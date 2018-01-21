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дата публикации 21.01.18 16:21
скаут: Игорь Львович;
   
 

КОШКИ! Будьте осторожны с электричеством!


  Павел Онойко
В Каире бездомная кошка проникла на электрическую подстанцию международного аэропорта, из-за чего были обесточены несколько зданий грузовой зоны. Об этом сообщает египетский телеканал  Sada Elbalad

Отмечается, что действия животного привели к короткому замыканию, которое стало причиной перебоя электричества. По данным телеканала, кошка погибла от удара током.

Схожие истории

Похожие истории случаются не так уж и редко. Кошки крайне любопытные создания и любят совать свой любопытный носик в различные далеко не самые безобидные места. 

Например в 2009 году кошка стала причиной сбоя на одной из ТЭЦ Улан-Удэ, в результате которого половина жителей города фактически осталась без отопления. Оказалось, что на объект пробралась бездомная кошка, устроившая короткое замыкание. Отметим, что ранее в Улан-Удэ уже был зафиксирован подобный инцидент. В конце октября 2007 года домашняя кошка умудрилась забраться в технологический люк во время проведения строительно-монтажных работ. В результате произошло разрушение опорно-стержневых изоляторов и целый микрорайон города остался без света и тепла.

В 2016 любопытная кошка оставила без электричества более трёх тысяч псковичей. 3 марта произошло короткое замыкание между токоведущими частями распределительного устройства комплектной трансформаторной подстанции. В Единой дежурно-диспетчерской службе города Пскова сообщили, что животное погибло.

Ровно месяц назад 21 декабря 2017 года  Бакинский железнодорожный вокзал  вечером временно прекратил работу, поскольку был полностью обесточен. Причиной стало короткое замыкание в не эксплуатируемом трансформаторе подстанции вокзала, замыкание произошло из-за кошки, которая залезла в трансформатор. Из-за этого он вышел из строя. Животное погибло.

Уральская транспортная прокуратура признала кошку виновной в отключении электричества на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге в 2009 году. Свердловский железнодорожный вокзал 25 января на час приостановил работу из-за отключения электричества. Пассажиров, находившихся в здании вокзала, эвакуировали. "В ходе проверки было установлено, что короткое замыкание устроила кошка. Работники вокзала прорубили отверстие для прокладки кабельных линий, обеспечивающих постоянное электроснабжение здания багажного отделения вокзала, но забыли его потом заделать. Животное легко пробралось к масляному выключателю и произошло замыкание".

Кошка, забравшаяся на подстанцию, стала причиной сбоя в энергоснабжении потребителей в Великом Новгороде, в 2012 году . "Короткое замыкание произошло во вторник 28 ноября около 20.16 (мск)", в связи с тем, что противоаварийная автоматика сработала успешно, выключения подстанций и отключения потребителей не произошло. Энергетики установили, что причиной технологического сбоя стала кошка, которая забралась в открытое распределительное устройство на подстанции "Восточная", из-за чего и произошло короткое замыкание.

Во всех случаях кошки погибли. Будьте осторожны с электричеством.


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