опубликовано редакцией на Переводике 18.01.17 06:19

"Электрохимическое оружие США: НАТО разрабатывает «серебряную пулю» против современных российских танков — National Interest" Глобальная сеть - 21 октября 2017 г. National Interest: «Серебряная пуля» против современных российских танков Альянс НАТО разрабатывает новое высокотехнологичное оружие против российских танков. В нем электрическая схема генерирует импульсы высокого напряжения, воспламеняющие в картридже плазму, которая выталкивает снаряд с предельно высокой скоростью. Эта так называемая электрохимическая пушка (Electro-Thermal Chemical — ETC) станет той "серебряной пулей" НАТО, которая сможет прожечь броню российского танка нового поколения. Об этом рассказывает военный обозреватель Чарли Гао в материале для National Interest под названием "НАТО создает «серебряную пулю» для уничтожения российских танков", текст которого представлен в переводе Newsader. В материале использованы данные и из других источников. Как это работает ETC-пушка включает в себя плазменный картридж и использует электрическую энергию для запуска процесса. В этой схеме электрический импульс создает плазму, которая, будучи высокоэнергичной материей, воспламеняется при температуре свыше 400 градусов по Цельсию и приводит к мощнейшей детонации взрывчатого вещества в картридже. В результате снаряд разгоняется с гораздо большей силой, чем при обычном пороховом подрыве. Схема работы ETC-пушки Помимо скорости боеприпаса — а значит, и его пробивной мощности — технология ETC имеет и другие преимущества. При использовании обычных технологий, применяемых при запуске боеприпасов, различия в температурах приводят к различным скоростям горения для разных взрывчатых веществ. Если два снаряда запускаются при разных температурах, то они будут иметь разные скорости и, следовательно, различные силы удара. Иная ситуация с ETC-пушкой: плазма обеспечивает предельно стабильный температурный диапазон, что практически исключает ошибки при стрельбе. Устранение температурного фактора обеспечивает ETC-пушке гораздо более высокую точность по сравнению с обычными орудиями. Другим прорывным преимуществом технологии ETC-пушки является безопасность боеприпасов. Дело в том, что картриджи ETC, использующие плазму, могут быть спроектированы таким образом, чтобы быть нечувствительными к повреждениям. Учитывая, что главный страх любого танкового экипажа — это детонация их собственных боеприпасов, картриджи ETC стали бы резким скачком в том, что касается выживаемости танка. Еще 20 лет назад этот момент оставался на уровне теоретических спекуляций, однако недавно он был реализован в рамках проекта, финансируемого DARPA (Агентством перспективных оборонных исследований США). В ходе его реализации изучались свойства электрического твердого пропеллента (Electric solid propellant — ESP). Он оказался нечувствительным к разнообразным воздействиям — выстрелам, взрывам и горениям. Более того, ESP не воспламенялся даже при попытке поджечь его. Именно поэтому ESP теперь используется во всех прототипах ETC-пушек нового поколения. Наконец, ETC-пушка потребляет более чем в десять раз меньше электроэнергии по сравнению с рельсотроном — другим перспективным орудием, о котором будет сказано ниже. Как указывает военное издание Topwar, оружие, построенное на этой технологии, в целом похоже на традиционное ствольное вооружение, однако имеет некоторые отличия, главное из которых заключается в принципе образования газов для метания снаряда. В ETC-пушке предлагается использовать не обычный капсюль-воспламенитель и традиционный порох, а новые специальные составы, благодаря которым снаряд как раз и мог бы достигать сверхвысоких скоростей. ETC-оружие можно будет применять на самых разных платформах, включая военные корабли. В сущности, речь идет о совершенствовании традиционных танковых, артиллерийских и зенитных орудий с помощью ETC-технологии. Модернизированные таким образом орудия смогут наносить более точные и дальнобойные удары по сравнению с обычными традиционными стрелковыми конструкциями. Разработка Исследования, посвященные ETC-пушке, проводились странами НАТО еще во времена "холодной войны" — с 80-х годов — в целях совершенствования методов борьбы с потенциальной угрозой со стороны СССР, который, как предполагалось, собирался к середине 1990-х годов создать танки с более мощной броней, способной выдерживать попадание всех типов снарядов, имевшихся на тот момент у "капиталистического" оппонента. В результате западные разработчики создали проект электрического орудия — рельсотрона, упомянутого выше. Однако тогда у этих систем обнаружился один большой недостаток — огромное энергопотребление. В качестве альтернативы были представлены прототипы электрохимических пушек — орудий с большей эффективностью удара и меньшей потребностью в электроэнергии. В начале девяностых годов американские специалисты построили и испытали первый прототип электротермохимической пушки, которую в дальнейшем можно было использовать на боевых кораблях, пишет Topwar. Проект разрабатывался по заказу военно-морских сил США и в дальнейшем мог привести к перевооружению их кораблей. Предполагалось, что такое оружие можно будет использовать против надводных и береговых целей. Предлагалось повысить и скорострельность орудия, что позволило бы применять это оружие также в противовоздушной обороне. В итоге ВМС США заказали разработчикам создание ETC-пушки под названием 60-mm Rapid Fire ET. По имеющимся данным, она испытывалась до зимы 1992-93 годов, однако проект так и не вышел из стадии испытаний. Видеозапись испытаний американской ETC-пушки 60-mm Rapid Fire ET на полигоне

В настоящее время современные варианты ETC-пушки активно разрабатываются в США, Германии и Великобритании. Над ней работают как государственные лаборатории, так и частные организации. Правительства указанных стран оценивают проект ETC как совершенно жизнеспособный и потому финансируют связанные с ним исследования. Американцы уже задумались о том, чтобы разместить ETC-технологию на модернизированных версиях танков Abrams либо создать принципиально новую боевую машину, работающую на основе ETC-технологии. Похоже, что проект будет реализован уже в ближайшее время: американская армия разработала и испытала новейшую сверхлегкую 120-мм пушку под названием XM360, которая стреляет с использованием ETC-технологии. Об этом еще в марте этого года писал ресурс Next Big Future. Отмечается, что данная орудийная платформа вдвое легче действующей 120-мм пушки танка Abrams. Ниже представлена видеозапись тестовых выстрелов XM360 и фотографии прототипа.

Тестовые стрельбы XM360 Прототип современной ETC-пушки — XM360 Типы стволов ETC-пушки прототипа XM360 Следует отметить, что XM360 стала прямым "потомком" прежней версии — 120-мм орудия XM-291, которое также прошло успешные испытания, хотя и не подтвердило окончательный успех ETC-технологии: оставались вопросы, касающиеся ключевых компонентов системы, таких как процесс воспламенения плазмы. Как бы то ни было, на сей раз США собираются довести проект ETC-пушки до реализации в качестве полноценного боевого орудия. Таково требование времени: как говорится в открытых источниках, появление у России танка Т-90 показало, что любые усовершенствования танковых орудий НАТО, работающих с использованиям обычных механизмов, не приведут к долгосрочному паритету с Москвой. Даже модернизация 120-мм орудия на немецких танках Leopard — это лишь временное решение, как и новейшие боеприпасы с кинетической энергией M-829A3, имеющиеся у Соединенных Штатов. Считается, что технологии традиционного твердого топлива в пушках достигли пределов своей полезности, хотя они будут сохранять актуальность как минимум в течение следующего десятилетия — до тех пор, пока, наконец, не появятся более зрелые разработки вроде ETC-пушек. Последняя может быть запущена в производство уже в ближайшие годы. Так где же это чудо-оружие? Но почему же при всех своих преимуществах ETC-пушка до сих пор так и не поступила на вооружение западных держав? Если говорить о начале 90-х годов, то это было связано с распадом Советского Союза и остановкой многих российских танковых проектов. Соответственно, отпала надобность и в противотанковых проектах на Западе. Однако уже в 2004 году в докладе, опубликованном Научно-технической организацией при НАТО, были выработаны общие контуры для проекта электрического боевого корабля (AECV). В том же документе ETC-пушка была указана как наиболее подходящее для такого суда оружие. Согласно докладу, ETC-пушка намного эффективнее по сравнению с рельсотронами, поскольку требует за выстрел около 40 мегаватт против 550 мегаватт у рельсотрона. Впрочем, последний в настоящее время проходит испытания и близок к тому, чтобы перейти в финальную стадию, означающую ввод его в боевой строй на кораблях типа новейших стелс-эсминцев ВМС США Zumvalt, один из которых недавно был спущен на воду. Он полностью отвечает упомянутой выше концепции электрического корабля, поскольку имеет силовую электроустановку, которая способна обеспечить бесперебойную работу для "прожорливого" рельсотрона. Между тем, вышеупомянутый проект DARPA продемонстрировал несомненно большой потенциал ETC-оружия в военно-морской области, указывает National Interest: как выяснилось в результате многочисленных экспериментов, преимущество ETC-пушек заключается в повышенной надежности ствола, скорострельности, а также увеличении дальности и точности стрельбы. ETC-пушка оказалась чем-то средним между обычными танковыми орудиями и рельсотроном, при этом она включает в себя преимущества обоих. В то же время она более приспособлена к современным типам снарядов и орудий, поскольку использует обычные стрелковые конструкции. Актуальность данного типа орудия тем более высока, если учесть, что риторика и действия России становятся все более агрессивными в последние годы. Агрессия базируется на готовности применять против соседних стран обычные наземные вооружения, включая различные бронемашины — в первую очередь танки. Это видно по войнам, развязанным Москвой против Грузии и Украины. Таким образом, ETC-пушка — это та перспектива, которая понадобится Альянсу НАТО в будущих сражениях, заключает National Interest. Ее преимущества — повышенная сила, точность, дальность стрельбы и безопасность в использовании — станут критически значимыми факторами в любой битве. По всей видимости, не за горами то время, когда ETC-конструкция станет неотъемлемой частью всех орудийных платформ в странах НАТО. статью прочитали: 24 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.