денег чтобы поддерживать Ваш нынешний уровень жизни?

Питание



Обычный обед (включая напитки) в деловом районе города руб 407

Комбо-обед в закусочной (Big Mac или что-то подобное) руб 285

500 gr (1 lb.) куриных грудок без костей руб 140

1 liter (1 qt.) цельного молока руб 64

12 яиц, больших руб 94

1 kg (2 lb.) помидоров руб 165

500 gr (16 oz.) местного сыра руб 359

1 kg (2 lb.) яблок руб 89

1 kg (2 lb.) картошки руб 35

0.5 l (16 oz) местного пива в супермаркете руб 62

1 бутылка красного столового вина хорошего качества руб 550

2 литра Кока-Колы руб 92

Хлеб для 2-х человек в день руб 32 Жильё



Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в ДОРОГОМ районе руб 75,915

Месячная аренда мебелированной квартиры 85 m2 (900 Sqft) в нормальном районе руб 46,815

Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 2-х человек (кв. 85 m2) руб 6,739

Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в ДОРОГОМ районе руб 38,482

Месячная аренда мебелированной студии 45 m2 (480 Sqft) в нормальном районе руб 28,958

Коммун. услуги (отопление,электричество и т.д. в месяц за 1 человека (студия 45 m2) руб 5,348

Internet 8 Mbps (1 month) руб 487

40” flat screen TV руб 32,947

Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands) руб 6,033

Стиральный порошок (3 l. ~ 100 oz.) руб 364

Часовая ставка за уборку руб 597 Одежда



1 джинсы (Levis 501 или подобные) руб 4,964

1 набор летней одежды от High Street Store (Zara, H&M или подобных) руб 2,836

1 пара кроссовок (Nike, Adidas, или подобные) руб 5,698

1 пара мужских кожаных туфель руб 8,189 Tранспорт



Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (или подобный), новый, базовой комплектации руб 1,252,320

1 liter (1/4 gallon) бензина руб 39

Месячный проездной руб 1,995 Медицина и гигиена



Лекарства от простуды на 6 дней (Tylenol, Frenadol, Coldrex, или подобные) руб 394

1 упаковка (12 доз) антибиотиков руб 477

Короткий визит к частному доктору (15 minutes) руб 1,497

1 пачка тампонов (32 шт) (Tampax, OB, ...) руб 268

Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) руб 170

Шампунь для волос 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) руб 187

4 рулона туалетной бумаги руб 74

1 тюбик зубной пасты руб 110

Стандартная мужская стрижка в районе города где живут экспаты руб 682 Развлечения



Обычный обед для двоих в ближайшем баре руб 1,691

2 билета в кино руб 657

2 билета в театр (лучшие места) руб 4,662

Обед на 2-х в итальянском ресторане в экспат-районе с закусками, вторым, вином и десертом руб 3,760

1 коктейль в клубе в центре города руб 417

Каппучино в экспат-районе города руб 191

1 порция пива в ближайшем баре (500ml or 1pt.) руб 195

iPad Wi-Fi 128GB руб 34,213

Тариф на 1 мин. по предоплате (без плана или скидок) руб 2.45

Абонемент на 1 месяц в спортзал в деловом районе города руб 3,396

1 пачка Marlboro руб 121





Первые 11 городов России ранжированные по стоимости жизни (Индекс цен - Price Index)

Индекс цен (Price Index):

Чтобы вычислить стоимость Индекса цен каждого города, мы начали с того что установили значение Индекса цен равное 100 для базисного справочного города (которым оказалась Прага). Как только ориентир был установлен, значение Индекса цен любого города в базе данных была вычислена сравнением стоимости проживания в нем со стоимостью проживания в Праге.





Таким образом, если у города Индекс цен равен 134, это означает, что стоимость жизни (проживания) в этом городе на 34% дороже, чем проживание в Праге





Список городов России для которых есть Индексы цен

Недавние сравнения





На этой карте показаны все города представленные на сайте Expatistan.





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