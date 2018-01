архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 21.01.18 00:44 скаут: Игорь Львович “Фонд стратегической культуры”,

"Рискнут ли конгрессмены войти в столкновение с «глубинным государством»?" Россия - 15 января 2018 г. Рискнут ли конгрессмены пойти на столкновение с «глубинным государством»?



ДМИТРИЙ СЕДОВ

Именно этот вопрос задаёт бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в связи с разгоревшимся скандалом о закулисных махинациях ФБР во время последней избирательной кампании в США.

Скандал этот стал достоянием общественности в декабре, хотя негласное разбирательство началось ещё прошлым летом. Сегодня уже можно утверждать, что именно ФБР состряпало «Russiagate», обвинив Москву во вмешательстве в избирательную кампанию. Эта же контора стояла за обвинениями команды Трампа в закулисных связях с Москвой. Однако Трамп был избран президентом, после чего история приняла неожиданный поворот. Чья-то невидимая рука начала продвигать в СМИ материалы о тайных делах ФБР, которые превратились в скандальный FBIgate. Суть материалов заключается в том, что два ответственных сотрудника ФБР – заместитель начальника департамента контрразведки Питер Страк (Peter Strzok) и адвокат из этого же департамента Лиза Пейдж (Lisa Page), состоявшие в любовных отношениях, пренебрегли правилами безопасности и вели электронную переписку на щекотливые служебные темы. Как издевательски пишет американская пресса, Питер Страк оказался непростительно наивным для своей должности, полагая, что переписка не фиксируется. Он даже уверял свою более осторожную подружку, что ей нечего опасаться. Мягко говоря, он был неправ. Америка – это страна неограниченных возможностей, и кто-то нашёл возможность записывать контрразведчика и его пассию. Заинтересованных лиц привлекли не детали любовных похождений этих семейных людей. Интересным было другое: оба фигуранта дела пренебрегли требованием для госслужащих придерживаться нейтральных политических позиций, оба ненавидели Трампа и обсуждали способы противодействия его избранию. В Министерство юстиции США поступили в общей сложности 10 тысяч копий этой переписки. Из них пока только 375 отправлены на ознакомление в соответствующие комиссии Конгресса, но и эта малая толика шокировала конгрессменов. Так что ж делал влиятельный контрразведчик, чтобы остановить, как он выражался, «чуму Трампа», надвигавшуюся на Америку? Для начала он приложил все усилия, чтобы выручить Хиллари Клинтон, попавшуюся на разглашении служебной информации. Как известно, многие её электронные письма, отправленные с личного компьютера, должны были иметь гриф «строго секретно», но не имели его. Питер Страк лично проводил опросы (допросы) Хиллари и по их итогам вынес неожиданное заключение: вместо обнаруженной экспертами «преступной небрежности» она допустила лишь «неосмотрительность». Разница в формулировках существенная. «Преступная небрежность» влечёт уголовное расследование. «Неосмотрительность» никаких последствий не предполагает. В результате директор ФБР Джеймс Коми объявил на слушаниях в Конгрессе, что «это дело не нуждается в прокуроре, который мог бы вынести обвинения в адрес миссис Клинтон». Переписка Питера Страка с любовницей показывает, что на посту следующего президента США он видел Хиллари Клинтон и защищал её по сугубо политическим соображениям. Дальше – больше. Фигура Страка маячит почти за всеми главными атаками спецслужб США на Трампа. Переговоры любовников вскрывают обстоятельства того, как создавался «протест» американской общественности против Трампа. Как вбрасывались материалы о «русском следе» для публикацийThe New York Times и других американских изданий, и как эта кампания превращалась в информационную карусель. В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер опубликовал доклад, составленный «тщательно отобранными экспертами ЦРУ, ФБР и АНБ», о том, что за публикацией частной переписки Х. Клинтон стоял В. Путин, заинтересованный в её компрометации. Доклад не содержал в себе никаких доказательств и, как оказалось, был составлен под руководством Страка подобранными им «экспертами». Преследовалась цель создать предпосылки для отказа признать результаты президентских выборов и убедить общественное мнение в том, будто все спецслужбы согласились с выводом о «русских хакерах». На сей раз докладу не поверила даже The New York Times, опубликовавшая по этому случаю глумливый комментарий. Видимо, её редакторы уже учли информацию о том, что Страк «крупно попал». Другое издание сообщило: «Иронией судьбы переписка Страка и Пейдж предоставляет нечто, чего не могли добыть следователи в «русском деле», – прямые доказательства преступных намерений и преступных акций. После месяцев неустанных поисков доказательств роли Дональда Трампа в «русском деле» выявлено, что старшие чиновники в администрации Обамы вступили в тайный сговор, чтобы не допустить Трампа в Белый дом». Если иметь в виду, что Питер Страк входил и в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «связи» команды Трампа с Москвой, то он действительно оказался в очень щекотливом положении. Теперь существует опасность, что из его любовной переписки станет известна секретная часть работы Мюллера. А здесь могут быть большие сюрпризы. Спецпрокурор сразу избавился от Страка, как только узнал об утечках, но не исключено, как говорится, что уже поздно пить боржоми… Страка понизили до клерка в кадровом подразделении ФБР, его непосредственного начальника – заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба (Andrew McCabe) ждёт отставка. В ЦРУ и АНБ разбираются с «лучшими экспертами», участвовавшими в составлении доклада Джеймса Клаппера, но это пока безобидные последствия вмешательства спецслужб в политическую жизнь Америки. Как пишет Рэй Макговерн, «неожиданно выплывает на поверхность тот факт, что часть разведсообщества пыталась подорвать демократический процесс в США. Это показывает историю создания «Russiagate» с тёмной стороны. Оказывается, вовсе не Россия пыталась воздействовать на исход выборов в Америке, а ведущие чиновники в американском разведсообществе. Некие теневые персонажи, именуемые «глубинным государством» (Deep State)». Тем не менее у наблюдателей нет уверенности, что FBIgate будет дан ход. «Теперь вопрос заключается в том, – пишет Рэй Макговерн, – будут ли конгрессмены всерьёз разбираться с новым поворотом дела или предпочтут не «рассмотреть» его, а «просмотреть», ибо они понимают, какое мужество им потребуется. Ведь если они захотят выполнить свой конституционный долг, им придётся столкнуться с интересами «глубинного государства», безжалостного и коварного, располагающего разнообразными инструментами давления, включая электронную слежку за всем и вся». статью прочитали: 137 человек Комментарии