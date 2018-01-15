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опубликовано редакцией на Переводике 15.01.18 12:04 скаут: sergzelen; переводчик sergzelen;

Ссылка на оригинал Украина: Зеркало США. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат

Так называемые "майданы" на Украине уже настолько приелись мировой общественности, что проходящие сейчас протесты в Киеве воспринимаются публикой не иначе как традиционными осенне-зимними гуляниями, наподобие парижских "фейерверков". Между тем, параллельно с цирком Саакашвили в Киеве происходит более значительное и серьезное противостояние. Назрел внутренний конфликт между антикоррупционными и силовыми ведомствами страны. По факту, общаясь со СМИ, и представители этих организаций, и депутаты различных фракций Верховной Рады характеризуют происходящее сейчас на Украине как "Махновщину" или, выражаясь понятным языком, войну всех против всех.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий заявил украинскому телеканалу ТСН сразу после возвращения с антикоррупционного форума, прошедшего в Госдепе США, что противостояние различных ведомств может вылиться в войну, от которой пострадает вся Украина. Так, противоречия между национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и генеральной прокуратурой (ГПУ) уже переросли в гибридную войну с допросами с физическим и психологическим воздействием и взаимными обвинениями во всех смертных грехах. Одновременно представители обеих сторон посещают своих покровителей в США и успокоенные привозят очередные заверения в "1000 % поддержки".

Надо сказать, что такое противостояние государственных структур вызывает недоумение. Госдепартамент публично выражает поддержку и антикоррупционерам, и генеральной прокуратуре при условии разрешения конфликтов правовым путем и наказания виновных в преступных действиях чиновников. При этом в необъявленную войну оказалось втянуто ФБР. В июне 2016 года был заключен Меморандум о взаимопонимании между ФБР и НАБУ, позволяющий ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований и реализации антикоррупционных инициатив. Специальные агенты и аналитики Бюро работают в НАБУ на временной ротационной основе.

Само присутствие ФБР наталкивает на мысль о второй американской силе, незримо присутствующей на Украине, пожалуй, с момента обретения ею независимости. Это классический соперник Федерального бюро ЦРУ. Именно секретный визит 2014 года с целью оценки ситуации тогдашнего шефа Центрального разведуправления Джона Бреннана предшествовал началу активных военных действий на Украине. Именно ЦРУ стояло за назначением нынешнего киевского правительства и до поры до времени ограждало действующего президента страны от конкурентов. Например, поспособствовали отставке не в меру амбициозного премьер-министра Арсения Яценюка, конфликтовавшего с Петром Порошенко и метившего на его место.

Сразу становится понятна яростная непримиримость, с которой НАБУ и ГПУ бросаются обвинениями. Фактически, их руками выясняют отношения силовые ведомства и политические силы стороннего государства. Непрекращающееся внутреннее противоборство американских спецслужб уже стало притчей во языцех, обрастающей все новым грязным бельем. Кажется, со временем оно только усугубилось.



Так, во время предвыборной гонки ФБР нанесло по ЦРУ чувствительный удар, выдвинув обвинения по 12 пунктам, включая сговор против США, сговор с целью отмывания денег и дачу ложных показаний против руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера по бизнесу Ричарда Гейтса. Также в деле фигурировал другой его компаньон, Рик Дэвис, руководивший избирательным штабом Джона Маккейна. Манафорт известен своими связями в ЦРУ и консультациями Партии регионов, лидером которой являлся Виктор Янукович. После заявлений главы НАБУ Артема Сытника и украинского депутата Сергея Лещенко стало понятно, кто снабдил ФБР столь подробными ценными сведениями.



Тем не менее после прихода Трампа к власти победа на данном этапе противостояния двух структур оказалась на стороне ЦРУ. Директору ФБР Коми не помогла даже поддержка, которую он оказал нынешнему президенту США накануне выборов.

Истории уже известны случаи, когда Украина становилась плацдармом для выяснения отношений политических сил сторонней страны. При этом ни разу дело не заканчивалось мирно. Еще в XVII веке украинская территория стала театром боевых действий в результате кровавых распрей между польскими гетманами (высшими военачальниками войска Королевства Польского) украинско-казаческого происхождения. Результатом стал добровольный переход земель Войска Запорожского в подданство Российскому государству.



Еще больше украинское население пострадало во время второй мировой войны. Тогда, еще до вторжения в Польшу в 1939 году, Третий Рейх усиленно искал пути ослабления СССР. Ставка была сделана на старый испытанный метод Юлия Цезаря "Разделяй и властвуй", заключающийся в постепенном отторжении от него территории с недовольным населением. Украина считалась самой перспективной территорией для разжигания недовольства.



Однако и среди верхушки Третьего Рейха тоже были разногласия, носившие как идеологический, так и политический характер. Например, главный идеолог нацизма Альфред Розенберг вместе с адмиралом Канарисом (позже обвиненным в участии в покушении на Гитлера) планировали создание буферного украинского государства под контролем Третьего рейха. При помощи этих обещаний им удалось завербовать видного деятеля ОУН Андрея Мельника, а также ставшего притчей во языцех Степана Бандеру, рвавшегося, подобно Яценюку, возглавить правительство в "самостийном" украинском государстве. Причем, если второй все последующее время придерживался своей цели, то Мельник умел быстро подстраиваться под желания своих кураторов среди гитлеровского приближения. Когда Гиммлер и Кох, не признававшие идей Розенберга и желавшие ослабить его положение в НСДАП, дали понять, что фюреру не угодно создание украинского государства, Мельник тут же поспешил их заверить о своей готовности сотрудничать на любых условиях.

Парадоксально, но сложившиеся тогда отношения, как между различными ветками ОУН-УПА, так и между курировавшими их высшими чинами Третьего Рейха, очень напоминали ситуацию в нынешней Украине. Украинских националистических лидеров использовали не только для достижения германских целей, но и для устранения конкурентов во власти. Так, в конце концов, Розенбергу пришлось отойти от своей точки зрения, а многие из его влиятельных сторонников ушли в отставку, прямо как шеф Коми на радость шефу Помпео в мае этого года. А НАБУ, как организация, наиболее четко придерживающаяся курса, заготовленного для Украины американскими покровителями, успешно продолжает вести расследования, копая под уже неугодного Порошенко, зарекомендовавшего себя не с лучшей стороны. И вот уже акцию Саакашвили опосредованно поддерживает посол США в Украине Йованович, у которой хорошие отношения с советником по вопросам Нацбезопасности Макмастером и министром обороны Мэттисом. За самого Саакашвили, в сентябре весело тусившего во Львове с конкурентами нынешнего президента на будущих выборах Валентином Наливайченко и Андреем Садовым, поручилась большая подруга сенатора Маккейна Юлия Тимошенко и ряд депутатов Верховной Рады.

Вся эта неразбериха в противоборствующих сторонах кажется неупорядоченной и вызывает изрядную головную боль, особенно принимая во внимание, что этих соперничающих между собой сил и иностранных организаций, стоящих за ними, на Украине гораздо больше, чем тут описано, как в период Третьего Рейха, так и в настоящий момент. Ведущаяся в настоящее время на Украине война всех против всех является отражением конкурентной борьбы, происходящей в США между различными силовыми и политическими структурами.



Один факт остается вполне четким и определенным: будучи соседкой такой огромной державы как Россия, Украина всегда страдала желающих ослабить это влиятельное государство. За свою историю много раз ее использовали, искусственно разжигая националистические настроения и обнадеживая ложными обещаниями. Даже в "гуманных" планах Розенберга ей отводилась роль сырьевого придатка и буфера между Германией и восточнославянскими странами без права на независимость.

Также и сейчас США видят в Украине управляемую территорию, которую можно использовать для стратегических и экономических целей. Они умело манипулируют киевским правительством методом кнута и пряника. В любой момент неугодную украинскую марионетку от политики можно заклеймить коррупционером и заменить на более покладистого кандидата или же спровоцировать очередной кровопролитный майдан с репрессиями и гражданской войной. Украина сейчас не более свободна, чем при вторжении фашисткой Германии в 1941 году. Мельники, бандеры, гетманы скоропадские сменились новыми героями, но не поменяли своей сути. Ради эфемерных обещаний и искусственно подогреваемых амбиций они также рвут страну на части, не щадя ни друг друга, ни простых соотечественников. А мировая общественность одобрительно наблюдает, как светоч демократии решительной рукой наводит порядок в "темной дремучей" Украине, и каждый думает: "Хорошо, что не меня!"

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