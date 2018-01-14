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опубликовано редакцией на Переводике 14.01.18 05:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ТРЕВОГА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГАВАЙЯМ. НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ. ЭТО - НЕ УЧЕНИЯ


  • Паника охватила гавайцев  после того, как  была  объявлена  тревога  из-за  якобы  приближающейся  к  островам баллистической  ракеты.  

  • Тревога была объявлена   вследствие  человеческой ошибки.

  • Ложная тревога привела  получателей сообщения  в состояние безумства,   множество  людей  металось  в  поисках  укрытия  и  спасения.

Javier E. David 


U.S. Air Force | Reuters  МБР Minuteman III без БЧ  во  время   тестировочного  пуска  в  2:10 утра.

Паника охватила гавайцев  после того, как  была  объявлена ложная  тревога  из-за  якобы  приближающейся  к  островам баллистической  ракеты.

Сообщение о  тревоге  было  отослано  из-за человеческой ошибки -  сказал  CNN губернатор Гавайев  Дэвид Идж.

"Ошибка  была сделана  во время стандартной процедуры  пересменки,  сотрудник нажал на неправильную кнопку" сказал губернатор Идж. "Предупреждение  было  послано  на  сотовые телефоны,  на  телевидение и радио".

Около 13:00. ET, социальные медиа  разослали   на  мобильные телефоны   жителям Гавайев и  приезжим  “тревожные сообщения”  о  том,  что  к  острову  приближается  ракета.  Сообщение, которое было передано департаментом  гражданской обороны, сопровождалось зловещим предупреждением, что “это  -  не  учения”.

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ТРЕВОГА

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГАВАЙЯМ. НЕМЕДЛЕННО ИЩИТЕ УБЕЖИЩЕ. ЭТО - НЕ УЧЕНИЯ

southpaw@nycsouthpaw

Uh...

1:08 PM - Jan 13, 2018

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Ложная тревога привела  получателей сообщения  в состояние безумства,  говорят,  что множество  людей  металось  в  поисках  убежища  и укрытия, пока  член палаты представителей демократ Талси Габбард не разоблачил  сообщение  как ложную тревогу. Гавайские чиновники, а также  Командование вооруженными  силами  в зоне Тихого океана, последовали  его  примеру, но только  почти 40 минут спустя.

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Tulsi Gabbard

✔@TulsiGabbard

ГАВАЙИ - ЭТО ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА.  НЕТ НИКАКОЙ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ К ГАВАЙЯМ РАКЕТЫ. Я ПОЛУЧИЛ  ОФИЦИАЛЬНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ -  НЕТ НИКАКОЙ  ПОДЛЕТАЮЩЕЙ РАКЕТЫ.

1:19 PM - Jan 13, 2018

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"Система оповещения штата  объявило  Ракетную Тревогу ПО ОШИБКЕ! Нет НИКАКОЙ угрозы Гавайям"  сообщил представитель  Командования вооруженными силами  в зоне Тихого океана,  Дэвид Бенхам  в  своем  заявлении.

Майкл Кучарик, представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в Колорадо-Спрингсе,  штат Колорадо, заявил, что NORAD и американское   Северное Командование  все еще пытаются выяснить -  что произошло на Гавайях,  но что "NORAD не видит  ничего, что  бы  указывало  на любой вид угрозы" острову.

"Со стороны  NORAD и  американского Северного  Командования, мы все еще пытаемся понять  что произошло"  сказал он относительно ложной тревоги.

NORAD - американо-канадское объединённое  командование  которая занимается  обеспечением  контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороны  Северной  Америки. Американское Северное  Командование, также базирующееся  в Колорадо-Спрингсе, Колорадо,  занимается воздушной наземной и морской  обороной  континентальных Соединенных Штатов, Аляски, Канады, Мексики и части  Карибского моря.

Президент  Дональд Трамп,  который,  как говорят, в  момент объявления ложной тревоги  находился  на  Trump International Golf Course  во Флориде,  был  проинформирован  уже  после того как гавайцы  бросились  искать укрытия.

"Президент был информирован об  учениях  по  управлению в  чрезвычайных ситуациях в  штате  Гавайи. Это были  просто  учения в штате" заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Федеральная комиссия по коммуникациям США  подтвердила NBC News, что она начинает расследование ложной тревоги.


“Все рассматривали это как серьезную угрозу”

Паника стала  результатом  усиливающегося  напряжения  в  отношениях  между США и Северной Кореей  — факт, который не был забыт  гавайцами  и  приезжими,  поднятыми  по  тревоге ,  посланным  им   на  телефоны  ошибочным  предупреждением.  

Джоди Лачс, офтальмолог из Меррика, Нью-Йорк, приехавшая  на   Гавайи для участия  в  конференции, сказал CNBC, что  собиралась  на  завтрак  в  этот,  в других отношениях прекрасный день, когда сотни  кушавших  постояльцев отеля  одновременно  получили  ложное  сообщение  о  тревоге.

"В  первый  момент это было  чрезвычайно  тревожно..., все встали  и  довольно организованным способом  направились  внутрь отеля   на  регистрацию", потому что в месте проведения  конференции  не было подвала - рассказала  Лачс CNBC. О получасе, прошедшем  прежде чем  гости отеля получили отбой, она сказала, что некоторые люди с  полным  основанием   боялись и  плакали  пока  не поняли, что тревога была ложной.

"Большинство людей, очевидно, испытали огромное облегчение,  ведь  беспокойство было реальное, учитывая, что формулировка сообщения не  оставляла  места  сомнениям"  сказала  Лачс  каналу  CNBC. "[В связи] С напряженными отношениями с Северной Кореей все рассматривали это как серьезную угрозу".

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Sara Donchey

✔@KPRC2Sara

Это было на  моём телефоне, когда я проснулась сейчас. Я нахожусь в Гонолулу, #Hawaii, а  моя семья находится на Северном Берегу. Они  укрылись  в гараже. Моя мама и сестра плакали. Это была ложная тревога, но держу пари, что многие люди  были  потрясены

@KPRC2

1:58 PM - Jan 13, 2018

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Северная Корея провела  серию пусков  баллистических ракет за последние несколько лет и неоднократно угрожала США ядерным конфликтом. В условиях угрозы,  Гавайи в прошлом месяце,  впервые после  окончания  холодной войны,  проверили работу сирен, предупреждающих  о  ядерном  нападении.

"Это была  ложная тревога, но именно  так  [случайно] начинаются  войны" - твит  Джона Уолфстэла, ученого  в Фонде Карнеги за Международный Мир и эксперт по нераспространению ядерного оружия. Он призвал  к  тому  чтобы  переговоры  "военных  с  военными"   между США и Северной Кореей начались  "как можно скорее".

статью прочитали: 89 человек

   
теги: Гавайи  
   
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