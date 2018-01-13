Авиация для бедных? Анализ атаки дронов повстанцев на российскую авиабазу в Сирии

Ник – бывший офицер британской армии, проходит обучение в магистратуре Кингс-колледж (Лондон). В особенности интересуется конфликтами в Афганистане и Украине, а также безопасностью и международным развитием.

Ночью 6-го января 2018 года российская авиабаза Хмеймим, как сообщается, была атакована. Согласно видео и слухам с авиабазы, в этой атаке могли принимать участие беспилотники, хотя сообщалось и о применении ракет. Эти сообщения представляют интерес по следующим причинам. Во-первых, фронт пролегает примерно в 35 километрах от авиабазы. Соответственно, она находится за пределами дальности артиллерии, имеющейся у повстанцев. Во-вторых, российская независимая газета «КоммерсантЪ» утверждала, что 31-го декабря 2017 года та же база была обстреляна из минометов, в результате чего были уничтожены четыре Су-24, два Су-35 и военно-транспортный самолет Ан-72. Это предположительно крупнейшие потери в технике, понесенные российскими вооруженными силами с начала конфликта. Это сообщение вызвало скептическую реакцию, учитывая удаленность от фронта и прочие факторы. Минобороны России (МО РФ) отрицало уничтожение семи самолетов, однако заявило, что в результате «внезапного минометного обстрела» погибли двое военнослужащих. Однако предполагалось также, что эту атаку могли нанести небольшие беспилотники, вроде тех, которые эффективно использовало так называемое «Исламское государство» (ИГ).

Эти предположения об атаке 31 декабря получили некоторые подтверждения, когда МО РФ опубликовало заявление и фотографиисамодельных дронов, которые, по заявлению МО, атаковали российские базы на Хмеймиме и в Тартусе ночью 6-го января. В этой статье с помощью открытых источников изучаются обстоятельства применения этих дронов, атак, в которых они принимали участие, и возможность их участия в атаке 31 декабря.

Примечание: время везде дано в UTC, если не указано иное. Краткое руководство о том, как различные социальные сети отображают время и дату, доступно здесь.

Рис 1 — карта инцидентов с участием дронов этой модели и расположения фронтов на начало 2018 г (источник)

Атака на Хмеймим и Тартус 6 января 2018 г

Судя по всему, имеется единственное видео атаки на базу, однако геолоцировать его не представляется возможным, поскольку оно снято в темное время суток. Это видео было впервые опубликовано в 17:41 6 января в группе в Фейсбуке “Network News Jabla” (NN Jabla), посвященной новостям из населенного пункта Джебла к юго-западу от авиабазы Хмеймим. На видео упоминается «сирена в аэропорту Хамимим», а также «огонь ПВО по радиоуправляемым летательным аппаратам».

Видео, как сообщается, атаки на Хмеймим

8 января 2018 года МО РФ опубликовало заявление и фотографии одного из сбитых ими беспилотников, заявив следующее:

Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них: 3 были посажены на подконтрольную территорию вне базы; Еще 3 БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей.



Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Судя по снимкам, по крайней мере два БПЛА были захвачены в практически полностью сохранном состоянии.

Рис 2

Рис 3

Рис 4

Заметьте, что на снимках 3 и 4, по-видимому, представлены разные дроны, поскольку опоры и крылья (выделены желтым и красным) имеют несколько разную конфигурацию. Таким образом, в распоряжении российских военных оказалось по крайней мере два БПЛА. Впоследствии RT опубликовал еще один снимок, на котором видны шесть БЛА, три из которых в сравнительно сохранном состоянии.

Рис 5

По-видимому, это достаточно небольшие дроны — их размах крыльев составляет примерно три-четыре метра. Их конструкция выглядит довольно простой: фанерный корпус покрыт листами пластика, которые крепятся с помощью изоленты. Тягу обеспечивает небольшой двигатель, по-видимому бензиновый. В другом заявлении МО РФ указало, что дроны были запущены из населенного пункта Муаззара (الموزرة) в провинции Идлиб.

Атака на Военно-инженерную академию Хомса не позднее 3 января 2018 г

Эти БЛА ранее появлялись в кадрах из Сирии, хотя и не в таких количествах, как после атаки на авиабазу Хмеймим. На двух кадрах ниже, как сообщается, виден дрон, сбитый над Военно-инженерной академией в Хомсе, более чем в 100 километрах к юго-востоку от Хмеймима. Судя по коду встраивания в посте в Инстаграм, на который дается ссылка в статье, видно, что по крайней мере один кадр был загружен в 8:05 утра (по сирийскому времени) 3 января, то есть задолго до атаки на авиабазу Хмеймим 5-6 января. Хотя дрон оказался деформирован, видно, что он практически не отличается от дронов, использованных на Хмеймиме.

Рис 6

Рис 7

Следует обратить особое внимание на предмет, отмеченный желтым квадратом: он напоминает GPS-антенну, которые, согласно посту в фейсбуке МО РФ, также имелись у дронов, захваченных на Хмеймиме.

Атака на Хмеймим не позднее 18:52 1 января 2018 г

На кадрах ниже, опубликованных в 18:52 UTC 1 января в группе в Фейсбуке «NN Jabla» (той же, что опубликовала видео атаки на Хмеймим 6 января), виден идентичный БЛА, как сообщается, один из двух сбитых в «сельской местности». В посте указано, что в полдень 1 января 2018 года были слышны взрывы, которые, как предполагается, были вызваны этими БЛА.

Рис 8

Впоследствии «Muraselon news» опубликовали видео, которое, хотя и было опубликовано позже, по-видимому, представляло собой источник некоторых кадров, опубликованных ранее «NN Jabla». На нем видны обломки, как утверждается, БЛА, сбитого над Хмеймимом Сирийской арабской армией. Судя по обломкам, элементы БЛА были очень похожи на составные части дронов, которые мы изучили выше в этой статье.

Рис 9 — сравнение фанерного корпуса. Слева: видео «Muraselon news»; справа: МО РФ

Рис 10 — сравнение двигателей. Слева: видео «Muraselon news»; справа: МО РФ

Рис 11 — сравнение батарей. Слева: видео «Muraselon news»; справа: Кадр «Русской Весны» из Хомса

БЛА, сбитый, как сообщается, на равнине Эль-Габ, не позднее 08:38 1 января 2018 г

Дрон этого типа был замечен также, по-видимому, на контролируемой повстанцами территории, после того, как был, по сообщению, сбит бойцами оппозиционной исламистской группировки «Ахрар аш-Шам».

Рис 12. Перевод подписи: «Исламское движение «Ахрар аш-Шам» сбило разведывательный летательный аппарат режима“»[/

Очевидно, что это БЛА того же типа, что и замеченные в Хомсе и на Хмеймиме. По конфигурации изоленты на хвосте также очевидно, что этот БЛА наверняка уникален — то есть не один из тех, что мы изучили ранее. Этот кадр, как сообщается, снял боец «Ахрар аш-Шам» на равнине Эль-Габ — это ближайший к авиабазе Хмеймим район, который подконтролен повстанцам. Хотя геолокация этого изображения не представляется возможной, оно соответствует заявлению МО РФ, что дроны вылетели на Хмеймим из Муаззары. Поскольку эти дроны использовались для атаки на российские силы, представляется вероятным, что бойцы «Ахрар аш-Шам» по ошибке сбили БЛА другой группировки повстанцев.

Продажа дрона в Телеграме, датированная вечером 31 декабря 2017 г

В ходе расследования, проведенного Адамом Роунсли и Кристиааном Тритбертом для The Daily Beast, было установлено, что БЛА такого типа продавался в Телеграме. Ранее эти исследователи и Эрик Вудс установили, что в Телеграме действуют онлайн-рынки оружия. Этот продавец выставил на продажу и бомбы, сбрасываемые с БПЛА. Повреждения дрона и конфигурация изоленты на хвосте отличаются от таковых у БЛА, захваченного «Ахрар аш-Шам», что говорит о том, что это наверняка другой дрон. Наличие у дрона повреждений вызывает вопросы о том, как он был получен, и принимал ли участие продавец в его создании или же обнаружил один из рухнувших БЛА.

Рис 13

На вопрос о возможном местоположении продавца и времени публикации объявления Роунсли ответил следующее:

«Подавляющее большинство мест продажи лотов, выставляемых на этом рынке, находятся в Идлибе. Разумеется, возможно, что продавец дрона находился в другом месте, однако большая часть активности этого рынка сконцентрирована в Идлибе… Пост датирован вечером 31 декабря, а фотографии, по-видимому, сняты в темное время суток, однако я не могу с уверенностью утверждать, когда именно они были сняты».

Анализ БЛА

Хотя БЛА, по-видимому, сделаны из дешевых материалов, например из фанеры, пластиковых листов и изоленты, по крайней мере один из элементов довольно высокотехнологичен по сравнению с остальными: это GPS-антенна. Заявление МО РФ, что навигация БЛА осуществлялась при помощи GPS, соответствует наличию предполагаемой GPS-антенны в обломках, снятых в Хомсе. Отсутствие каких-либо камер также косвенно подтверждает это заявление: без камеры или прямой видимости оператору было бы тяжело пилотировать этот БЛА, особенно с расстояния в десятки километров. Это указывает на то, что эти, казалось бы, собранные «на коленке» БЛА имеют довольно высокий уровень автоматизации. Дальность дрона можно определить по целям, пораженным ночью 6 января: судя по карте, Тартус находится почти ровно в 100 километрах от заявленного места вылета.

Интерес также представляет конструкция опор БЛА. Ни на одном из кадров с дронами этого типа не видно никаких колёс. Напротив, у них имеются простейшие фанерные опоры, которые, вероятно, не обеспечивают мягкой посадки. Эти опоры нельзя даже назвать «салазками», поскольку они очень короткие и тонкие.

Рис 14

Видимая хлипкость конструкции опор вызывает вопрос: как именно эти БЛА запускаются и как возвращаются обратно? Судя по размеру БЛА и полезной нагрузке, они вряд ли запускаются с руки. Возможно, эти дроны запускаются с некой катапульты, как и многие военные и гражданские БЛА. Что же до возвращения дронов, то судя по сравнительно дешевым материалам конструкции и сложности посадки на такие «шасси», они вероятно считаются расходными, а возвращение их на место пуска вообще не предусмотрено. Разумеется, возвращение на место пуска на сравнительно небольшой скорости после бомбардировки российской базы не способствует выживанию тех, кто захочет вернуть себе дроны после посадки (или, скорее, крушения).

Интересен также механизм сброса боеприпасов с этих БЛА. Бомбы крепятсяна элементы каркаса крыльев. На каждый дрон можно подвесить до 10 боеприпасов.

Рис 15 (благодарим Эрика Вудса)

Боеприпасы, вероятно, крепятся под крылья с помощью некого механизма, который управляется сервоприводом. В отсутствии более подробных изображений внутреннего устройства механизма сложно определить, как именно он работает. Судя по тому, что на каждый элемент каркаса приходится только один сервопривод, боеприпасы, вероятно, сбрасываются одновременно.

Рис 16 — сервопривод отмечен желтым (кадр МО РФ)

Рис 17 — боеприпасы; место крепления отмечено красным (за кадр благодарим Эрика Вудса)

Анализ боеприпасов

Тщательно изучив бомбы, можно установить основы их конструкции: взрывчатка находится внутри слоя шарикоподшипников, помещенных в белый пластиковый корпус. Подрыв осуществляется с помощью неустановленного взрывателя, возможно, срабатывающего при соударении.

Рис 18 – Желтая стрелка указывает на шарикоподшипники внутри бомбы

В после NN Jabla от 1 января 2018 года имеются и другие кадры, на которых, по-видимому, изображены фрагменты бомб, в том числе взрыватели, фрагменты корпуса и шарикоподшипники, залитые эпоксидной смолой.

Рис19 — обратите внимание на шарикоподшипники, покрытые, по-видимому, эпоксидной смолой

Снимок, опубликованный позднее Министерством обороны России, не только совпадает с кадрами обломков от 1 января — на нем также полностью видна конструкция болеприпаса, в том числе взрывателя, который, по-видимому, срабатывает от соударения (на кончике имеется простейшая ударная пластина).

Рис 20 – обратите внимание на шарикоподшипники в эпоксидной смоле и простую конструкцию взрывателя

На одном из кадров, снятом, как сообщается, «Ахрар аш-Шам», видны любопытные удлиннения взрывателей, хотя их конкретное назначение установить не удалось. Возможно, они предназначены для детонации боеприпасов на уровне колена или пояса, что должно повышать их смертоносность.

Рис 21

Боеприпасы этих БЛА не являются ни небольшими минометными снарядами, ни, как это широко практиковало ИГ, модифицированными обычными боеприпасами. По-видимому, они специально изготовлены для применения с БЛА. ИГ, Федеральная полиция Ирака и РПК использовали внешне похожие боеприпасы, однако ни один из них не совпадает с боеприпасами этого БЛА.

Анализ тактики

Опираясь на приведенные выше источники и анализ, можно выдвинуть информированную гипотезу о способе применения этих БЛА. В связи с тремя из четырех упомянутых выше инцидентов упоминалось применение не менее двух БЛА, тогда как в налете на Хмеймим 6 января участвовали, как сообщается, десять дронов. Отсутствие камер на БЛА указывает на то, что в них, вероятно, заранее загружается маршрут, после чего они автономно летят к цели, где массово сбрасывают боеприпасы на указанных координатах GPS.

Посколько боеприпасы не имеют наведения и сбрасываются с летящего БЛА самолетного типа, а не с парящего винтокрылого дрона, они, вероятно, не отличаются точностью. Поэтому одновременный сброс большого количества бомб с нескольких дронов представляется разумным методом увеличения вероятности поражения. Судя по сравнительно дешевой в исполнении конструкции, ограниченной возможности мягкой посадки и возможности отслеживания возвращения дрона, они, возможно, более не используются или даже намеренно разбиваются после сброса боеприпасов.

Интересно, что после такой смелой атаки на столь важную цель ни одна группировка не взяла ответственность ни за один из таких ударов. Судя по количеству задействованных дронов и высокой ценности цели, наверняка эти удары были тщательно спланированы. Тем более удивительно то, что ни одна группировка не заявила о причастности к ним.

Атаковали ли эти БЛА авиабазу Хмеймим 31 декабря?

Обстоятельства атаки на Хмеймим 31 декабря остаются неясными. Мы знаем только, что двое российских солдат были убиты, а находящимся там самолетам был наверняка причинен некий ущерб. Имеются только три кадра повреждений самолетов, которые были лишь частично верифицированы, хотя свидетельства против их подлинности отсутствуют. Однако эти кадры наверняка были сняты вскоре после нанесения удара, так как на одном из них видна жидкость, вытекающая из пробоины в самолёте.

Рис 21 — обратите внимание на жидкость, вытекающую из пробоины

Дождливая погода, наблюдаемая на кадрах, соответствует погоде вечером 31 декабря.

Кадр 22

Кроме того, бортовой номер Су-24 на одном из кадров совпадает с ранее замеченным на авиабазе. Можно также провести геолокацию, сравнив задний план одного из снимков с кадром из видео, снятого на Хмеймиме в начале 2018 г.

Рис 23

Рис 24 (источник: https://youtu.be/DoVaDo9N1M0?t=45)

Хотя нет прямых доказательств участия этих дронов в атаке на Хмеймим 31 декабря, обстоятельства и контекст атаки не позволяют исключить такую вероятность. Как сообщается, система обороны Хмеймима ранее никогда не была прорвана, в том числе когда 27 декабря по базе был нанесен ракетный удар. Поэтому атака, в ходе которой были убиты двое военных и повреждены самолеты, должна была быть нанесена неожиданным способом. Это мог быть, например, минометный обстрел с малой дальности группой хорошо подготовленных бойцов, просочившихся через линию фронта.

Обнаружение двух дронов 1 января возле авиабазы указывает на другой вариант: повреждения техники и гибель двоих российских солдат были вызваны атакой с БЛА. Несколько БЛА, эффективное радиолокационное сечение которых соответствует крупным птицам, и которые движутся с аналогичной скоростью, вполне могли не быть обнаружены, если атака была неожиданной. Такой сценарий, который косвенно подтверждается наличием БЛА в этом районе не позднее 1 января, следует считать достаточно вероятным.

Выводы

Из описанных инцидентов видно, что боевые БПЛА продолжают представлять непосредственную угрозу для сил, действующих в Сирии. С 31 декабря эти БЛА участвовали по крайней мере в четырех атаках: на Хмеймим и Тартус 6 января, на Хомс 2-3 января и в районе Хмеймима не позднее 1 января. Также представляется достаточно вероятным, что дроны, найденные 1 января, участвовали в атаке на Хмеймим 31 декабря. Учитывая все вышеупомянутые атаки, а также продажу дрона в Телеграме, всего можно насчитать 18 БПЛА. Возможно, их было больше, но некоторые улетели, рухнули или не были найдены.

Заявление МО РФ, что те, кто запустил эти БЛА, должны были пользоваться поддержкой некого государства, вызывает сомнения. Еще большие сомнения вызывает предположение о некой причастности американского самолета «Посейдон» к этим дронам. Материал и конструкция БПЛА, в том числе боеприпасов, вполне доступны для местных ресурсов. Единственный сколько-нибудь высокотехнологичный элемент — GPS-антенна, которая входит в конструкцию многих дронов, имеющихся в свободной продаже. ИГ удалось создать целую программу БЛА со своим бюрократическим аппаратом, импровизированными дронами и массовым производством боеприпасов. Едва ли удивительно, что это удалось и еще одному участнику конфликта в Сирии. Однако эти атаки действительно отличает тактика. Хотя ИГ, как сообщалось, иногда применяло более одного БЛА за раз, они, по-видимому, никогда не наносили настолько массовых ударов с помощью дронов, имеющих некоторую степень автономности. Это говорит о понимании стратегической ценности дронов и высоком уровне планирования. Отсутствие заявлений или даже слухов со стороны повстанцев указывает на то, что те, кто изготовил эти БЛА и нанес эти удары, отличался высоким уровнем дисциплины и пониманием ценности информационной безопасности. Очевидно, что в случае выявления они станут первоочередной целью.

Хотя некоторые считают угрозу коммерческих и самодельных дронов незначительной, они способны наносить как тактический, так и стратегический ущерб. ИГ доказало это применением коммерческих БЛА в 2017 году, в том числе внушительным ударом по складу боеприпасов в Дейр-эз-Зоре. Те, кто осуществил атаку на Хмеймим, практически нанесли серьезный стратегический ущерб российской авиагруппе в Сирии, которая оказывает сирийскому режиму неоценимую поддержку. Хотя простота конструкции и материалов (фанера, изолента и пластиковые листы) развенчивает представление о сложности этих БЛА, очевидно, что использование дронов, будь то коммерческих или самодельных, будет продолжать играть важную роль в конфликтах будущего.





Благодарим за помощь при написании статьи Private Joker, Qalaat Al Mudiq, Abraxas Spa, Robi Sen и Adam Rawnsley.