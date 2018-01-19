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опубликовано редакцией на Переводике 19.01.18 07:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские СМИ разрабатывают причудливую конспирологическую теорию об американской поддержке ИГИЛ в Сирии


By Tom Demerly


Россия, предполагает что  нападение на авиабазу в Сирии, связано  с  присутствием американского  патрульно-разведывательного самолета.

Сирийские и российские информационные агентства  включая  государственное Sputnik News,   сообщили, что  разведывательный  самолет  американских  ВМС P-8A Poseidon  находился  в непосредственной близости от российской авиабазы Хмеймим  и пункта материально-технического обеспечения  Тартус  в Сирии во время недавнего предпринятого  ИГИЛ  нападения “роя” -   тринадцати  импровизированных беспилотников    на российские  объекты.  Подход  статей, которые появились в Sputnik News 9 января 2018 г.  и в тот  же  день  в  Almasdar News (AMN), предполагает связь между предпринятым нападением “роя”, который  отразили русские, и присутствием американского разведывательного самолета.

Цитата  из  статьи  в  Sputnik  от  9 января 2018 г.: “Это вынуждает нас  по-новому посмотреть  на странное совпадение  -   во время нападения БПЛА  террористов на российские  военные  объекты  в Сирии,   разведывательный самолет  Poseidon  больше 4 часов   патрулировал  над   Средиземным  морем на высоте 7 тысяч метров между  Тартусом  и  Хмеймим”. Цитата  из  заявления  российского  Министерства  обороны.


В  более  ранних  сообщениях от 30 и 31 декабря 2017 г.  утверждалось, что, “американские вертолеты эвакуировали лидеров ДАИШ из нескольких  районов  сирийской  провинции  Дейр ez-Zor на северо-восток страны”. (Примечание: “ДАИШ” - арабское  название ИГИЛ, часто используемая наравне с ИГ или ИГИЛ).  Сообщения  появились и в [иранском] “PressTV”, и в [арабской]  Almasdar News (AMN),  и на   [российском  портале]  Pravda.ru.


Сирийские и российские информационные агентства  задавались  вопросами  по  поводу  предполагаемой  эвакуации  персонала ИГИЛ американскими вертолетами. (Photo: SANA screen capture)

Если брать  обобщенно,  то  тон  сообщений, кажется,  дает пищу для    конспирологической  теории  о  том, что США могут обеспечивать некий  уровень молчаливой или тайной поддержки  для  некоторых  членов ИГИЛ в Сирии. Сообщения появились  после объявления России о выводе большинства её  сил из Сирии  сделанного  президентом Владимиром Путиным  во время посещения  авиабазы  Хмеймим  13 декабря 2017.

Почему Россия или, по крайней мере, некоторые российские и ориентированные на государство сирийские информационные агентства, продолжают рассказывать  о  сговоре   или секретной  поддержке  американцами  ИГИЛ без  каких-либо  определенных фактических доказательств,  остается тайной. Вероятно,предположение,  что само ИГИЛ не способно, запланировать и выполнить  такие  операции,  может оказать  влияние на  на любой успех ИГИЛ в регионе. Некоторые  из  этих  сообщений  появились на страницах  различных российских социальных сетей, но  они, кажется, были удалены в последующие дни. По контрасту,  в  новом  сообщении, опубликованном  9 января 2018 г.,  агентство   Almasdar News (AMN), кажется, пошло на  попятный  в  отношении конспирологии, процитировав  заявление  официального представителя Пентагона майора Эдриана Ранкина-Гэллоуэя, который заявил, “Американские вооруженные силы обеспокоены  тем, что  боевые  технологии БПЛА, использовавшиеся  террористами при  нападениях на два российских объекта  в Сирии,   открыто  доступны  на  рынке”.

В  своем  недавнем  сообщении   Almasdar News  действительно продолжило  эту  линию: “Это  первый раз, когда террористы ДАИШ использовали современные технологии   GPS-навигации. Российские службы безопасности  проводят  расследование, чтобы выяснить, кто снабдил  террористов  беспилотниками”.

Журналист,  освещающий вопросы  обороны,  Джозеф Тревизик написал в  статье  в  “The War Zone”  от   9 января 2018 - “Утверждение, что Соединенные Штаты и его союзники на самом деле  “играют в одной лиге”  с  группировкой  ИГИЛ, которую  они  рассматривают как мало отличающуюся   от других групп в Сирии, настроенных  против режима диктатора Башара Аль Асада, является давней конспирологической теорией. И  это  уже  не первый раз, когда русские  делают такие заявления. Последняя  серия  нападений на Хмеймим особенно неприятна,  хотя  и  произошла  после триумфального победного  тура   Путина в Сирию и другие страны в регионе в декабре 2017 г.”.

Шаблон  конспирологических  теорий  об  американской поддержке  повстанцев существует  давно,   начиная со  времен  скандала “Иран-контрас”  эпохи Рейгана (1985-87), когда США были вовлечены в  продажу  оружия  Ирану  несмотря на эмбарго. Исторически можно  проследить подобные случаи  во  время конфликта во Вьетнаме и ранее, или сравнительно  недавняя  история предполагаемой  поддержки  афганских партизан во главе с Усамой бен Ладеном во время их войны против тогдашнего Советского Союза, когда США  помогали  создать учебную  базу  в Хосте, Афганистан для  тренировок партизан-моджахедов, чтобы бороться с Советами.

Что  касается P-8 “Посейдона”  летавшего  недалеко от Латакии,  то  здесь  нет  ничего  необычного. Передвижения  самолета, взлетающего  с  авиабазы  NAS Sigonella, Италия, можно  часто отслеживать  онлайн,  он  собирает  информацию во время миссий  над  Сирией. Как кто-то предположил, американский  самолет возможно шпионил   за   “роем”  беспилотников  атаковавших  авиабазу  Хмеймим, чтобы получить  какую-то информацию   об этом.

Между прочим, также стоит заметить,  что в эти дни, американские  разведывательные  самолеты, кажется, интересуются чем-то  в  районе  Крыма и Черного моря,  судя  по  частоте  полетов там …



статью прочитали: 318 человек

   
теги: США, Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
лев бронштейн, 19.01.2018 20:06:13
И в чем причудливость теории помощи пиндосами террористов?
Цитировать Имя
лев бронштейн, 19.01.2018 20:11:45
Это тоже самое, когда евреи раскрыв свои гляделки говорят, что Сребреников, режиссер 7 студии, никогда не может своровать сотни миллионов, потому, что этого не может быть никогда.

Вот как раз только еврей и может своровать.

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