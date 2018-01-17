ТЕОРИЯ ГЛУПОСТИ

и следующие из нее ПЯТЬ ЗАКОНОВ ЖИЗНИ В СТРАНЕ ДУРАКОВ

Итальянский историк-экономист Карло Чиполла основательно подошел к вопросу о природе глупости. Долгие годы исследований привели ученого к тому, что он сформулировал 5 универсальных законов, работающих в любом обществе.

Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее, чем мы привыкли о

ней думать.





Первый закон глупости:

Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают.

Звучит как размытая банальность и снобизм, но жизнь доказывает его истинность.

Как бы вы ни оценивали людей, вы постоянно будете сталкиваться со следующими ситуациями:

Человек, который всегда выглядел умным и рациональным, оказывается невероятным идиотом.

Глупцы все время возникают в самых неожиданных местах в самое неподходящее время, чтобы разрушить ваши планы.





Второй закон глупости:

Вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств.

Годы наблюдений и опытов утвердили меня в мысли, что люди не равны

— одни глупы, другие нет — и это качество закладывается природой, а не культурными факторами.

Человек является глупцом так же, как он является рыжим или имеет первую группу крови. Он таким родился по воле провидения, если хотите.

Образование не имеет ничего общего с вероятностью наличияопределенного числа глупцов в обществе. Это подтвердили многочисленные эксперименты в университетах над пятью группами: студентами, офисными служащими, обслуживающим персоналом, сотрудниками администрации и преподавателями.

Когда я анализировал группу низкоквалифицированных сотрудников, число глупцов оказалось большим, чем я ожидал (Первый закон), и я списал это на социальные условия: бедность, сегрегацию, недостаток образования.

Но, поднимаясь выше по социальной лестнице, то же соотношение я увидел среди белых воротничков и студентов.

Еще более впечатляющим оказалось увидеть то же число среди профессуры

— брал ли я маленький провинциальный колледж или крупный университет, та же доля преподавателей оказывалась глупцами.

Я был так поражен результатами, что решил провести эксперимент над интеллектуальной элитой — нобелевскими лауреатами.

Итог подтвердил супер силы природы: то же определенное количество лауреатов были глупы.

Идею, которую выражает Второй закон, сложно принять, но многочисленные эксперименты подтверждают ее железобетонную правоту.

Феминистки поддержат Второй закон, поскольку он гласит, что дур среди женщин не больше, чем дураков среди мужчин.

Жители стран третьего мира утешатся тем, что развитые страны не такие уж и развитые.

Выводы из Второго закона пугают: станете ли вы вращаться в британском высшем обществе или переедете в Полинезию, подружившись с местными охотниками за головами; заточите ли вы себя в монастыре или проведете остаток жизни в казино в окружении продажных женщин — вам везде придется сталкиваться с таким же количеством идиотов, которое (Первый закон) всегда будет превышать ваши ожидания.





Третий закон глупости:

Глупец — это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту или даже оборачиваются вредом для него.

Третий закон предполагает, что все люди делятся на 4 группы:

простаки (П), умники (У), бандиты (Б) и глупцы (Г).

Если Петя предпринимает действие, от которого несет потери, и при этом приносит выгоду Васе, то он относится к простакам (зона П).

Если Петя делает нечто, что приносит выгоду и ему, и Васе, он умник, потому что действовал умно (зона У).

Если действия Пети несут ему выгоду, а Вася от них страдает, то Петя — бандит (зона Б).

И, наконец, Петя-глупец находится в зоне Г, в минусовой зоне по обеим осям.

Нетрудно вообразить масштабы урона, который способны нанести дураки, попадая в управленческие органы и обладая политическими и социальными полномочиями.

Но отдельно стоит уточнить, что именно делает дурака опасным.

Глупые люди опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения.

Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален

— он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их.

Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.

Спрогнозировать действия глупца невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время.

У вас нет способов предугадать, когда идиот нанесет удар.

В конфронтации с дураком умный человек полностью отдает себя на милость дурака, создания без понятных умнику правил. Атака глупца обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры.

Это то, о чем писал Шиллер: «Против глупости бессильны даже боги».





Четвертый закон глупости:

Не-глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов.

В частности, не-глупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем.

Простаки из зоны П обычно не способны распознать опасность дураков из зоны Г, что неудивительно. Удивительно как раз то, что глупцов также недооценивают и умники, и бандиты. В присутствии глупца они расслабляются и наслаждаются своим интеллектуальным превосходством, вместо того чтобы срочно собраться и минимизировать ущерб, когда дурак что-нибудь выкинет.

Распространен стереотип, что дурак вредит лишь самому себе.

Нет. Не нужно путать дураков с беспомощными простаками.

Никогда не вступайте в альянс с дураками, воображая, что можете использовать их ради своей выгоды — если вы так поступите, то очевидно, что вы не понимаете природы глупости. Так вы сами предоставляете дураку поле, на котором он может разгуляться и нанести больший урон.





Пятый закон глупости:

Глупец — самый опасный тип личности.

Следствие: глупец опаснее, чем бандит.

Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко.

Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и, поскольку.идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью.

Это легко видеть на примере любой страны, где власть коррумпирована, а граждане постоянно обходят законы.

Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется.

Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что произвели умные люди.

В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится в бездну хаоса, ненависти и разрушения

Источник: newconcepts.club

Автор: Карло Чиполла (Италия)

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