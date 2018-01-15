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опубликовано редакцией на Переводике 15.01.18 05:28
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: на Китай упал обломок ракеты-носителя


Запуск одного из спутников системы Бэйдоу. Фото: Синьхуа
Заснятый на видео неизвестный объект из космоса оказался частью китайской ракеты-носителя, сообщает Синьхуа.
На юго-западе Китая в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район) местные жители сняли на видео падение неизвестного космического объекта. Когда «НЛО» столкнулся с землей, прозвучал мощный взрыв. Неопознанным объектом оказалась часть ракеты «Чанчжэн-3В», которая доставила на орбиту навигационные спутники «Бэйдоу-3». Они стали 26-м и 27-м спутниками.
По заявлению властей, зона падения части ракеты была установлена заранее.
«Бэйдоу-3» превосходит предыдущие поколения спутников по качеству сигнала. Она является самостоятельной разработкой Китайской академии космических технологий и Китайского НИИ ракетных технологий. Систему можно использовать при проведении поисково-спасательных операций. «Бэйдоу» переводится как «Северный ковш» — китайское название созвездия Большая Медведица.
К 2020 году Китай планирует увеличить количество спутников системы «Бэйдоу» до 35 и стать третьей в мире страной после США и России с глобальной национальной спутниковой системой, охватывающей весь мир.


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теги: Китай  
   
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