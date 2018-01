архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 19.01.18 07:44 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Two Incidents Claimed by Russian Media Form Bizarre Conspiracy Theory About U.S. Support For ISIS in Syria" Глобальная сеть - 10 января 2018 г. Российские СМИ разрабатывают причудливую конспирологическую теорию об американской поддержке ИГИЛ в Сирии

By Tom Demerly

Россия, предполагает что нападение на авиабазу в Сирии, связано с присутствием американского патрульно-разведывательного самолета. Сирийские и российские информационные агентства включая государственное Sputnik News, сообщили, что разведывательный самолет американских ВМС P-8A Poseidon находился в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус в Сирии во время недавнего предпринятого ИГИЛ нападения “роя” - тринадцати импровизированных беспилотников на российские объекты. Подход статей, которые появились в Sputnik News 9 января 2018 г. и в тот же день в Almasdar News (AMN), предполагает связь между предпринятым нападением “роя”, который отразили русские, и присутствием американского разведывательного самолета. Цитата из статьи в Sputnik от 9 января 2018 г.: “Это вынуждает нас по-новому посмотреть на странное совпадение - во время нападения БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии, разведывательный самолет Poseidon больше 4 часов патрулировал над Средиземным морем на высоте 7 тысяч метров между Тартусом и Хмеймим”. Цитата из заявления российского Министерства обороны.

В более ранних сообщениях от 30 и 31 декабря 2017 г. утверждалось, что, “американские вертолеты эвакуировали лидеров ДАИШ из нескольких районов сирийской провинции Дейр ez-Zor на северо-восток страны”. (Примечание: “ДАИШ” - арабское название ИГИЛ, часто используемая наравне с ИГ или ИГИЛ). Сообщения появились и в [иранском] “PressTV”, и в [арабской] Almasdar News (AMN), и на [российском портале] Pravda.ru.

Сирийские и российские информационные агентства задавались вопросами по поводу предполагаемой эвакуации персонала ИГИЛ американскими вертолетами. (Photo: SANA screen capture) Если брать обобщенно, то тон сообщений, кажется, дает пищу для конспирологической теории о том, что США могут обеспечивать некий уровень молчаливой или тайной поддержки для некоторых членов ИГИЛ в Сирии. Сообщения появились после объявления России о выводе большинства её сил из Сирии сделанного президентом Владимиром Путиным во время посещения авиабазы Хмеймим 13 декабря 2017. Почему Россия или, по крайней мере, некоторые российские и ориентированные на государство сирийские информационные агентства, продолжают рассказывать о сговоре или секретной поддержке американцами ИГИЛ без каких-либо определенных фактических доказательств, остается тайной. Вероятно,предположение, что само ИГИЛ не способно, запланировать и выполнить такие операции, может оказать влияние на на любой успех ИГИЛ в регионе. Некоторые из этих сообщений появились на страницах различных российских социальных сетей, но они, кажется, были удалены в последующие дни. По контрасту, в новом сообщении, опубликованном 9 января 2018 г., агентство Almasdar News (AMN), кажется, пошло на попятный в отношении конспирологии, процитировав заявление официального представителя Пентагона майора Эдриана Ранкина-Гэллоуэя, который заявил, “Американские вооруженные силы обеспокоены тем, что боевые технологии БПЛА, использовавшиеся террористами при нападениях на два российских объекта в Сирии, открыто доступны на рынке”. В своем недавнем сообщении Almasdar News действительно продолжило эту линию: “Это первый раз, когда террористы ДАИШ использовали современные технологии GPS-навигации. Российские службы безопасности проводят расследование, чтобы выяснить, кто снабдил террористов беспилотниками”. Журналист, освещающий вопросы обороны, Джозеф Тревизик написал в статье в “The War Zone” от 9 января 2018 - “Утверждение, что Соединенные Штаты и его союзники на самом деле “играют в одной лиге” с группировкой ИГИЛ, которую они рассматривают как мало отличающуюся от других групп в Сирии, настроенных против режима диктатора Башара Аль Асада, является давней конспирологической теорией. И это уже не первый раз, когда русские делают такие заявления. Последняя серия нападений на Хмеймим особенно неприятна, хотя и произошла после триумфального победного тура Путина в Сирию и другие страны в регионе в декабре 2017 г.”. Шаблон конспирологических теорий об американской поддержке повстанцев существует давно, начиная со времен скандала “Иран-контрас” эпохи Рейгана (1985-87), когда США были вовлечены в продажу оружия Ирану несмотря на эмбарго. Исторически можно проследить подобные случаи во время конфликта во Вьетнаме и ранее, или сравнительно недавняя история предполагаемой поддержки афганских партизан во главе с Усамой бен Ладеном во время их войны против тогдашнего Советского Союза, когда США помогали создать учебную базу в Хосте, Афганистан для тренировок партизан-моджахедов, чтобы бороться с Советами. Что касается P-8 “Посейдона” летавшего недалеко от Латакии, то здесь нет ничего необычного. Передвижения самолета, взлетающего с авиабазы NAS Sigonella, Италия, можно часто отслеживать онлайн, он собирает информацию во время миссий над Сирией. Как кто-то предположил, американский самолет возможно шпионил за “роем” беспилотников атаковавших авиабазу Хмеймим, чтобы получить какую-то информацию об этом. Между прочим, также стоит заметить, что в эти дни, американские разведывательные самолеты, кажется, интересуются чем-то в районе Крыма и Черного моря, судя по частоте полетов там …



статью прочитали: 318 человек Комментарии