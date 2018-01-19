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опубликовано редакцией на Переводике 19.01.18 20:02
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Журналисты раскрыли глаза петербуржцам, задавая неудобные вопросы Грудинину


В настоящее время в интернете можно найти довольно много информации о любой публичной личности. Но, конечно же, окончательное мнение о человеке скорей всего сложится после живого общения с ним.

 Возможность пообщаться с Павлом Грудининым появилась сегодня у жителей Санкт-Петербурга, где выдвиженец КПРФ проводил пресс-конференцию. Такие мероприятия затеваются обычно с целью привлечь к себе внимание и создать в головах людей свой положительный образ. 

Но, к сожалению миллиардера, результат получился не такой, которого, по всей видимости, ожидал олигарх. Встреча ясно выявила все недостатки выдвиженца коммунистов, некоторые из которых до этого были только предполагаемые. 

Так с самого начала стало ясна некомпетентность Грудинина по целому ряду вопросов. Положение пытались спасти его помощники Юрий Болдырев и Юрий Афонин, принимающие в таких случаях огонь на себя. Но это мало помогало, ведь люди пришли на встречу, чтобы услышать самого Грудинина. И наверняка у многих в такие моменты возникала мысль, что агрохолдинг – это тот уровень, выше которого Грудинину не стоит лезть. 

Дотошные журналисты задавали «неприятные» вопросы, вынуждая Грудинина проговариваться. Так, под их давлением миллиардер был вынужден ответить на вопрос, почему он хранит ценные бумаги в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях. По его словам, он делает это потому, что это выгодно – там они обесцениваются менее чем на 1 % в год.

 Но ведь буквально на днях на пресс-конференции в Москве он говорил, что деньги в иностранный банк он перевел для оплаты лечения родственника? Не стыкуются его высказывание и с недавним обещанием «пресечь дикий вывод капитала за рубеж». Поневоле в головах у людей возникает вопрос: а будет ли этим заниматься человек, чье рыльце тоже в пушку? 

Такие нестыковки говорят как о неискренности Грудинина и его нежелании говорить правду, так и о беспомощности команды олигарха, которая не смогла придумать для своего лидера убедительную версию.

 Негативное впечатление на аудиторию произвели и ни на чем не основанные общие фразы о том, как он обустроит жизнь. После таких речей у слушателей не осталось никаких сомнений, что Грудинин – самый обыкновенный популист, рассчитывающий на то, что красивыми словами можно обмануть избирателей.

 Весьма неуютно себя чувствовал руководитель агрохолдинга и отвечая на вопрос о подаренных «ТТ Девелопмент» Павлу Грудинину и его сыну Антону 37 миллионов рублей. Вернее, ответа как такового не было, Грудинин просто ушел от вопроса, заявив, что со всех его доходов налоги уплачены. Но вопрос-то был не о налогах…

 Категорически отказался олигарх отвечать на вопрос о том, почему не публикует данные о своей деятельности, сославшись на секретность информации. Пресс-конференция наглядно показала жителям города на Неве, кто есть на самом деле Грудинин. У них уже нет никаких сомнений, что выдвиженец коммунистов – типичный популист, вся программа которого представляет собой набор красивых фраз, за которыми ничего не стоит. 

Пресс-конференция, имевшая целью создание позитивный образа Грудинина, закончилась явно не с тем результатом, который ожидали олигарх и его команда. Но положительный момент во всем этом все же был: люди воочию убедились в правоте публикуемой критической информации про Грудинина – миллиардера, нажившего состояние нечестным путем.

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