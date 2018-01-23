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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 04:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Владимир Путин отказывается уходить, потому что боится окончить свою жизнь в тюрьме

если б не это,  он бы  охотно  [отошел от  дел  и]  залег в  какой-нибудь роскошной берлоге  “с  горячими девочками и хорошим вином” - утверждает  гламурная телезвезда - претендент на пост президента


Многие российские эксперты полагают, что Путин,  вероятно, предпочтёт  править  как новоявленный царь  -   пока  не упадет замертво, чтобы избежать  момента  когда  враждебно  настроенный преемник  начнет  преследовать его  по  суду за преступления, совершенные  за  время его 18-летнего правления.

By Patrick Knox  22nd January 2018

ВЛАДИМИР ПУТИН, по словам его гламурного политического противника,  устал  быть правителем России и  предпочел бы скрыться  в  какой-нибудь роскошной  берлоге  с горячими  девочками  и хорошим вином.

Но Путин боится, что  если он уйдёт,  то  его  будут преследовать по суду  и отправят за решетку - говорит красивая звезда реалити-шоу, которая  собирается бороться против него на приближающихся выборах.


Говорят, что  после 18 лет правления  Россией,  Владимир  Путин  мечтает  отойти  от дел,  о  жизни  где  будут  женщины и вино.

Ксения Собчак, звезда телевизионного реалити-шоу,  прозванная  русской  Пэрис Хилтон, которая противостоит Путину на президентских выборах в марте, сделала эти  заявления  в  связи с  тем  что  она  предполагает отстранить  авторитарного правителя  от  власти.

Многие российские эксперты полагают, что Путин,  вероятно, предпочтёт  править  как новоявленный царь  -   пока  не упадет замертво, чтобы избежать  момента  когда  враждебно  настроенный преемник  начнет  преследовать его  по  суду за преступления, совершенные  за  время его 18-летнего правления.

Но г-жа Собчак полагает, что российский  лидер  попал  в  капкан  и  предпочел бы   отойти от дел,  удалиться  на  черноморский курорт Сочи и коротать  свои  дни в роскоши.

"Я совершенно уверена, что он устал от всего этого" сказала г-жа Собчак  газете Sunday Times.

"Он хотел бы уехать  в Сочи,  жить  там  с красивыми  женщинами  и пить хорошее вино.

“Одна  девочка  на пресс-конференции  спросила его  'Какое  будущее  у  России?'  и он был похож — она  глубоко  вздохнула  имитируя смертельную скуку — "A-a-a-..., будущее России и бла-бла-бла".


Российская  светская львица  и телеведущая Ксения Собчак собирается  сразиться  с  Путиным  за  высший  пост  в  государстве.


Ксения Собчак надеется использовать свой  широкую  известность, чтобы  взять  голоса  либеральных избирателей  России


В течение последних  пяти лет  Собчак  активно участвовала  в  политической жизни

Но в  то же   время  г-жа Собчак сказала: "Он не может оставить власть теперь, это  порочный круг, потому что у нас нет независимых судов”.

"Так  что, если бы кто-нибудь когда-нибудь   захотел посадить его в тюрьму, то они могли бы сделать это  без всякого труда".

Удержать  власть будет легким  делом  для Путина, потому что он остается чрезвычайно популярным  в  стране.

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теги: Ксения Собчак  
   
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