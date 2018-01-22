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дата публикации 22.01.18 04:14
скаут: Игорь Львович;
   
 

Меркель: близость Австрии с Россией угрожает сотрудничеству западных спецслужб



Близость Австрийской партии свободы с Россией может затруднить сотрудничество спецслужб западных стран, пишет газета Der Standard.

Ангела Меркель выразила беспокойство по этому поводу в связи с повышением влияния партии в правительстве, однако канцлер Австрии Себастьян Курц считает подобные опасения беспочвенными. По его словам, Вена не распространяет секретную информацию и не давала повода её в этом подозревать.

Ангела Меркель обеспокоена ростом влияния Австрийской партии свободы на работу спецслужб, сообщает австрийская газета Der Standard. Как поясняют эксперты, близость с Россией может затруднить сотрудничество между разведками западных стран.

По данным немецких СМИ, ведомство канцлера Германии встревожено тем, что Австрийская партия свободы вошла в состав правительства и может осложнить совместную работу западных спецслужб из-за своей близости к России. Канцлер Австрии Себастьян Курц, однако, отклонил подобные опасения.

Как сообщается в статье, Ангела Меркель на встрече с Себастьяном Курцем выразила свою обеспокоенность по поводу того, что представители Австрийской партии свободы получили места в министерствах обороны, внутренних и иностранных дел и, таким образом, имеют влияние в ключевых сферах, связанных с обменом секретной информацией между спецслужбами двух стран.

Опасение заключается в том, что через Австрийскую партию свободы, ищущую сближения с Россией, в Москву могут попасть данные, которые позволят местной разведке сделать выводы об источниках информации западных спецслужб. Поэтому власти в Вене должны быть готовы к тому, что западные спецслужбы больше не будут делиться с ними информацией в прежнем объёме, пишет Der Standard.

По словам спикера немецкого правительства Штефана Зайберта, по поводу оперативных дел разведывательных служб информацию получают лишь тайно собирающиеся органы. В австрийском ведомстве канцлера, в свою очередь, заметили, что о секретных беседах там информацию не распространяют.

Себастьян Курц по этому поводу заявил, что приписывать кому-то нелегальную передачу секретных данных можно лишь в том случае, если для этого есть реальный повод, потому что тогда речь идёт о процессе уголовно-правового характера. При этом Курц считает правильным наличие политической заинтересованности в том, чтобы установить «упорядоченные отношения ЕС с Россией». В долгосрочной перспективе мир в Европе может быть обеспечен «только с Россией, но не против неё». Однако это совершенно не означает, что кто-то незаконно передаёт данные или закрывает глаза на нарушение международного права, подчеркнул австрийский канцлер.

Также в ведомстве канцлера Австрии отметили, что по коалиционному соглашению между Австрийской народной партией и Австрийской партией свободы спецслужбы обязаны предоставлять данные по требованию Курца и вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе, что обеспечивает необходимый контроль, сообщает Der Standard.




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