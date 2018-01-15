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опубликовано редакцией на Переводике 15.01.18 13:28
скаут: pavarog; переводчик pavarog;
 
 

"Российская угроза" чревата расколом НАТО



Можно сказать, что сегодня это уже состоявшийся факт. 

Вопреки мантрам о сплоченности и монолитности,  как такового  единства в НАТО уже давно нет:  безоговорочную поддержку антироссийской позиции выражают лишь страны Балтии и отдельные государства Восточной Европы типа Польши, некоторые члены альянса выступают за восстановление диалога с Россией, а Турция и вовсе взаимодействует с ней на сирийском плацдарме военных действий, развивает военно-техническое сотрудничество и заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Руководство блока в лице его Генсека публично выражает заинтересованность в прямых контактах с главой российского Генштаба и расширении практики взаимных брифингов. И судя по интонациям и настрою Столтенберга, речь не просто о желании "встретиться за чашкой чая".

Диссонансом звучат  громогласные заявления Вашингтона о "принципиальной" невозможности нормализации диалога с Россией до решения "украинского вопроса".  Это вообще такая тенденция сегодня внутри НАТО, когда львиная доля антироссийской риторики исходит исключительно от США. Более того, некоторые высказывания отдельных персонажей американской военно-политической сцены свидетельствуют об их заинтересованности в расширении противостояния с Москвой, доведения ситуации до некоей критической точки. США устами своего госсекретаря Рекса Тиллерсона предупреждают союзников об опасности какого-либо "несанкционированного" Вашингтоном сближения с РФ, угрожая чуть ли не отлучить их от Блока в случае ослушания.

Можно ли на основании вышесказанного говорить о расколе внутри североатлантического альянса? Думаю, пока еще рано, но все идет к тому. Если США в самое ближайшее время не сменят тактику общения со своими европейскими партнерами – кризиса не миновать.

Дело в том, что Европа устала жить под жестким диктатом США.  Страны "старой" Европы жаждут большей самостоятельности и давно уже задумываются о создании собственных – европейских - вооруженных сил, которые бы полноценно заменили НАТО. Более того, ряд влиятельных европейских политиков допускает даже создание общих для России и Европы оборонительных систем, особо подчеркивая то обстоятельство, что  Россия и Европа не являются геополитическими противниками, а угрозы у них общие.

Вместе с тем, следует понимать, что в какой-то обозримой перспективе перемены в отношениях между НАТО и РФ - невозможны. Суть НАТО – противодействие России. Все остальное неважно. Как военный альянс НАТО заинтересован в обострении кризиса в отношениях с Россией, так как этот кризис является сегодня единственным аргументом, подчеркивающим нужность и полезность НАТО для западного мира. Для того, чтобы военный блок существовал — нужен враг, и такой  враг для НАТО сейчас - Россия.

Именно поэтому Соединенные Штаты с таким энтузиазмом придумывают все новые и новые угрозы, от которых якобы способен защитить Европу только Североатлантический альянс, где "российская угроза" — первая в списке.  И тем самым задают общее направление антироссийского вектора НАТО.

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теги: Россия, США, Европа  
   
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