опубликовано редакцией на Переводике 18.01.18 06:34 скаут: Игорь Львович

"Сорос: «Сегодня доминирующая мировая идеология — это национализм». Миллиардер рассказал о «развале» институтов ЕС и «возрождающейся» России — интервью FT" Глобальная сеть - 16 января 2018 г. «Сегодня доминирующая мировая идеология — это национализм» Будучи символом распространения демократии в Европе, Фонд, основанный одним из известнейших миллиардеров-меценатов современности, все чаще становится мишенью для возрождающегося национализма — примерно такими словами открывается большой материал издания Financial Times, корреспондент которого побеседовал с Джорджем Соросом, известным благотворителем в области науки, образования и гражданского общества. Newsader представляет полный эксклюзивный перевод статьи, построенной на основе интервью с Соросом, его коллегами и критиками. В конце материала приведена выдержка из открытых источников о деятельности Фонда Сороса в России, где он был запрещен два года назад. Гонения на Фонд в России сопровождаются в том числе прямыми запретами на распространение научно-образовательной литературы, изданной при поддержке Фонда, а также уничтожением (включая публичное сожжение) соответствующих книг. "От славы одни неприятности", говаривал отец Джорджа Сороса. Скрывая еврейскую национальность членов своей семьи, Тивадар Сорос спас их от депортации из Венгрии в нацистские лагеря смерти. Младший Сорос, которому теперь уже 87 лет, выбрал иной путь — путь миллиардера-инвестора, а затем и либерального филантропа. Ему это дорого обошлось: сам он и основанный им Фонд "Открытое Общество" (ФОО) в минувший год подверглись нападкам со стороны противников продвигаемой Соросом либеральной повестки. Множество теорий заговора, распространяемых ультраправыми активистами, обвиняют его в организации химических атак на сирийских детей, свержении правительства Македонии посредством психологической войны и создании мусульманских миграционных потоков в Европу. Некоторые из этих атак на Сороса носят вполне серьезный характер. В Венгрии он стал объектом масштабной негативной кампании, финансируемой из государственного бюджета. Один из депутатов от правящей партии "Фидес" в прошлом месяце опубликовал на Facebook изображение сожженной туши свиньи с вырезанной на ее теле надписью "Это был Сорос". В декабре меценат сказал, что Центральноевропейскому университету — элитному исследовательскому учебному заведению, основанному им в 1991 году — вероятно, придется покинуть Будапешт после принятия законов, которые расцениваются критиками как подавление академических свобод. Тем временем в Румынии лидер правящей партии увидел руку Сороса в антикоррупционных демонстрациях, заявив, что тот "финансировал зло". Выпады против Сороса являются одним из ярчайших проявлений смены политических векторов, особенно в том, что касается Центральной и Восточной Европы. После падения Берлинской стены фонды Сороса олицетворяли оптимизм по поводу распространения демократии западного образца среди стран бывшего советского блока, однако теперь эти же фонды стали громоотводом для националистических и порой авторитарных голосов, которые оказывают все большее влияние на этот европейский регион в условиях увядающих идей либерализма. "Это дежавю, но с одним крупным новшеством: сейчас доминирующая мировая идеология — это национализм, — сказал Сорос корреспонденту Financial Times в беседе, которая состоялась у него дома в штате Нью-Йорк. — Институты Евросоюза находятся на грани распада, тогда как Россия представляет собой возрождающуюся силу, основанную на национализме". По словам историка Анны Эпплбаум, еврейский миллиардер — удобная мишень для таких лидеров, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Они не хотят быть откровенно антиамериканскими и антиевропейскими, поэтому сделали из [Сороса] мальчика для битья, представляющего тот элемент Запада, который вызывает у них раздражение, — объясняла она, добавляя, что критики миллиардера играют на антисемитских струнах. — Они ведут осторожную игру, которая позволяет им избежать критики со стороны ЕС и США. В действительности это все тот же известный тип высказывания — весьма примитивный и весьма старый". Ранее в Фонде прошли мучительные дебаты о том, стоит ли реагировать на кампанию по демонизации Сороса. Некоторые задавались вопросом, не приведет ли пропаганда пожертвований к еще более значительным атакам на те группы, которые получают поддержку от Фонда. Однако Сорос настаивает на том, что необходимо сопротивляться. Когда-то он планировал свернуть деятельность Фонда еще до своей смерти, однако теперь, напротив, он удваивает размах своего проекта с тем, чтобы способствовать дальнейшему развитию демократических механизмов в тех странах, где правительства поощряют плюрализм и подотчетность. В ноябре он подтвердил, что передал $ 18 млрд — основную часть своего личного благосостояния — в распоряжение Фонда, где он занимает должность председателя правления. ФОО управляет суммой в размере $32 млрд, что делает его одним из крупнейших благотворительных фондов мира. "Можно считать, что мне очень повезло с врагами, — отметил он в интервью газете. — Они заставляют меня продолжать отстаивать то, что является правильным — вместо того, чтобы отступать". Похоже, что Фонд "Открытое общество" стал новым видом международного актора: он управляет ресурсами, объем которых обычно характерен для международных организаций по оказанию помощи, таких как "Красный Крест", и в то же время открыто пропагандирует либеральное мировоззрение. За последние 35 лет Фонд потратил почти $14 млрд — главным образом на программы образования и здравоохранения. В 1990-х годах Фонд помог восстановить водоснабжение и электроэнергию в осажденной боснийской столице Сараево. Предоставлял он и немалые гранты российским ученым (подробности об этом см. ниже — Newsader). Сегодня он финансирует в том числе медицинские и экономические программы для маргинальных слоев населения, в частности, для 10-миллионного сообщества цыган в Европе, людей с ограниченными возможностями, а также наркозависимых. Действуя в 140 странах, ФОО финансирует те политические группы, от которых все отвернулись — оппозиционеров, бросающих демократические вызовы своим авторитарным правительствам. Среди прочего Сорос является одним из крупнейших спонсоров Демократической партии США, в адрес которой он делал отчисления из собственного кошелька. Хотя соответствующий политический выбор всегда вызывал вопросы к Соросу, именно в последние годы его деятельность привела к тем обвинениям, которые он отрицает — обвинениям в том, что он якобы помог свергнуть правительства в Грузии, Украине, а теперь еще и в Македонии. В результате деятельность Фонда была запрещена в таких странах, как Россия и Узбекистан. Впрочем, по словам мецената, среди жалующихся на угрозы грантополучателей оказались и активисты в Венгрии — члене ЕС, где Орбан поручил спецслужбам расследовать деятельность "империи Сороса", которая, по словам венгерского премьера, якобы угрожает национальным интересам страны. Почти 20 полуавтономных советов решают, как потратить средства Фонда, в то время как получатели публично сообщают о получаемых пожертвованиях. Однако критики утверждают, что Сорос руководит каждым шагом своего детища, превращая его в неподотчетную либеральную сверхдержаву. Ультраправый сайт Breitbart News называет его "Звездой смерти". В свою очередь Золтан Ковач, представитель венгерского правительства, говорит, что дебаты по поводу Фонда берут начало из "двух противоположных взглядов на демократию". В то время как Сорос считает, что исполнительная власть должна контролироваться всем гражданским сообществом, Ковач полагает, что эта функция должна возлагаться лишь на узкую группу избранных представителей. "Сорос никогда никем не избирался. Все эти организации — НПО, правозащитные группы и прочие — никогда никем не выбирались, — заявил Ковач в интервью FT. — [Они] прямо участвуют в механизме принятия политических решений. И это неправильно". Между тем, по мнению одного из представителей Фонда, популисты хотят сделать политику своей "собственностью". "Если вы поддерживаете тех, кто выражает иные взгляды, они расценивают это как вторжение в свои владения", — сказал неназванный собеседник изданию FT. Сам Сорос назвал именно Россию источником большей части ведущихся против него атак, увязывая это с личной неприязнью между ним и главой РФ. "Путин меня не любит", — констатировал он, связывая возникший конфликт с тем, что он критиковал российского президента, а также активно поддерживал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который пришел к власти в результате "Революции роз" в 2003 году. Сотрудники ФОО консолидируются вокруг имени Сороса, равно как и в общественном мнении Фонд ассоциируется в первую очередь с его основателем. Этот момент вполне удобен для тех критиков, которые изображают ФОО как банальный инструмент своего основателя, несмотря на децентрализованную структуру данной организации. "Большинство фондов и доноров стараются дать своим участникам возможность работать от своего имени, — рассказывал один из сотрудников Фонда Сороса. — Однако это сложнее делать в ситуации, когда у вас есть именитый основатель, который при этом подвергается гнусной травле". Вместо того, чтобы уйти в глухую оборону, Сорос объявил о готовности остаться главой Фонда еще на пять лет или даже дольше — пока позволяет здоровье. Однако ФОО, как теперь стало ясно, продолжит свое существование и после ухода его основателя. В этом смысле назначение Патрика Гаспара на должность вице-президента организации проливает свет на будущие планы ФОО. Экс-посол США в ЮАР и — в свое время — один из лидеров Демпартии, он обладает более широким политическим опытом, нежели его предшественник Кристофер Стоун, ученый из Гарварда. В списке приоритетов Гаспара — работа Фонда в таких острополитических сферах, как коррупция, проблемы массовой миграции, злоупотребление технологиями со стороны автократов и обеспечение всеобщего избирательного права по всему миру "от Кливленда до Киншасы". Прежде стало известно, что спустя несколько месяцев после закрытия Фонда в России кремлевские хакеры, действующие от имени Fancy Bear, атаковали электронную почту ФОО. Об этом сообщала американская компания по кибербезопасности FireEye, на которую позже сослались СМИ, в том числе FT. Позднее украденные у Фонда электронные письма появились на ресурсе DCLeaks.com — веб-сайте, который США связали с российской военной разведкой. В период активного вмешательства РФ в американский электоральный процесс на этом же сайте были размещены похищенные у штаба Хиллари Клинтон материалы. Сразу после появления документов в открытом доступе сотни аккаунтов в Facebook и Twitter (по всей видимости, ботов, как и в случае с вмешательством в американские выборы — Newsader) начали размещать ссылки на слитые в Сеть материалы ФОО. Активность указанных аккаунтов выглядела автоматизированной. Та утечка произошла в июне 2016 года, однако ее отзвуки слышны и сегодня. Один из обнародованных документов показал, что Фонд перечислил 137 тыс. евро ирландскому подразделению Amnesty International, выступающему за смягчение законов об абортах, которые являются одними из самых строгих в Европе. Как раз в этом году в Ирландии пройдет референдум по вопросу об ослаблении регулирования в этой области. Amnesty International сообщила, что ранее публиковала на своем сайте подробную информацию о своих финансовых источниках, в числе которых значился грант от 2016 года: в тот период он привлек мало внимания и не встретил возражений со стороны официального Дублина. Однако в октябре 2017 года появились инициативные группы, которые в стремлении получить поддержку у избирателей начали распространять в социальных сетях заявления о том, что Сорос пытается повлиять на исход голосования по важному для ирландцев закону. Спустя несколько недель Amnesty International сказала, что власти поручили ей вернуть пожертвование Фонду. Таким образом, в Ирландии ужесточаются правила финансирования избирательных кампаний, ведь получается, что иностранные пожертвования, предназначенные для независимых групп гражданского общества, оказываются под запретом даже в том случае, если эти кампании ведутся за пределами официальных электоральных периодов. "Мы знали о давлении на гражданское общество в России и других местах, но мы не ожидали, что и Ирландия пойдет по тому же пути", — заявил директор ирландской Amnesty International Кольм О'Горман, который отказался возвращать донору полученный грант, несмотря на недовольство ирландских властей. Деятельность Фонда в России (справка) Фонд "Открытое общество", входящий в сеть фондов Сороса, был создан в России в 1995 году. С 1996 по 2001 год ФОО вложил в проект "Университетские центры Internet" около 100 миллионов долларов, в результате чего на территории России появились 33 Интернет-центра. Московский офис фонда поддерживал и проекты общественного фонда "Право Матери", защищающего права родителей, чьи сыновья погибли в армии, а его председатель — Вероника Марченко — была награждена в декабре 2002 года премией ИОО "За подвижничество". С 1999 по 2003 годы в правление Фонда входил историк архитектуры и защитник исторического наследия Алексей Комеч, который руководил работой правления программы "Культура". В общей сложности с 1995 по 2003 год фонд потратил более $1 млрд, гранты от фонда получили 64,5 тысяч учителей, профессоров и студентов. В момент появления фонда в российской прессе появились статьи о том, что деятельность фонда наносит ущерб России, поддерживая "утечку мозгов". Тогда Комитет Госдумы по образованию провёл проверку деятельности фонда, и по её итогам российский парламент официально вынес благодарность Джорджу Соросу "за вклад в сохранение и развитие отечественной науки, образования и культуры". Фонд Сороса снизил активность по финансированию проектов в 2003 году. Но созданные при содействии Фонда Сороса структуры и теперь активно работают без его непосредственного участия, финансируя различные гуманитарные проекты. К таким проектам относятся распространения книг Энтони Бивора и Московская высшая школа социальных и экономических наук, некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий "Пушкинская библиотека". Фонд также финансировал "толстые журналы", а в библиотеки бесплатно поставлялся Соросовский образовательный журнал, в доступной форме сообщавший школьникам о научных открытиях в разных областях наук. Летом 2015 года Фонд Сороса вошёл в "патриотический стоп-лист", который был разработан в Совете Федерации. В нём перечислены также несколько иностранных НКО, которые, по мнению сенаторов, являются первостепенными кандидатами в перечень "нежелательных международных и иностранных неправительственных организации". В случае их попадания в «стоп-лист» гражданам России будет запрещено сотрудничать с ними и участвовать в их проектах. 30 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Российской Федерации признала фонд нежелательной организацией на территории России. Учебники по гуманитарным предметам, выпущенные фондом в России, в частности "Россия в мировом сообществе цивилизаций" Л. И. Семенниковой, "Новейшая история" для 10—11 классов А. А. Кредера резко критиковал социолог А. Н. Тарасов за политическую ангажированность (неолиберализм и проамериканскую позицию) и значимые умолчания. 31 июля 2015 года министерство образования Свердловской области выпустило распоряжение о внеплановой проверке библиотечных фондов школ и училищ региона из-за "информации о наличии в библиотеках изданий института „Открытое общество“, пропагандирующих стереотипы, сформированные во времена Третьего рейха". Руководителям образовательных учреждений предписано до 31 августа "изъять из доступа обучающихся и педагогических работников" все книги британских историков Джона Кигана и Энтони Бивора. Подобные действия вызвали протесты со стороны профессиональных историков. Представители издательства "АСТ" опровергли роль НКО в издании этих книг. В январе 2016 года стало известно, что в Республике Коми были сожжены книги, изданные при поддержке Фонда Сороса. Поиск книг начался по инициативе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, в результате министерство образование региона постановило изъять книги и "утилизировать с помощью уничтожителя бумаг". Среди "нежелательных" оказались книги, по которым учатся в МГУ, книги современных российских социологов, философов, политологов. Летом 2017 года стало известно о существовании негласного распоряжения к областным библиотекам убрать произведения проекта "Пушкинская библиотека", изданные при поддержке фонда. По мнению обозревателя газеты Financial Times Гидеона Рахмана, правительство Владимира Путина изгнало фонд из России, так как больше не могло терпеть то, что фонд поддерживал такие организации, как "Мемориал", который исследовал историю советского террора против собственного населения.