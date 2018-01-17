К китайскому Новому году подготовят 7 тысяч тонн водки маотай

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К главному национальному празднику китайский производитель водки подготовит 7 тыс. тонн напитка, сообщает Global Times со ссылкой на Синьхуа.



Компания «Гуйчжоу Маотай» (Kweichow Moutai Group) произведет как минимум 7 тыс. тонн водки маотай для китайского Нового года. Такое большое количество продукта необходимо, чтобы удовлетворить повышенный спрос на напиток во время народных гуляний. Праздник отмечается по лунному календарю. В 2018 году дата торжества выпадает на 16 февраля.



Самый ходовой продукт компании «Гуйчжоу Маотай» — 53-градусная водка Фэйтянь — сейчас продается за 1499 юаней ($232). В 2018 году компания надеется на доход минимум в 90 млрд юаней ($14 млрд).



Маотай — китайский крепкий алкогольный напиток (разновидность байцзю). Китайская водка производится из сого, а ее крепость варьируется от 35% до 53%. Водка названа маотай (茅台) по основному месту изготовления — городку Маотай в провинции Гуйчжоу. При Мао Цзэдуне маотай стал национальным и дипломатическим напитком, а сейчас без него не проходит ни одно торжественное китайское событие.



Маотай так популярен, что в его честь открыли

аэропорт

и

институт

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