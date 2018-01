архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.01.18 07:12

"Economists wouldn't have got Russian sanctions wrong if they'd read Anna Karenina, academics say" США - 15 января 2018 г. Прежде чем вводить санкции, следовало бы прочитать “Анну Каренину” Hollie Wong 15 января Что произошло бы, если бы экономисты прекратили слушать друг друга и вместо этого начали бы извлекать уроки из “Анны Карениной”? Это именно то, что, как полагают Мортон Шапиро, президент Северо-Западного университета, и Гэри Сол Морсон, преподаватель искусств и гуманитарных наук в Северо-Западном, должны сделать экономисты. "Мы думаем, что экономическая наука может уяснить для себя очень многое, если она расширит свои перспективы, если экономисты начнут заимствовать знания из других дисциплин, особенно из тех, которые имеют дело с культурой и особенно - с большой литературой" сказал Морсон каналу CNBC. "В то время как экономика - действительно полнокровная и важная дисциплина, если бы у нас было немного больше смирения и немного меньше гордыни, мы могли бы существенно повысить её эффективность" добавил Шапиро.

Мортон Шапиро, президент Северо-Западного университета, во время интервью в Нью-Йорке, США, в среду, 14 апреля 2010. Оба профессора хотят, чтобы экономисты поняли важность учета культурных факторов при разработке экономических прогнозов или принятии экономических решений. "У экономистов есть такая идея, что их дисциплина - это точная наука, типа ньютоновой физики и они думают, что им, так же, как и физикам не нужно читать романы" сказал Морсон. "Но, на самом деле, это не точная наука. У неё [экономики] есть многое, чему она может научить нас, но ей требуется немного больше смирения и умения извлекать уроки из того, чему нас учит большая литература". В своей книге "Cents and Sensibility" Морсон и Шапиро заостряют внимание на реальных экономических ситуациях, которые, возможно, были бы лучше разрешены при понимании культурных факторов. Для Морсона, санкции, введенные против России в 2014 г., за ее действий в Крыму, являются примером бессмысленного экономического решения. Экономисты не спрогнозировали ответную реакцию Путина на санкции, а могли бы, если бы они больше понимали русскую культуру, сказал он. "Что сделал Путин? Он удвоил ставки. “Вы накладываете санкции на нас, мы наложим ещё больше санкций, Вы собираетесь ограничить импорт, а мы ограничим его еще больше”. В стандартной экономической модели это не имеет никакого смысла. Но русские склонны думать, что люди существуют для славы государства, люди живут и умирают, но Россия продолжается. И это - то, что действительно имеет значение. Если бы вы читали русскую литературу, то вы бы увидели, что это национальное восприятие, не соответствующее экономической модели, согласно которой вели бы себя американцы или англичане, действительно имеет предельно ясный смысл с точки зрения русских".

Президент России Владимир Путин, Афины, Греция, 27 мая 2016 г. В книге "Cents and Sensibility", Морсон и Шапиро используют знаменитый меморандум Всемирного банка 1991 года как иллюстрацию того насколько неправы могут быть экономисты. "В меморандуме было просто сказано, что отходы, накапливающиеся в Западной Европе, в Восточной Азии и Северной Америке, следует отправлять в те места, где люди умирают в среднем в 50 лет, а не в 70, и почти не имеют образования" сказал Шапиро. "Такой подход показывает, я бы сказал, моральное банкротство, и едва ли не безумие экономической науки". Морсон сказал: "Это - тот вид безумия, которое вы получаете, когда думаете только с точки зрения вашей собственной дисциплины и не берете в расчет других соображений, например - этических или даже просто - как это звучит для людей со стороны". Описывая "моральную ответственность" экономистов за правильность их прогнозов и решений, Шапиро сказал, что экономисты "не могут взять и просто применить экономические принципы" ни к какой стране. "Если мы поймем политику, и историю, и религиозные различия, если мы будем читать литературу, то тогда, возможно, у нас появится правильное представление о том, как по-разному люди могут реагировать" сказал он. "Коль скоро они [экономисты] ставят своей целью улучшение человеческой жизни, то они должны принять во внимание идеи справедливости и морали, которые действительно имеют отношение к данному вопросу, но с которыми у экономики нет “инструментов”, чтобы работать" добавил Морсон. статью прочитали: 326 человек Комментарии