Суд освободил спецназовца, воевавшего с коллекторами в экзоскелете

Суд постановил, что Мальцев не отдавал себе отчета в своих действиях, потому что коллекторы довели его до паранойи, сообщает Life.

История стала известной в августе 2016 года. Ветеран СОБРа хранил у себя дома целый арсенал: взрывчатку, боевые пистолеты и автоматы и даже самодельный металлический экзоскелет. В ходе следствия выяснилось, что отставному военному оружие понадобилось для того, чтобы отбиваться от коллекторов Росбанка, которым он задолжал $118 тысяч по ипотеке.

Согласно выводам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в центре имени Сербского, Мальцев страда паранойей.

Именно коллекторы довели Мальцева до психического заболевания, в результате чего он стал вооружаться, -установил суд. На основании диагностированного у Мальцева заболевания бывшего спецназовца суд полностью освободил от уголовной ответственности.

По словам адвокат Дениса Щипакина, юридически его подзащитного нельзя ни признать виновным, ни оправдать, так как из-за заболевания он не отдавал себе отчета в своих действиях.

Как установил суд, уволившись из органов, ветеран Чеченской войны и конфликта в Косово, 40-летний Антон Мальцев в 2008-м взял валютную ипотеку в Росбанке, с помощью которой купил ипотеку в городе Пушкино. Цена жилья поначалу выходила 3,4 млн рублей, но из-за кризиса и скачка доллара увеличилась до 7,5 миллиона (по графику платежей на 15 лет). Выплачивать долги у бывшего спецназовца не было никакой возможности.

Изъятый при обыске арсенал

В конце 2000-х Мальцева стали тревожить коллекторы. Несколько лет они систематически угрожали ему, подкарауливали у подъезда, заливали замки клеем и всячески мешали жить. Из-за долгов банку тогда же от Мальцева ушла жена и он начал вооружаться. Когда же через несколько лет приставы и коллекторы пришли выселять Мальцева за долги, они не смогли взломать дверь.

Когда с помощью кувалды они пробили дыру в стене, сработала перцовая граната, установленная на растяжку.

После штурма

При обыске с участием саперов МВД выяснилось, что Мальцев за эти годы превратил свою квартиру в крепость, установив бункерную дверь, поставил растяжки на входе и собрал целый склад оружия. Помимо легальных травматических пистолетов и "Сайги" оперативники нашли списанный автомат Калашникова и множество боевых пистолетов, в том числе с глушителями.

Всего у спецназовца нашли семь килограммов взрывчатки, больше десятка пистолетов, винтовки и даже несколько выстрелов от подствольного гранатомета. По всей квартире валялись банки с металлическими шарами, пулями и болтами. На полу лежали бронежилеты, шлемы, самодельная винтовка, арбалет и отдельные части оружия.

Однако жемчужиной коллекции стал самодельный экзоскелет, из-за которого экс-спецназовца стали называть «русским Железным человеком».

Мальцев сам сварил металлическую конструкцию из титана, арматуры и приладил сверху шлем. Предусмотрел возможность вставки бронежилета. Адвокат рассказывал, что однажды собровец даже гнался в этом костюме по двору за коллекторами с «Сайгой» наперевес на глазах у соседей.

Самодельный экзоскелет Антона Мальцева