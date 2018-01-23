Владимир Путин отказывается уходить, потому что боится окончить свою жизнь в тюрьме

если б не это, он бы охотно [отошел от дел и] залег в какой-нибудь роскошной берлоге “с горячими девочками и хорошим вином” - утверждает гламурная телезвезда - претендент на пост президента

Многие российские эксперты полагают, что Путин, вероятно, предпочтёт править как новоявленный царь - пока не упадет замертво, чтобы избежать момента когда враждебно настроенный преемник начнет преследовать его по суду за преступления, совершенные за время его 18-летнего правления.

By Patrick Knox 22nd January 2018

ВЛАДИМИР ПУТИН, по словам его гламурного политического противника, устал быть правителем России и предпочел бы скрыться в какой-нибудь роскошной берлоге с горячими девочками и хорошим вином.

Но Путин боится, что если он уйдёт, то его будут преследовать по суду и отправят за решетку - говорит красивая звезда реалити-шоу, которая собирается бороться против него на приближающихся выборах.





Говорят, что после 18 лет правления Россией, Владимир Путин мечтает отойти от дел, о жизни где будут женщины и вино.

Ксения Собчак, звезда телевизионного реалити-шоу, прозванная русской Пэрис Хилтон, которая противостоит Путину на президентских выборах в марте, сделала эти заявления в связи с тем что она предполагает отстранить авторитарного правителя от власти.

Многие российские эксперты полагают, что Путин, вероятно, предпочтёт править как новоявленный царь - пока не упадет замертво, чтобы избежать момента когда враждебно настроенный преемник начнет преследовать его по суду за преступления, совершенные за время его 18-летнего правления.

Но г-жа Собчак полагает, что российский лидер попал в капкан и предпочел бы отойти от дел, удалиться на черноморский курорт Сочи и коротать свои дни в роскоши.

"Я совершенно уверена, что он устал от всего этого" сказала г-жа Собчак газете Sunday Times.

"Он хотел бы уехать в Сочи, жить там с красивыми женщинами и пить хорошее вино.

“Одна девочка на пресс-конференции спросила его 'Какое будущее у России?' и он был похож — она глубоко вздохнула имитируя смертельную скуку — "A-a-a-..., будущее России и бла-бла-бла".





Российская светская львица и телеведущая Ксения Собчак собирается сразиться с Путиным за высший пост в государстве.





Ксения Собчак надеется использовать свой широкую известность, чтобы взять голоса либеральных избирателей России





В течение последних пяти лет Собчак активно участвовала в политической жизни

Но в то же время г-жа Собчак сказала: "Он не может оставить власть теперь, это порочный круг, потому что у нас нет независимых судов”.

"Так что, если бы кто-нибудь когда-нибудь захотел посадить его в тюрьму, то они могли бы сделать это без всякого труда".

Удержать власть будет легким делом для Путина, потому что он остается чрезвычайно популярным в стране.

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