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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 05:11 скаут: Игорь Львович Иран Справедливость и Божественная справедливость в шиитском Исламе

Справедливость

Справедливость является врожденным качеством, которое заложено в натуре и сути каждого человека. Ислам в качестве последней божественной религии и в качестве пути спасения человечества делает акцент на справедливости и дает определение этому возвышенному качеству во всех ракурсах.



Об одном из значений слова "справедливость" в некоторых словарях пишут: "Справедливость – это совесть и предоставление человеку того, что ему принадлежит и взять у него можно только столько сколько дозволено". Имам Али (мир ему), который является мучеником пути справедливости, называет одним из проявлений справедливости, когда все стоит на своем месте; когда человек соблюдает честность и умеренность и сторонится крайностей и чрезмерности. В книге "Нахдж аль-Балага", где собраны хутбы, письма и изречения его светлости Имама Али (мир ему!) говорится: "Справедливость – этот когда все используется по назначению и на своем месте". Согласно кораническим аятам, натура и суть каждого человека сотворены на основе справедливости. Благодаря справедливости каждый человек достигает того, что ему предначертано; благодаря справедливости рассеиваются мрак и насилие, и везде устанавливается власть безопасности и покоя. Поэтому люди осуждают несправедливость, а справедливость восхваляют. Именно поэтому притеснители постоянно стараются оправдать свое насилие и пытаются выдать его, а справедливость. Имам Садык (мир ему!) в этой связи предупреждает: "Бойтесь Аллаха и вершите дела справедливо, потому что и сами вы осуждаете тех, кто поступает несправедливо". По поводу факта того, что несправедливость является мерзкой и неприемлемой, а справедливость приятной, его светлость говорит следующее: "Справедливость слаще меда, мягче масла, и ее запах приятнее самого ароматного мускуса". Таким образом все люди по сути своей любят справедливость как любят мед и приятные ароматы. Справедливость является одним из самых важных учений Ислама, которая призывая сохранять умеренность и баланс в обществе придает обществу покой, здравие и благополучие. Все виды и формы совершенства и красоты будь они мирские и материальные, или неземные и духовные являются следствием справедливости, которая в свою очередь устанавливает умеренность и баланс во всех делах. В свою очередь, все мерзкое, порочное, неполноценное и все недостатки являются следствием отсутствия баланса, крайностей и чрезмерности среди членов общества. Имам Али (мир ему!) в этой связи говорит: "Пречистый Аллах сделал справедливость средством легкости и решения проблем для людей". В хадисе со слов Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и его семейство!) говорится: "Именно благодаря справедливости держаться небеса и существует земля". На самом деле продолжительность жизни Вселенной и всего сущего в ней зависит от наличия баланса между творениями, где каждому творению – свое место. Одной из целей прихода божественных пророков и посланников является установление справедливости среди людей. Об этом очень много говорится в коранических аятах и хадисах от Пророка и непорочных членов его семьи. В 25 аяте суры "Хадид" говорится: "Прежде Мы отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости". В данном аяте говорится, что цель направления пророков и посланников заключается в реализации справедливости, а этого можно добиться посредством создания правительства и реализации религиозных законов. Его светлость Имам Али (мир ему!) основал свое правительство на принципах справедливости и реализации божественных законов и предписаний. Когда к повелителю правоверных обратились с претензией и попросили объяснить, почему его светлость не выделяет большей суммы из общей казны мусульман тем, кто имеет больше опыта в Исламе, кто участвовал в войнах, и тем кто обладает социальным положением в обществе. Имам Али (мир ему!) ответил: "... Клянусь Богом! До тех пор, пока продолжается божий свет и звезды на небе следуют друг за другом я не сделаю этого. Если бы имущество принадлежало мне я разделил бы его поровну среди людей, а ведь общая казна мусульман принадлежит Богу". Само звучание слова "справедливость" является самым красивым, самым излюбленным и ценным среди людей. Ведь нет более возвышенного и важного понятия, нежели справедливость. О важности справедливости великодушный посланник Аллаха говорит: "Один час проведенный человеком в свершении справедливости, лучше чем 70 лет проведенные им в богослужении, если даже все дни он будет держать пост, а ночи проводить в бдении и богослужении". Таким образом, необходимо соблюдать справедливость и соблюдать все нормы справедливости во всех вопросах и делах. В хадисе, в котором повествуется жизненный путь Пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и его семейство!), который был самым наглядным примером справедливости и естественным образцом для всех мусульман, говорится: "Даже когда его светлость разговаривал с людьми, он поровну делил свой взгляд между ними". Повелитель правоверных его светлость Али (мир ему!) как человек, который за всю свою жизнь ни на йоту не удалился от справедливости постоянно призывал народ, особенно должностных лиц и руководство своего правления соблюдать везде и во всем справедливость. В качестве примера Имам Али (мир ему!) в письме своему представителю в Египте Мухаммаду сыну Абу Бакра пишет: "Соблюдай равенство и справедливость во всех своих делах. Соблюдать справедливость и проявлять в этом вопросе внимательность следует для того, чтобы слабые и неимущие члены общества не разочаровывались в твоей милости, а богатые и алчные члены общества не вынашивали планов в отношении насилия и несправедливости с твоей стороны".

Божественная справедливость Справедливость представляет собой один из основополагающих принципов подлинного и истинного Ислама.

Вера в принцип справедливости помимо того, что влияет на мировоззрение и религиозные убеждения человека, имеет большое количество практической пользы и оказывает влияние на личную и социальную справедливость человека. Вопрос божественной справедливости считается одним из основополагающих идеологических принципов Ислама. Его светлость Имам Садык (мир ему!) в этой связи повелевает: "Основой религии являются единобожие и справедливость". Некто попросил Имама прокомментировать эти слова. Его светлость Имам Садык (мир ему!) сказал: "Единобожие должно проявляться в том, что человек не должен приписывать Богу то, что касается человека и может иметь место только в отношении человека. А справедливость - это когда человек не приписывает несправедливость Богу, за совершение которой человек подвергается осуждению". В хадисе Кудси говорится, что Аллах велел: "О рабы мои! Я сделал недозволенным для себя насилие и несправедливость и сделал их запретными и среди вас. Так не совершайте же в отношении друг друга несправедливость и насилие". Всевышний даровал каждому своему творению благ и милости в той мере, в какой он заслужил. Как повелевает Коран его светлость Моисей, обращаясь к Фараону сказал: " Наш Господь - тот, кто сотворил все сущее, а потом указал ему прямой путь", (Коран 20:50). Следовательно, каждое творение Бога получает божьи дары и блага в меру своих способностей и возможностей. На самом деле на этом и строится Божья справедливость, и Бог распространяет свою милость на все свои творения. Его светлость Али (мир ему!) в этой связи повелевает: "Истина не может быть однобокой. Если кто-то обладает правом в отношении другого, то и другой, в свою очередь, получает право в отношении него. Только Аллах имеет права на всех и никто не может иметь никаких прав в отношении Бога; все творения несут ответственность и имеют обязанности перед Богом". Справедливость Бога проявляется в том, что Бог не нарушает чьи-либо права и распространяет милость и блага на каждое творение, согласно мудрой системе мироздания. Широта и масштабность божественной справедливости необъятны и в ней каждый человек может достичь пика своего совершенства. В хадисе Кудси со ссылкой на ангела Джибрила говорится: "Всевышний и Всемогущий Аллах повелевает: " ...Некоторыми Моими набожными рабами являются те, которые хотят посредством богослужения оказаться у Моего престола, но Я не допускаю этого, дабы не возгордились они, ибо это сделает из них грешников; некоторыми Моими набожными рабами являются те, вера которых может сохраниться, только если они будут бедными, ибо если Я сделаю их не нуждающимися, отсутствие нужды их сделает грешниками; некоторыми Моими набожными рабами являются те, вера которых может сохраниться только посредством достатка и богатства, ибо если Я лишу их достатка, нужда сделает их грешниками; некоторыми Моими набожными рабами являются те, вера которых может сохраниться разве, что за счет болезни, ибо если Я дарую им здоровье, это сделает их грешниками; некоторыми Моими набожными рабами являются те, вера которых может сохраниться разве что за счет здоровья, ибо если Я лишу их здоровья, болезнь сделает их грешниками. На самом деле Я управляю людьми в виду знания о том, что происходит в их душах, ибо Я Знающий, Ведающий. Имам Садык (мир ему!) разъясняя своему ученику Муфаддалю ибн Умару Джуфи Божью справедливость, в частности о том, что все должно находиться на своем месте, говорит следующее: "... Посмотри на этих животных! Посмотри как каждый из них ходит по пятам своей матери ... Ты видишь также птиц таких, как курица, куропатка, фазан, детеныши которых, вылупившись из яйца сразу же начинают искать пропитание. Однако сердца матерей тех птенцов, которые являются немощными с рождения и не способны сами добыть пропитание, Бог наделил особой любовью и заботой: они собирают пищу в зобе и затем вкладывают еду в клюв своим чадам. Такими являются птенцы домашнего и полевого голубей и коноплянки. Они кормят и заботятся о своих детенышах пока они сами не научаться заботиться о себе. По этой причине голуби, например, не могут иметь много птенцов как куры, в противном случае голубь-мать не смогла бы накормить всех своих птенцов. Их удел определен по Божьей справедливости и по мудрости Всезнающего, Милосердного и Всеведающего Бога". Вознаграждая и наказывая рабов своих, Всевышний воздаст каждому за то, что он сделал и заслужил. Поэтому Всевышний вознаградит праведных людей за их богоугодные деяния, а грешников накажет. Божья справедливость также требует, чтобы ни один человек не был наказан за то, что не было возложено на него. Часть воздаяния, в том числе вознаграждение и наказание, человек получит в этом мире, а часть в мире вечном. В суре "Аз-Залзала" (Сотрясение) читаем: "Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его, /И тот кто сделал зло весом в мельчайшую частицу увидит его", (Коран 99:7,8). О наказании за насилие в отношении рабов Бога Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его семейство!) говорит: "Не совершайте насилия и бойтесь этого греха! Ибо в День Воскрешения, когда каждое деяние человека обретет соответствующую форму, насилие будет воплощено как мрак, и те, которые совершали насилие будут окутаны мраком со всех сторон".

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