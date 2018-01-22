"Мой бюджет"

21 января 2018 в 9:32

FINANCE.TUT.BY



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

За два года совместной жизни ничего не накопили

— Семья у нас пока небольшая: я, муж и кот. Живем в любимом городе Минске. Наш среднемесячный бюджет можно считать выше среднего, особенно по белорусским меркам: 6000 рублей! И если вы уже стали рисовать у себя в голове радужные картинки — как бы вы прожили на эти деньги и на что смогли бы отложить, я поспешу вас разочаровать! За 2 года совместной жизни мы не скопили ни одной копейки. А в планах построить свое жилье в ближайшем будущем и не влезть в кредит… Теперь посмотрим, на что же уходят наши деньги? (Каждый месяц задаемся с мужем этим вопросом.)





Мастер-класс «Как за месяц „прокушать“ 3000 у.е.».

Я работаю специалистом по продажам в крупной компании, муж — айтишник. Большую часть нашего семейного бюджета, конечно же, составляет вклад мужа.

Напишу сразу на что мы НЕ тратим наш бюджет:

— на жилье (живем в квартире родителей, мечтаем пока что о своей);

— на детей.

Ранее у меня была цель: постараться отследить все наши расходы. Я даже скачала платное приложение в Play Market. Но мой план не продержался и месяца. Мы просто забывали вносить все свои покупки, а чеки выкидывали. Узнав про конкурс, я им заинтересовалась — наконец-то просчитаю наши расходы… Хотя бы ради конкурса.

Итак, наши ежемесячные платежи:

— коммуналка (свет, вода, отопление, жировка) — 90 BYN, летом — 70 BYN;

— интернет — 35 BYN;

— мобильная связь — 60 BYN (за два номера);

— кредит потребительский — 500 BYN (на 3 года);

— кредит на авто — 680 BYN (на 7 лет);

— бензин — 150 BYN;

— расходы на обслуживание авто — 120 BYN (ТО, мойка, омывающая жидкость и т.п.);

— обеды на работе — 250 BYN (за двоих, по 6 руб. на человека в день);

— красота (парикмахер, маникюр, окрашивание бровей) — 150 BYN;

— продукты питания (вот тут намного сложнее, я взяла средний чек, который мы оставляем в продуктовом магазине каждый день и умножила на 30 дней в месяц) — 1200 BYN — распишу немного нашу продовольственную корзину:



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

дома всегда должны быть свежие овощи и разнообразные фрукты;

разнообразие молочных продуктов (кефир, молоко, творог зерненый, йогурты и т.п.);

любим готовить на гриль-сковороде стейки из говядины, рыбы;

хлебцы (отличная замена хлебу дома, особенно для того, кто следит за своей фигурой);

сладости (шоколад, леденцы, мармелад: не могу отказать себе в чем-то сладеньком за чашкой чая);

чай, натуральный кофе (кофе мы пьем много и только натуральный, предпочитаю Dallmayr);

алкоголь (по вечерам можно купить по баночке пива, а на выходные и чего покрепче. А любимый алкоголь у нас с мужем виски);

фаст-фуд (сюда я отношу доставку пиццы и суши. Пару раз в месяц стабильно заказываем на дом);

корм для кота.

Это, наверное, основные продукты, которые мы употребляем регулярно. Из-за нехватки времени, часто приходится на ужин покупать гастрономию в магазинах.

Покупаем одежду в Беларуси и в основном — отечественных производителей

— карта покупок «Халва» — 500 BYN (6 мес.) — по ней делаем большие покупки: зимнюю резину, пальто, сапоги, дорогие подарки;

— одежда, обувь — 250 BYN (рассчитала, какие крупные покупки — дорогая обувь и одежда — мы покупаем в среднем раз в год плюс небольшие расходы на покупку офисной одежды, домашней, белья). Все вещи покупаем в РБ, в акционные месяцы не получалось выбраться за границу и у нас за скидками не бегаем. В последнее время выбираем и покупаем вещи белорусских производителей. Люблю брестский трикотаж: качественные и красивые вещи. Из последних покупок: обувь от белорусских производителей; мужу зимнюю куртку, тоже от белорусской фабрики, мне — красивые офисные вещи белорусских брендов;

— бытовая химия — 10 BYN (в РБ покупаем лишь мелочь: тряпочки, губки, жидкое мыло. Порошок, чистящие средства заказываем у знакомых, которые ездят в Польшу. Цены, может, и одинаковые сейчас, но качество заметно лучше у импортных производителей одних и тех же марок);

— косметика, парфюмерия — 70 BYN (сюда включила также шампунь, бальзам, зубную пасту и т.п. Шампунь и бальзам выбираем профессиональный, т.к. меня и мужа природа не наградила густыми и красивыми волосами; парфюмерию покупаем в DUTY FREE —отсюда экономия; косметику люблю определенной марки и скупила, наверное, почти все их продукты (не буду указывать, чтобы не было рекламы), при этом в повседневной жизни почти ничем не пользуюсь, а яркий макияж люблю на вечерние выходы. Маски, крема (кроме увлажняющего) и скрабы не использую;

— доп. расходы — 50 BYN (сюда я включила расходы на электронную сигарету, плановую смену набоек в туфлях, вынужденную химчистку и т.п.).

Постоянные расходы — курсы английского и тренажерный зал



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Rishi Barbhaya / Unsplash.com

— развлечения:

поход в кинотеатр — 80 BYN (100 BYN карта киномана на 10 сеансов в течение 3 месяцев (в среднем по 2 сеанса в месяц на двоих) + попкорн и вода);

караоке — 150 BYN (из всех ночных гуляний предпочитаем именно такой отдых: весело и с душой. В среднем раз в месяц ходим в караоке);

кафе, рестораны, бары — 200 BYN (встречи с подругами в кафе, походы в бары с друзьями, романтические вечера в ресторане. В последнее время данную графу значительно сократили. Но пока сумма остается все равно немаленькой);

— обучение — 100 BYN (я хожу на курсы английского);

— тренажерный зал — 310 BYN:

80 BYN — абонемент (*2);

150 BYN — персональный тренер;

— здоровье — 200 BYN. Скажу сразу, что данная графа непостоянна. В последние месяцы выходит примерно такая сумма, т.к. необходимо было пройти курс лечения. Иногда это может быть и 0 BYN. Обслуживаемся только в частных медклиниках, поэтому и такая сумма. Я уверена, что будет много людей, которые это обсудят в негативном ключе. На мой взгляд, я лучше заплачу деньги частной медклинике, но поберегу свои нервы и время.

Итого: 5155 BYN.

На праздники появляется одна из любимых мною граф — подарки. По отношению ко мне муж очень щедрый и часто одним подарком не ограничивается! Да и я люблю не только получать подарки, но и дарить! Поэтому подсчитать, сколько мы тратим по данной статье расхода, очень сложно.

Конечно, случаются и различного рода форс-мажоры, на которые уходит еще определенная часть нашего бюджета.

Ну и 2 раза в год стараемся выезжать на отдых. Один раз к морю и солнцу, один — на культурное развитие в Европу. Таким образом мы выходим на чистый 0!

Я уже ожидаю массу негативных комментариев по поводу наших расходов. И наш пример — это как раз то, как НЕ стоит вести свой бюджет. Но знаете, иногда стоит со стороны посмотреть, на чем можно экономить и как грамотно распределять свои расходы.

Отмечу, что в последнем месяце мы постарались отложить максимальную сумму в заначку. И прожили почти месяц, не заглядывая туда. Надеемся, что с Нового года мы научимся еще больше экономить. Ведь когда есть цель — в нашем случае это покупка квартиры — можно отказать себе во многом. Раньше нам, молодым и беззаботным, не хотелось думать на перспективу. Мы жили сегодняшним днем и, могу вам сказать, не жалеем об этом!









20 января 2018 в 7:30

FINANCE.TUT.BY

Все истории, которые до сих пор приходили на конкурс «Мой бюджет», были написаны людьми, имеющими работу. Но сегодня — необычная история: о своих доходах и расходах нам подробно рассказала пенсионерка Любовь Петровна. Публикуем ее рассказ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

— Я не работающая и не подрабатывающая пенсионерка. Мне 63 года, живу одна в Минске в своей квартире. Машины нет. Осмелюсь опубликовать свой точный фактический бюджет, так как не вижу бюджетов пенсионеров, а хотелось бы посмотреть и, может, чему-то подучиться. И хотелось бы сказать всем, не только пенсионерам, что это действительно необходимо — учитывать и планировать свои финансы. Пусть содержание бюджета у каждой семьи индивидуальное и по-разному ведется, но в наше время это особенно необходимо, а с учетом наличия компьютеров в каждом доме это вполне возможно.

До 2011 года я делала записи только эпизодически (например, когда в новую квартиру надо было все с нуля покупать). А начиная с 2011 года, когда в доме появился компьютер, я сохраняю в ПК достаточно подробные данные. Приложение сама себе слепила в Microsoft Office Access. До пенсии всегда работала на компьютерах, но не программистом. Может быть, учет слишком подробный, но времени на ввод данных трачу очень мало (почти что «автоматически» ввожу, т.к. в основном однообразные затраты), компьютер — это одно из моих хобби, очень полезное для меня. К тому же для моей плохой памяти это хорошее подспорье. Да и бюджет мой мне очень даже нравится поддерживать в актуальном состоянии. Здесь я покажу последние два года: 2016-й и 2017-й. До 2015 года досматривала маму, поэтому тогда были другие потребности и расходы. На данный момент никаких сбережений не имею.

Доходы. Пенсия — 354,12 рубля (с ноября 2017 года), 335,66 рубля (декабрь 2016 года — октябрь 2017 года), 318,16 рубля (по ноябрь 2016 года). По статистике, это средняя пенсия по стране. Так что можно сказать, что я среднестатистический пенсионер. Дополнительный доход — помощь от дочери, т.к. на пенсию не получается прожить.

Расходы опережают мою пенсию и выглядят очень по-разному от месяца к месяцу: то больше, то меньше. Отдельные статьи расходов — «нестандартные» (крупные расходы типа ремонтов, которые бывают редко и были за счет старых накоплений) и «медицинские услуги» (в основном это стоматология) я здесь не показываю. Это достаточно крупные затраты (особенно стоматология), здесь без помощи дочери не обойтись, иначе зубы на полку выложишь.



Фото автора конкурсной истории.

Ежемесячные платежи (показываю здесь также 2015 год, чтобы наглядно показать, что больше всего подорожало за 3 года).

Ежемесячные платежи: месяц, год Итого квартплата КОСМОС ИНТЕРНЕТ ТВ дом. тел. моб. тел. э/э 1.2018 74.18 32.1 11.90 8.35 3.91 5.34 12.58 12.2017 71.05 30.62 11.05 8.35 3.66 5.34 12.03 11.2017 65.77 26.43 11.05 8.35 3.66 5.34 10.94 10.2017 59.57 19.23 11.05 8.35 3.66 6.34 10.94 9.2017 56.88 18.35 11.05 8.35 3.66 5.34 10.13 8.2017 54.88 18.40 11.05 8.20 3.79 5.34 8.10 7.2017 55.98 18.31 11.05 8.50 3.66 5.34 9.12 6.2017 41.38 19.24 8.35 3.66 10.13 5.2017 78.88 26.02 21.05 8.35 3.66 10.68 9.12 4.2017 64.54 28.94 10.00 7.60 3.68 5.20 9.12 3.2017 57.67 32.43 7.60 3.66 4.90 9.08 2.2017 79.25 31.50 21.50 7.60 3.66 4.90 10.09 1.2017 65.51 29.11 10.50 7.60 3.81 3.90 10.59 за 1 год 751.36 298.58 129.35 97.20 44.22 62.62 119.39 12.2016 62.87 25.09 10.50 7.60 3.69 5.90 10.09 11.2016 57.96 23.57 10.50 7.60 3.70 2.50 10.09 10.2016 48.50 16.65 10.50 7.60 3.66 10.09 9.2016 50.71 16.78 12.80 6.84 3.70 10.59 8.2016 62.07 15.98 12.80 6.84 3.66 12.70 10.09 7.2016 54.00 16.41 11.50 6.84 3.66 5.50 10.09 6.2016 54.26 16.97 11.50 6.84 3.66 6.20 9.09 5.2016 54.92 17.69 11.50 6.84 3.80 5.50 9.59 4.2016 59.22 25.04 9.50 6.57 3.51 4.00 10.60 3.2016 53.84 18.91 9.50 6.57 3.76 5.00 10.10 2.2016 69.81 37.52 9.50 6.56 1.13 5.00 10.10 1.2016 53.22 21.24 9.50 6.57 3.07 4.00 8.84 за 1 год 681.38 251.85 129.60 83.27 41.00 56.30 119.36 за 2 года 1 432.74 550.43 258.95 180.47 85.22 118.92 238.75 12.2015 50.94 20.24 9.50 6.57 2.62 3.50 8.51 11.2015 48.04 17.00 9.50 5.97 3.96 3.50 8.11 10.2015 60.10 32.00 7.00 5.97 3.21 4.30 7.62 9.2015 59.42 31.97 7.00 5.97 2.47 3.50 8.51 8.2015 42.98 14.24 7.00 5.98 3.67 3.50 8.59 7.2015 43.53 14.34 7.00 5.98 2.58 3.50 10.13 6.2015 41.60 13.99 7.00 5.95 3.05 3.50 8.11 5.2015 46.91 17.38 7.00 6.00 3.30 3.50 9.73 4.2015 47.40 21.87 5.50 4.95 2.66 3.50 8.92 3.2015 49.17 24.30 5.50 4.95 2.21 3.40 8.81 2.2015 49.80 23.74 5.50 4.95 3.00 3.00 9.61 1.2015 49.31 23.16 5.50 4.79 3.52 3.50 8.84 за 1 год 589.20 254.23 83.00 68.03 36.25 42.20 105.49

С целью экономии использую наиболее дешевые тарифные планы (мне их достаточно), иногда меняю их через личные кабинеты. Но все равно они растут, особенно, как видно из таблицы, интернет («Космос») и мобильный телефон («Велком», тариф «Сразу обо всем»). Электроэнергия в месяц — 90−115квт. Телефон домашний — стараюсь не превышать 60 бесплатных минут. По мобильному телефону 250 минут на все номера в своей сети вполне хватает. А в скайпе и вайбере общайся, сколько хочешь, бесплатно.

В кафе и рестораны не хожу, готовлю дома: так полезнее и дешевле.

Не курю, не пью (но спиртное 3−4 бутылки вина в год покупаю). На этом тоже экономия.

Продукты питания — основная статья расходов. Слежу за акциями, если цена устраивает, то покупаю в ближайших магазинах, таких как «Евроопт», «Алми», «Виталюр», «Скала», «Корона». На рынке покупаю яйца (качественнее, хотя и дороже) и молочные продукты дешевле, чем в магазине. Мясо в основном также покупаю на рынке, т.к. лучше выбор и вроде получается дешевле, чем в магазинах. Овощи покупаю в магазине шаговой доступности, а картошку — на осенней ярмарке (почти до весны хватает).

На еде особо не экономлю, а если надо, то стараюсь ограничивать вредные продукты. По 150 рублей в месяц на продукты, может быть, и смогла прожить, но на 100 рублей в месяц на продукты даже при жесточайшей экономии не смогла бы прожить.

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ Вес в кг Стоимость в руб. Наим. Итого 2015 2016 2017 Итого 2015 2016 2017 Колбасн. изделия 41 18 15 8 335 148 116 71 Полуфабрикаты 11 7 3 2 51 29 13 8 Куры 151 51 51 49 490 145 175 169 Свинина 69 22 25 23 495 155 173 167 Говядина 40 25 13 2 221 138 74 9

По этой таблице видно, что экономия идет за счет уменьшения употребления колбасных продуктов и практически отказ от говядины. То есть меняется структура питания.

Много денег уходит на фрукты, здесь есть резерв для экономии. Покажу затраты на фрукты и овощи:

Стоимость в руб. Год Фрукты Овощи 2017 419 217 2016 376 193 2015 410 223

Самой даже стало интересно, какие можно сделать выводы? Фруктов от года к году по весу меньше, а по стоимости больше. А по овощам особо никаких выводов для себя не сделала.

Ко мне приходят в гости, я иногда хожу и не хочется это как-то учитывать-подсчитывать, поэтому навряд ли мои затраты на еду оптимальные. Стараюсь не выходить далеко за пределы своих же средних значений, но и особо не ущемляю свои потребности.

Аптеки — лекарства, иногда глюкометр, расходные материалы для глюкометра. Стараюсь использовать отечественные препараты (если более или менее помогают).

Непродовольственные расходы — это не только хозтовары, но и все, что относится не к питанию.

Например, бассейн. Иногда 1 раз в неделю, иногда — 2 раза в неделю хожу, могу покупать абонемент, а иногда по разовым билетам (смотря, что мне удобнее и дешевле).

Экономлю также на том, что стараюсь все делать сама — мелкие ремонты бытовой техники, сантехники, что-то сошью, что-то смастерю. Мне это нравится и совсем не в тягость. Люблю повозиться с какой- то бытовой проблемой или с компьютерной. Это типа хобби. И на это также уходит мое свободное время, скучать некогда.

На отслеживание цен по интернету времени у меня достаточно.

На одежду денег трачу меньше многих моих знакомых, т.к. много мне не надо, а что надо и сама сошью (кроме верхней одежды). Вот мои расходы по п.4-Непродовольствен.:

Не продовольственные затраты в руб Наименование Итого 2015 2016 2017 Гигиена Косметика Парфюмерия 179 44 58 77 Канцтовары 27 10 16 1 Одежда, Обувь 206 110 44 51 Отдых, развлечения, спорттовары 697 68 355 274 ТКАНЬ 144 61 68 14 Товары для шитья 91 27 32 32 Транспорт 206 69 59 79 Услуги 193 117 37 39 Х/Т 405 159 158 89 Х/Т-дерево 12 7 5 Х/Т-мебель 80 40 32 8 Х/Т-металл./инструмент 152 40 62 50 Х/Т-моющ., чистящ. 41 3 16 21 Х/Т-пластмас 131 25 50 56 Х/Т-для ремонтн. работ 178 78 88 12 Х/Т-утварь кухонная 321 90 139 92 Х/Т-химия 59 38 15 6 Х/Т-электроизделия 37 14 19 4 Итого 999 1254 905

Хозтовары разбиты на эти категории для удобства ввода данных в компьютерную базу данных. Невозможно делать выводы по цифрам, которые «пляшут» от года к году (и от месяца к месяцу также).

Я только регулярно просматриваю основную первую таблицу, стараюсь не выходить далеко за рамки своих же средних показателей по продуктам и планирую, можно ли купить что-то непродуктовое, без чего можно обойтись в текущем месяце, или отложить на потом. А остальные показатели в различных разрезах иногда интересно и полезно просматривать, чтобы оптимизировать свои затраты. Не зря же говорят: «Копейка рубль бережет».

Общаясь с другими похожими на меня пенсионерами, вижу, что примерно на таком же уровне живут и они. Некоторым дети помогают, а кто-то сам помогает детям за счёт прошлых накоплений. У кого-то нет детей, они живут за счет подушки безопасности, которую заранее подготовили. А кое-кто еще вынужден работать. Все как-то выживают, но без излишеств.

Сочувствую некоторым молодым людям, которые не могут по объективным причинам хорошо зарабатывать, у самой с работой были такие времена, и бывало в семье, что и блины были десертной едой.

Цель моего ведения бюджета — грамотно распоряжаться доступными ресурсами. Было время, когда я вообще боялась тратить деньги, т.к. без учета не уверена была, что хватит денег до следующей пенсии.

Не думаю, что те, кто ведут свой бюджет хоть как-то, смогут взять себе на заметку что-нибудь из моего рассказа. Цель же моей статьи — убедить тех, кто не пытается контролировать свой бюджет, что это все же очень полезно делать и бедным, и богатым.

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