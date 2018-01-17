Странная Англо-русская война

Это была одна из самых необычных войн в истории России. Она продолжалась пять лет, противники сталкивались в арктических льдах, Средиземном море и близ мыса Доброй Надежды, а русский флот, пусть и временно, был почти полностью выведен из строя. Тем не менее эту войну мало кто помнит.





Революционные события во Франции конца XVIII века заставили объединиться большинство европейских держав. В первых четырех антифранцузских коалициях на протяжении 15 лет активно участвовали Британская и Российская империи. Клин в их боевое братство вбил Тильзитский мир между Россией и Францией, заключенный по результатам кампании 1806−1807 годов.

Во время встречи двух императоров на плоту посередине Немана в конце июня 1807 года Александр I, желая угодить Наполеону, сказал: «Я так же, как и вы, ненавижу англичан и готов вас поддерживать во всём, что вы предпримете против них». Наполеон поддался на эту уловку: «В таком случае мы сможем договориться, и мир будет заключён». По условиям Тильзитского мира, Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии, затеянной Наполеоном еще год назад. Русские порты закрылись для английских кораблей, а ввоз британских товаров и отправка грузов в Великобританию были запрещены. Таможенная война стала событием, наделавшим много шума в Европе и прозвучавшим гораздо громче, чем внешнеэкономические санкции.



Встреча Александра и Наполеона в Тильзите

В начале сентября к датскому принцу-регенту Фредерику явился английский посол Джексон и заявил, что его стране точно известно, будто Дания собирается присоединиться к континентальной блокаде. Дабы не допустить этого, Джексон потребовал передать весь датский флот под английское управление и позволить британской армии оккупировать остров Зеландия, на котором расположен Копенгаген. Слова посла подкреплялись видом из окна дворца: на горизонте маячил английский флот из 25 линейных судов, 40 фрегатов и 380 транспортов с 20-тысячным десантом на борту.

Несмотря на эти аргументы, принц отказался удовлетворить претензии Лондона. Тогда 7 сентября британцы начали шестидневную бомбардировку Копенгагена. Половина города сгорела, жертвами пожара стали более двух тысяч жителей. После высадки английского десанта престарелый командующий датской армией генерал Пейман объявил о капитуляции. Агрессоры увели весь уцелевший датский флот, спалили верфи и морской арсенал. Тем не менее Фредерик отказался утвердить капитуляцию, а Пеймана отдал под суд.



Британская бомбардировка Копенгагена 7 сентября 1807

События в Копенгагене переполошили Европу. Наполеон пришел в ярость. Возмутилась и Россия: Дания была её верной союзницей уже более ста лет, а род Романовых находился в родстве с датской династией. Вдобавок разбойничье нападение англичан оказалось бесполезным: раненая, но не сломленная Дания присоединилась-таки к континентальной блокаде. Только после этого 4 ноября Англия формально объявила ей войну. Через три дня Петербург разорвал дипломатические отношения с Лондоном.

Первой жертвой войны с Англией стала средиземноморская эскадра адмирала Дмитрия Сенявина. В 1804—1806 годах основные силы балтийского флота были отправлены в Адриатическое и Эгейское моря, где успешно сражались с французами и турками и освобождали Ионические острова. Русский флот блокировал Константинополь, над столицей Османской империи нависла реальная угроза капитуляции. Но Турция издавна находилась в дружеских отношениях с Францией, и после заключения Тильзитского мира русские средиземноморские победы кончились. Сенявин получил приказ Александра I вернуть туркам Тенедос, а Ионические и Далматинские острова передать Франции. Удрученные русские моряки возвращались на Балтику.

По дороге домой 30 октября основные силы русской эскадры зашли в нейтральный Лиссабон. Спустя несколько дней его порт был блокирован английским флотом. В то же время со стороны Испании к португальской столице продвигались французские войска. Перепуганный король Португалии Иоанн VI удрал в Бразилию, где отсиживался несколько лет. Эскадра Сенявина оказалась меж двух огней. Александр I велел адмиралу исполнять все приказы, «которые от его величества императора Наполеона посылаемы будут». Однако Дмитрий Николаевич терпеть не мог Бонапарта и не хотел рисковать жизнями русских моряков ради интересов корсиканского выскочки. Он объявил российские десять линейных кораблей и три фрегата нейтральными. В таком статусе эскадра Сенявина провела в лиссабонском порту почти год.



Дмитрий Николаевич Сенявин

Тем временем войска герцога Веллингтона полностью освободили территорию Португалии от французов. В августе 1808 года русской эскадре стал реально угрожать захват со стороны англичан. Сенявин оказался отличным дипломатом. В случае атаки на свои корабли он пообещал взорвать их, уничтожив при этом половину Лиссабона. Начались переговоры, в результате которых русская эскадра за исключением линкоров «Рафаил» и «Ярослав», оставшихся в Лиссабоне на ремонт, двинулась в Англию. Британцы пообещали считать сенявинские корабли не пленными, а «яко в залоге» и вернуть их в целости и сохранности России через полгода после окончания войны. Флот шел, хотя и под английским конвоем, но с поднятыми Андреевскими флагами. Мало того, Сенявин как старший по чину офицер принял командование над объединённой англо-русской эскадрой и сам привел её в Портсмут 27 сентября 1808 года.

Русские моряки «гостили» в Англии почти год. Несмотря на договоренности, британцы под различными предлогами откладывали их возвращение домой. Только 5 августа 1809 года экипажи на транспортах отправили в Ригу. Сами же корабли вернулись в Кронштадт в 1813 году. Сенявин спас эскадру и подчиненных, но не уберегся от гнева императора. Александр, возмущенный отказом адмирала во всём повиноваться Наполеону, фактически понизил Сенявина в должности и держал его в опале до самой своей смерти.

Утратой, пусть и временной, эскадры Сенявина русские потери не ограничились. Еще в ноябре 1807 года в проливе Ла-Манш англичане захватили фрегат «Спешный» и транспорт «Вильгельмина», которые везли деньги для средиземноморской эскадры. Фрегат «Венус» укрылся от англичан в Палермо, и был передан на хранение неаполитанскому королю. Остатки средиземноморского флота не осмеливались выходить из портов Венеции, Триеста и Тулона: на море безраздельно господствовали англичане. Корабли так и остались в контролируемых французами гаванях, а их экипажи вернулись в Россию посуху.



Шлюп «Диана»

Британцы доставали русских даже в Южной Африке. 3 мая 1808 года в Саймонстауне был задержан научный шлюп «Диана», направлявшийся на Камчатку, под командованием Василия Головнина. Английские адмиралы явно не знали, что им делать с заплывшими так далеко русскими. Они не объявляли их пленными, так как иначе моряков пришлось бы кормить. Судя по всему, британцы надеялись, что неохраняемая «Диана» убежит из Африки и проблема решится сама собой, однако дисциплинированный Головнин решился на побег только через год. 28 мая 1809 года оголодавшая команда подняла на «Диане» паруса и покинула рейд Саймонстауна.

Все эти столкновения пока обходились без жертв. Корабельные пушки заговорили только на Балтике. В 1808 году Россия начала войну еще и со Швецией, флоту которой оказала союзническую поддержку Великобритания. В июле 1808 года английские линкоры «Центавр» и «Имплакейбл» атаковали поврежденный 74-пушечный русский «Всеволод». Его команда отчаянно сопротивлялась и, чтобы предотвратить захват, выбросила судно на мель. Англичане взяли накренившийся «Всеволод» на абордаж, уничтожив в бою почти всю его команду. Поняв невозможность снятия трофея с мели, британцы подожгли русский линкор и удалились, по дороге потопив еще три канонерские лодки.



«Всеволод» после боя с английской эскадрой

11 июля 1808 года наблюдавший за английскими крейсерами в Финском заливе 14-пушечный катер «Опыт» под командованием лейтенанта Гавриила Невельского у острова Нарген столкнулся с английским 50-пушечным фрегатом «Сальсет». Пока стоял штиль, «Опыт» на вёслах пытался уйти от преследования, но как только подул ветер, фрегат нагнал русский катер. Сдаться Невельской отказался. Завязался неравный четырехчасовой бой. Только после того, как большинство русских моряков погибли, а все оставшиеся в живых, включая Невельского, были тяжело ранены, поврежденный «Опыт» прекратил сопротивление. В знак уважения перед мужеством русских англичане отпустили взятый в плен экипаж «Опыта». В Санкт-Петербурге тяжело раненый в челюсть Невельской получил в награду годовой оклад жалования.



Бой у острова Нарген 11 июля 1808 года

В конце весны 1809 года, как только Балтийское море очистилось от льдов, английские фрегаты стали захаживать в Финский залив. Кронштадт готовился к обороне, укрепив оба фарватера. Устроили несколько новых батарей, в основном на искусственных островах. Кроме того, несколько старых кораблей превратили в блокшивы — плавучие батареи, расположив их между островом Котлин и Лисьим Носом. К таким укреплениям английские корабли приблизиться не решились.

В июне-июле 1809 года боевые действия велись в основном на южном побережье Финляндии, контролировавшемся к тому времени российскими войсками. У Паркалауда недалеко от Свеаборга высадился английский десант, но эта попытка перевести войну с моря на сушу окончилась неудачей. Борьба продолжилась в финских шхерах, где небольшие английские суда нападали на русские транспорты, снабжавшие армию провизией и боеприпасами. Наиболее крупное сражение состоялось 17 июля, когда шесть гребных иолов и две канонерские лодки были атакованы двадцатью английскими гребными судами. В этом бою русские потеряли двух офицеров и 63 матроса. 106 человек попали в плен. Английские потери были скромнее: два офицера и 37 нижних чинов. Ни одно, даже самое малое, российское судно не стало британским трофеем: все они после ожесточенных стычек имели такие повреждения, что их приходилось сжигать.

17 сентября 1809 года между Россией и Швецией был заключен мир. В связи с этим десять английских линкоров и 17 других судов покинули Балтийское море. Боевые действия там больше не велись. К русским берегам английские корабли отныне приближались только на севере. Архангельск был хорошо укреплен, и атаковать его британцы не решились. Они ограничились разорением небольших рыбацких селений и нападением на торговые суда в Белом и Баренцевом морях. Правда, даже эти рейдерские атаки не всегда проходили гладко.



Памятная доска в честь подписания Эребруского мира

В июле 1810 года русское торговое судно «Евплус II» отправилось из Архангельска в Данию с грузом ржи на борту. 19 августа у берегов Норвегии судно атаковал английский бриг. Британцы объявили «Евплус» захваченным, и высадили на его борт трофейную команду. Шкипер Матвей Герасимов прикинулся покорившимся и ни в чем не перечил рейдерам, усыпляя их бдительность. В ночь на 23 августа, когда разыгрался шторм, и вражеский бриг отнесло дальше в море, архангельские моряки под командой Герасимова убили трёх англичан на палубе, заколотили каюту, в которой спали остальные рейдеры, и повернули «Евплус» к родным берегам. По дороге они зашли в норвежский порт Вардгуз, сдали пленных англичан датским властям и благополучно вернулись домой. В конце года Матвей Герасимов стал одним из первых гражданских лиц, награжденных знаком отличия ордена Святого Георгия.

Кроме подобных незначительных происшествий никаких боевых действий между враждующими сторонами в 1810—1812 годах не велось. Завершил вялотекущую Англо-русскую войну тот самый Наполеон, который и развязал её пять лет назад. Сразу же после начала вторжения его войск в Россию между Лондоном и Петербургом начались мирные переговоры в шведском городе Эребру. Они закончились 28 июля 1812 года подписанием договора. Обе империи провозгласили согласие и дружбу, а в торговле — принцип взаимного наибольшего благоприятствования. Этот договор действовал более сорока лет — до Крымской войны.

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