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дата публикации 21.01.18 05:07
скаут: Игорь Львович;
   
 

Танец израильских солдаток стал частью флешмоба в поддержку ульяновских курсантов (видео)




Острая реакция российских чиновников на шутливый ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации, помимо широкой общественной дискуссии о нравственности, инициировала в соцсетях флешмоб, который, похоже, вышел на международный уровень. 

Всё началось с того, что на Youtube был размещено видео, на котором минимально одетые, но в форменных фуражках будущие пилоты гражданской авиации исполняют танец под композицию диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

Поборники нравственности из Росавиации и местных чиновников возмутились. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, почуяв неладное, заявил, что "по факту инцидента" создана совместная с Минтрансом России и Росавиацией специальная комиссия, которой поручено дать оценку действий самих курсантов и сотрудников учебного заведения.

Параллельно проверкой занялась Приволжская транспортная прокуратура. В воздухе запахло отчислениями и отставками, однако, к счастью для курсантов, прокуроры не нашли в клипе никаких нарушений законодательства и внутренних правил вуза.

Тем временем в сети стихийно зародился флешмоб в поддержку "танцующих курсантов": похожие пародийные видео разместили в интернете студентки сельхозтехникума из села Рязаново и группа ребят, снявшихся в футболках с надписью "МЧС России".

В пятницу к флешмобу "присоединились" девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Видео их версии Satisfaction было опубликовано в "Фейсбуке" с подписью: "Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии Обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают".

Ролик с зажигательным танцем израильских армейских див мгновенно разошелся по интернету и вызвал массу позитивных откликов.


Предыстория
В 2015 году в сети появилась пародия на Satisfaction, которую создали британские военные.






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теги: Израиль  
   
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