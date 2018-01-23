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дата публикации 23.01.18 01:59
скаут: Игорь Львович;
   
 

Аятолла всея Руси или Что Грудинин пообещал Путину?

 

18 марта страна в четвертый раз "изберет" Путина. И с этого момента главным для российской элиты станет вопрос "А куда девать Владимира Владимировича после этого?"

На пенсию не отправишь. Но и на пятый срок тоже не посадишь.

Кажется, они нашли решение.

Павел Грудинин в своей предвыборной программе пообещал создать в стране Высший государственный совет, который будет контролировать деятельность президента. Госовету понадобится председатель, и тот человек, который им станет, окажется пожизненным высшим руководителем страны.

Именно так сегодня устроена власть в Иране. Там всенародно выбирают президента, но над президентом стоит никем не избираемый Высший руководитель.

Россия к восприятию иранского опыта уже во много готова. Лидер государства - истово верующий. Идеология православного фундаментализма - почти государственная . Почти иранский уровень авторитаризма и несвободы.

Осталось только приучить людей к мысли о необходимости в стране поста высшего руководителя. А уж, кто его займет, этого объяснять никому не надо.

Видный член правящего класса миллионер Грудинин начал пропаганду "иранизации" страны одним из первых. Смышленый товарищ. Впрочем, других у нас в "кандидаты" и не берут.

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