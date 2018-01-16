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опубликовано редакцией на Переводике 16.01.18 13:10
скаут: pavarog; переводчик pavarog;
 
 

Акт войны


Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет вопреки неоднократным предостережениям мирового сообщества. Текст резолюции предложили США.
Согласно документу, поставки нефтепродуктов в КНДР в 2018 году будут ограничены 500 тыс. баррелей, что, примерно, на 90 процентов меньше того, что было импортировано Пхеньяном в 2016 году.
Между тем Северная Корея живет "под санкциями" уже более 10 лет. Только за последние два года ООН ограничила экспорт северокорейского угля в Китай на 60 процентов, запретила экспорт меди, никеля, серебра и цинка . Запретила международные поездки и заморозила активы четырех северокорейских компаний и 14 граждан Северной Кореи, в том числе главы разведки КНДР, а также ввела ограничения на инвестиции в северокорейскую экономику. Последние ограничения уже обошлись Пхеньяну примерно в один миллиард долларов. Согласно новым санкциям, запрещается экспорт рабочей силы из Северной Кореи, что коснется, в том числе и России, где работает достаточно много северокорейских трудовых мигрантов. Теперь они должны вернуться домой в течение ближайших 24 месяцев.
Следует отметить, что власти Северной Кореи отправляют за границу преимущественно квалифицированных рабочих, в основном строительных специальностей с тем, чтобы обеспечить приток иностранной валюты в страну, который резко сократился после введения международных санкций. До сих пор ограничения ООН не затрагивали эту статью доходов северокорейского правительства. Помимо России тысячи трудовых мигрантов из Северной Кореи трудятся на стройках в Китае, Монголии и на Ближнем Востоке.
Северная Корея назвала очередные санкции, наложенные Советом Безопасности ООН на Пхеньян, актом войны. В заявлении министерства иностранных дел КНДР эти санкции называются "всесторонней экономической блокадой" и обещается "адекватный ответ", в частности дальнейшее развитие ядерной программы и программы запуска баллистических ракет.
Принимая во внимание уже имеющийся у ООН "санкционный" опыт, есть все основания утверждать, что новые санкции окажутся  столь же неэффективными, как и все предыдущие. А с учетом доказанных  и подтвержденных международными экспертами успехов Пхеньяна в развитии национальной ракетно-ядерной программы еще и контрпродуктивными. Так, соответствующими "ответами" Пхеньяна на санкции уже становились успешные испытания "баллистической ракеты, способной нести крупную ядерную боеголовку",  "межконтинентальной баллистической ракеты", "водородной бомбы, достаточно компактной для применения в качестве боеголовки ракеты дальнего радиуса действия". Ждем очередных победных реляций?..
Первоисточник.

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