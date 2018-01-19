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опубликовано редакцией на Переводике 19.01.18 10:30 скаут: civilizaciokapcsolat

Ссылка на оригинал Игры переможников Ну, вообще-то главная украинская (впрочем, не только внутриукраинского значения) новость на сегодня: 18 января Верховная Рада Украины приняла закон о деоккупации Донбасса, в котором Россию признали страной-оккупантом. "За" проголосовали 280 народных депутата.



В качестве оценки – вот в МИД РФ заявили, что принятием закона официальный Киев законодательно подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта на Донбассе. Из заявления: “...объявлено о переформатировании так называемой антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики. В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий “объединенный оперативный штаб”, который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя”.



Ну да, подтвердил, а что? Ведь на самом деле суть не в том, что у представителей и власти, и подавляющей части общества глаза налились кровью, и они не успокоятся, пока не увидят своими глазами бездыханные тела врагов и не отпразднуют перемогу (над Россией? то есть жажда вечной войны, хотя бы такой, “гибридной”?). На самом деле любой сколь-нибудь публичный представитель власти обязан заявлять о такой жажде перемоги, иначе в нынешних украинских реалиях его фигура перестаёт быть, так сказать, презентабельной.



Дело вот в чём. Возьмём декабрьские опросы общественного мнения. Соцопрос группы “Рейтинг” – даже по поводу визового режима с Россией: в среднем по Украине инициативу поддерживает 32% опрошенных, против – 51%. То есть массы в большинстве своём не воспринимают Россию в качестве воюющей стороны, ничем иным результат не объяснить.



А насчёт перемоги – и того хуже. Декабрьский же соцопрос от Центра “София”: большинство опрошенных высказались против силового решения конфликта – “64,9% опрошенных отрицательно относятся к возможности проведения военного наступления с целью возвращения территории ОРДЛО под контроль Украины. Силовой путь поддерживает 24,5% респондентов”.



Вот как бы мнение большинства. В последнем случае – переможников до победного вообще меньше трети (по крайней мере, среди опрашиваемых). В то же время – информпространство представляет подавляющая часть таких СМИ, которые хотят или функционировать беспроблемно, или понравиться активным переможникам, большая часть публичных политиков и глобальный поддерживающий зум представляют позицию исключительно этой трети населения, иное мнение вычеркнуто из публичного пространства силой, при чрезмерном мелькании в информпространстве носителей такового начинается травля, преследование вплоть до уголовного. Агрессивная треть, естественно, ещё и фрустрирована сверх меры, раздражена, гиперактивна. За её симпатиями и охотятся политики и чиновники – от исполнительной и законодательной ветвей власти, и в этой охоте стараются перещеголять друг друга (отсюда и кажущиеся комичными взаимные обвинения в зраде).

Более того: против повышения цен на коммуналку не протестуют так, как против зрады. "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" все эти месяцы плясок в Раде с принятием закона протестовали против этого самого закона о реинтеграции Донбасса, в последний раз даже были стычки с полицией и знакомое сжигание шин.



Вот в СМИ промелькнул даже комичный эпизод под названием “михельсон-разоблачитель”.



В украинских СМИ (“Обозреватель”) это может идти отдельной новостью: “Михельсон разоблачил российскую пропаганду”. Тут поневоле вчитаешься: что там он разоблачил, когда, как? Оказывается, журналист с такой фамилией поведал, что российский пропагандистский канал соврал о том, что “чуваки, которые подрались под Радой с полицией и жгли шины, выступали за принятие закона о реинтеграции Донбасса. Ведь там Россия признаётся агрессором. То есть это уже даже не сознательная ложь – "Первый канал" просто тупо не стал разбираться в ситуации и все”…



Т е суть разоблачения: чуваки-нацики выступали против закона, а российский пропагандистский канал сказал, что за – полагая, что закон и так плюёт на те положения соглашений, которые учитывают некие права жителей Донбасса.



И тут в комментах к новости людишки давай подсказывать: так не только первый российский, вот тот же Евроньюс также лоханулся, полагая, что нацики за и даже проталкивают закон о реинтеграции...



Тут можно вспомнить, что не только вражеские и забугорные СМИ могут не разобраться во внутриукраинском межпатриотическом соревновании “кто больший патриот”, но и – вот пример, когда в закарпатском СМИ не врубились в нюансы битвы в Раде за Закон об образовании: там с удивлением прокомментировали, что нацики в Раде голосовали против Закона, полагая, что он, по идее, должен их был удовлетворить, ан нет, - и не описали мотивацию нациков. А голосовали нацики против, поскольку их не удовлетворяло само существование любых национальных школ, даже вывеска “национальной” школы при украинском языке обучения их не удовлетворяла, поскольку не должно быть ни нацменьшинств, ни их школ. Единственное решение для них было, наверное, таково: вот стоит вражеская неукраинская школа, и её надо разбомбить авиаударом, потом ещё раз пройтись напалмом, всё разравнять бульдозерами, закатать в асфальт, поставить памятник Бандере и Шухевичу и привести патриотов в вышиванках и с флагами, момент перемоги зафиксировать. Вот даже такую простую суть требований не в состоянии некоторые закарпатские СМИ были понять, что уж говорить о забугорных.



Так и с законом о реинтеграции примерно следующее: власть проталкивает такие нормы, которые противоречат Минску, мол, заткнём рот и поставим сепаров на место, а как бы патриоты кричат, что это зрада – без настоящей перемоги не обойтись. Власть тогда кивает на них – смотрите, на их фоне мы прямо голуби мира.



Но кремлёвские пропагандисты эту простую ситуацию не просекают и перекручивают, и тут выскакивает Михельсон: “ааа, лоханулись...”. Человека с такой фамилией сам факт слишком вольготного поведения нациков в стране не волнует, а вот самолюбие - да, оно задето "российской оккупацией", да к тому же нацики удачно нейтрализуют поддержку оккупантов... Поэтому очень занятно читать, когда аналитики отмечают, что в принятом законе о реинтеграции не то что нет механизмов реинтеграции ОРДЛО, но и цели такой не ставится, поскольку цель – прослыть патриотом перед патриотической или считающей себя таковой частью общественности. Естественно, в соответствии с этим не должно быть предусмотрено и выполнения Минских соглашений – поскольку нет представителей ОРДЛО, с которыми возможны переговоры об урегулировании, зато есть агрессор в лице России и оккупационная администрация. Естественно, закон является прямым следствием четвёртый год навязываемого тезиса “перемога або п.здец” и жажды мира под лозунгом “очень хотим мира, а мир – только после перемоги!”.

Ибо протестующим нацикам остаётся только критиковать Раду и обличать зраду с позиций больших переможников (нацики Билецкого): “Тепер РФ офіційно визнана агресором, проте про Крим та державну політику України по його поверненню знову ні слова. Декларування статусу окупованої території нівелюється положеннями про торгівлю з нею. Торгівля з окупантом - підтримка окупанта. "Розведення" питань Донбасу та Криму - це визнання окупації Криму...”



Или вот “легендарный” Буткевич (автор слов “Донбасс — это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей... не менее 1.5 млн лишних”): ”Законопроект не повний і не якісний... маємо шизофренічну ситуацію, коли є дипломатичні стосунки з країною, яку самі ж офіційно визнаємо агресором. Понад те - маємо з нею договір про дружбу... не розумію невизнання "днр/лнр" терористичними організаціями...”.



Всё логично: поскольку представлены в политическом пространстве только переможники (они же – “патриоты”), то конкуренция возможна только на тему “как одержать перемогу”.

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